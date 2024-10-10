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Bublik1
GeForce RTX 5090 будет стоить $2500 – NVIDIA намерена поднять цены на новые видеокарты
По крайней мере так говорят авторы канала Moore's Law Is Dead

6 января Дженсен Хуанг выступит на сцене CES 2025. Предполагается, что там глава NVIDIA не только расскажет о приходе новых технологий и наступлении эры искусственного интеллекта, но и порадует геймеров анонсом настольной графики следующего поколения. Продажи нескольких видеокарт семейства GeForce RTX 50 стартуют в середине или конце января, ну а до этого момента геймерам придётся довольствоваться тем, что уже сегодня доступно на рынке. Известно, что производство GeForce RTX 4090 уже остановлено. Флагман и без того продавался намного дороже рекомендованной стоимости, но сегодня встретить его дешевле 1900 долларов даже в США практически невозможно. Ожидается, что к концу года количество предложений в рознице сильно сократится, ну а сегодня авторы канала Moore's Law Is Dead пояснили, для чего вообще дядюшке Хуангу всё это нужно. 

Первоначально казалось, что NVIDIA просто выводит с рынка один флагман, поскольку GeForce RTX 5090 будет быстрее, а значит оставшиеся в рознице видеокарты придётся реализовывать со скидкой. На самом деле всё не так просто, ведь инсайдеры считают, что в 2025 нас ждёт очередное подорожание. Предполагается, что GeForce RTX 5090, которой прочат наличие 32 Гб памяти, будет стоить по меньшей мере 2000 долларов . Но это оптимистичный прогноз, ведь есть все основания считать, что новый флагман будет продаваться за 2500 долларов . Сложно даже представить, сколько такая видеокарта будет стоить в российской рознице, ведь даже GeForce RTX 4090, рекомендованная цена которой находится на отметке 1600 долларов , продаётся не дешевле 250 тысяч рублей. Информация не носит официального характера, но инсайдеры уверяют, что получили её из надёжных источников, поскольку NVIDIA уже начала уведомлять о ценовой коррекции ключевых партнёров. . Но это оптимистичный прогноз, ведь есть все основания считать, что новый флагман будет продаваться за $2500. Сложно даже представить, сколько такая видеокарта будет стоить в российской рознице, ведь даже GeForce RTX 4090, рекомендованная цена которой находится на отметке $1600, продаётся не дешевле 250 тысяч рублей. Информация не носит официального характера, но инсайдеры уверяют, что получили её из надёжных источников, поскольку NVIDIA уже начала уведомлять о ценовой коррекции ключевых партнёров. 

Можно сделать вывод, что Дженсен Хуанг плохо учится на прошлых ошибках. Напомним, GeForce RTX 4080 стала настоящим провалом. Видеокарта стоили 1200 долларов и оказалась на 700 долларов дороже аналога прошлого поколения. Только после появления GeForce RTX 4080 SUPER и снижения стоимости до 1000 долларов , видеокарта начала относительно неплохо продаваться. Что же, GeForce RTX 5080 окажется ещё дороже. Субфланман получит 16 Гб памяти и будет стоить до 1500 долларов . Кому такая видеокарта будет нужна, остаётся только догадываться. Если учитывать, что в последние годы значительного прироста быстродействия между поколениями не было, то попытка заработать на ровном месте со стороны NVIDIA вызывает удивление. А вот GeForce RTX 5070 подорожает всего на 100 долларов и будет предлагаться за 700 вечнозелёных на американском рынке. Инсайдеры заявили, что эта видеокарта будет примерно такой же быстрой, как и GeForce RTX 4070 Ti. Последняя предлагается за 800 долларов , но уже давно подешевела, поскольку по такой цене не очень интересна даже энтузиастам. GeForce RTX 5070 ждёт провал, ну а авторы Moore's Law Is Dead отмечают, что новое поколение настольной графики NVIDIA принесёт значительные изменения в области трассировки лучей. Именно эта технология станет ключевой на презентации, где также представят новую версию DLSS 4.0. Последняя технология не имеют ничего общего с аппаратной частью, позволяя увеличить быстродействие видеокарты и качество графики программным путём. 


#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5090
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Видеокарты нового поколения получат больше памяти GDDR6, но это точно не коснётся NVIDIA
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