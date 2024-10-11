Давно известно, что геймеры ощутимо отличаются от других пользователей. Так, любители видеоигр намного чаще покупают новые компьютеры и делают апгрейд уже существующей техники. Геймеры охотнее идут на эксперименты, включая установку новых операционных систем и освоение технологий. К примеру, общее проникновение Windows 11 в мировом масштабе находится на отметке меньше 30%, тогда как среди клиентов Steam насчитывается почти половина тех, кто уже перешёл на новую операционную систему.

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Эксперты спорят о том, насколько статистика игровых магазинов может считаться актуальной, и стоит ли вообще доверять таким данным. На самом деле всё гораздо проще, ведь Steam предлагает расширенную статистику и позволяет узнать об актуальных тенденциях на игровом рынке очень многое. В прессе пишут, что для разработчиков видеоигр предлагается ещё более подробная статистика, но рядовым геймерам такие данные не доступны. Сегодня мы не будем изучать всю статистику, остановившись на количестве оперативной памяти, разрешении дисплея, а также объёме видеопамяти на видеокартах.

Начнём с ОЗУ. Споры о том, сколько оперативной памяти требуется нормальному геймеру, идут достаточно давно. Пожалуй, они начались ещё тогда, когда самый дорогие компьютеры комплектовались 512 Мб ОЗУ, ну а сегодня эксперты задаются вопросом: если вообще смысл от 32 Гб оперативной памяти? В интернете есть тесты, свидетельствующие о том, что большая часть актуальных игр прекрасно себя чувствует даже в том случае, если в системе доступно всего 8 Гб ОЗУ. Намного важнее мощность процессора и быстродействие видеокарты, ведь прирост количества кадров в секунду после 8 Гб памяти почти не наблюдается. Как уже отмечалось выше, геймеры стараются шагать в ногу со временем, поэтому такое скромное количество ОЗУ есть всего у 9.44% пользователей Steam. Больше 45% имеют компьютеры с 16 Гб оперативной памяти, но процент тех, кто ставит 32 Гб, продолжает увеличиваться. Сегодня таких почти 34%, ну а мы можем зафиксировать новую тенденцию. Скорее всего, через несколько лет владельцев ПК с 32 Гб ОЗУ станет больше, чем тех, у кого установлено 16 Гб оперативной памяти. Хотелось бы узнать, сколько людей купили новую DDR5, но такой статистики нам игровой магазин не предоставляет.

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Не менее интересна статистика по разрешающей способности мониторов на компьютерах геймеров. Как видите, почти 57% всех любителей видеоигр владеют мониторами с разрешением 1080р. Если верить экспертам, то причина происходящего заключается в высокой популярности ноутбуков. Ну а в этом сегменте встретить разрешение 2К сложно, а 4К почти невозможно. Владельцы ноутбуков портят общую статистику, но получить данные только по персональным компьютерам не удаётся. Именно поэтому придётся исходить из общих показателей. Заметную динамику демонстрируют мониторы с разрешением 2К. Ещё несколько лет назад таковых на руках у геймеров было меньше 10%, ну а сегодня цифра достигла 22%. Если учитывать несколько смежных разрешений, то можно сделать вывод, что 2К распространено немного больше и доступно до 27% всем геймерам. А вот 4К и не думает набирать обороты. Ещё во время релиза настольной графики серии GeForce RTX 20 силами NVIDIA была запущена реклама, обещающая невероятный игровой опыт тем, кто купит монитор с разрешением 4К и мощную видеокарту. С тех пор прошло много времени, но количество владельцев подобных мониторов увеличивается крайне медленно.

Если учитывать, что полноценным 4К считается только 3840х2160р, то таковых всего 3.71%. Говорить о приходе сверхвысокого разрешения не приходится, но есть все основания полагать, что мониторы с 4К будут продаваться хуже, чем сегодня. Причина в том, что видеокарты дорожают. Если ещё 3 года назад вы могли купить прокачанную GeForce RTX 3080 за 700 долларов, то GeForce RTX 4080 на старте продаж стоила 1200 баксов. Инсайдеры пишут, что за GeForce RTX 5080 будет просить 1500 долларов, тогда как GeForce RTX 5090 оценивается в 2500 долларов. Вот только список видеокарт, которые на 100% тянут все игры в 4К, сильно ограничен, а платить такие невероятные суммы за доступ к играм большая часть геймеров не сможет. Вот и получается, что 4К продолжит балансировать на грани статистической погрешности ещё очень много лет. Покупка такого монитора оправдана только в случае, если геймер может себе позволить флагманскую видеокарту, но таковых насчитывается не очень много.

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Показательно выгладит статистика по количеству видеопамяти на видеокартах. Известно, что дорогостоящие модели предлагают 16 Гб, 20 Гб и 24 Гб памяти, но общее количество таких видеокарт примерно равно 3.75%. Даже с этими данными не всё так очевидно, ведь у AMD есть Radeon RX 7800 ХТ, у которой в наличии 16 Гб памяти. А между тем эта видеокарта достаточно популярна, а значит владельцев мониторов с разрешением 4К примерно столько же, как и владельцев дорогих видеокарт. Нужно учитывать, что для полноценного запуска новинок в 4К потребуется либо GeForce RTX 4090, либо Radeon RX 7900 ХТ, а значит только 1.5% от всех пользователей Steam могут похвастать 4K@60 fps на максимальных настройках графики. Но и это ещё не всё, ведь стоит владельцу такой видеокарты запустить игру в трассировке лучей, как количество кадров тут же опустится ниже 60 fps. На подмогу приходит технология масштабирования, но влияние на качество картинки здесь слишком высокое, поэтому DLSS и FSR нравятся не всем.

А вот владельцев видеокарт с количеством памяти 12 Гб целых 13%. Здесь в зачёт идут популярные решения производства AMD до 400 долларов, а также графические чипы NVIDIA, рекомендованная стоимость которых стартует с 600 долларов. Например, GeForce RTX 4070 SUPER, предлагающая высокую производительность, по довольно высокой цене. Владельцы видеокарт с количеством видеопамяти 8 Гб и 6 Гб составляют целых 33%, ну а это самая многочисленная группа. Довольно много пользователей, у которых видеокарта имеет 4 Гб памяти и меньше, но очень часто речь идёт о владельцах ноутбуков. Здесь мы снова можем предъявить претензию в адрес NVIDIA, ведь руководство этой компании предпочитает экономить, устанавливая меньше памяти в мобильные версии видеокарт. К примеру, довольно высокой популярностью пользовалась GeForce RTX 3050, комплектовавшаяся всего 4 Гб GDDR6. Как видите, прогресс довольно медленно приходит на компьютеры рядовых пользователей, но иногда даже геймеры не торопятся переходить на новые технологии. Целый ряд интересных новшеств остаётся любителям видеоигр недоступен, а главная причина заключается в том, что производители видеокарт тормозят прогресс. Обычная человеческая жадность встала на пути появления графики более высокого уровня, но об этом мы поговорим в одном из следующих материалов.