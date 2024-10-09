На нашем сайте то и дело встречаются виртуальные сборки игровых и не очень компьютеров. Неясно, помогает ли эта информация неопытным геймерам, или же большую часть читателей составляют любители писать едкие комментарии. На самом деле это не так важно, ведь тема остаётся актуальной, а значит продолжит набирать просмотры и публиковаться на многих технологических ресурсах. И всё же, гораздо приятнее, когда приходится описывать реальную сборку, которую ты порекомендовал своему знакомому или знакомой.

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Так вот, сегодня мне написал мой бывший сосед, которому мы несколько лет назад собирали ПК на базе процессора Intel Core i7-11700К и видеокарты GeForce RTX 3070. Уже тогда я предлагал ему взять систему на базе процессора и видеокарты AMD, но парень упирался, поэтому я решил не настаивать. Как выяснилось, его система больше не тянет требовательные новинки в разрешении 4К даже на высоких настройках графики, поэтому он выставил компьютер на продажу и решил купить более серьёзное железо. Прежде всего он был сильно разочарован тем, что нельзя сделать апгрейд, ведь его материнская плата не поддерживает актуальные процессоры Intel. В начале 2021 я ему говорил, что выбор не идеальный, ведь есть платформа АМ4, которая позволит оставаться в строю намного дольше. Точно такая же ситуация и с видеокартой, которая имеет всего 8 Гб памяти и на фоне конкурирующих решений смотрится очень плохо.

Что же, на этот раз мой знакомый решил учесть все ошибки, поэтому полностью доверился моим советам. Деньги у него на игровой ПК есть, поэтому мы собрали действительно мощный и очень перспективный игровой компьютер. В качестве процессора мы использовали Ryzen 7 7700. Это не самый скоростной камень, который можно купить в рознице. Выбор основывался на правильном соотношении между ценой и производительностью, ну а по этому показателю равных сегодня Ryzen 7 7700 нет. Он способен раскрыть даже самую мощную видеокарту и стоит недорого. Будем надеться, что следующее поколение процессоров AMD продемонстрирует более значительный прирост скоростных качеств между поколениями, а значит мы сможем заменить наш Ryzen 7 7700 на более мощный камень без покупки материнской платы. В тестах 8-ядерный камень демонстрирует очень уверенные показатели, ну а мой знакомый так и не решился разгонять свой Core i7-11700К. Он заявил, что зря потратил деньги на дорогую материнскую плату, поскольку ему было лень настраивать даже тайминги на оперативной памяти.

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Словом, перед нами типичный пользователь, который хочет получить всё и сразу. Покупать дорогую материнскую плату смысла не было, но решение взять действительно мощную видеокарту склонило меня к выбору Asus PRIME B650-PLUS. Модель пользуется высоким спросом и позволяет установить сюда флагманское железо. Кроме того, она поддерживает интерфейс PCIe 4.0, ну а это именно то, что мой знакомый хотел опробовать в новом компьютере. Если бы я собирал менее дорогую сборку, то обязательно установил бы сюда материнскую плату на 4 тысячи дешевле. Когда вы увидите видеокарту, то поймёте, почему я не стал экономить на мелочах.

Поскольку в прошлый раз мой знакомый уже обжёгся на излишней экономии, то предложил взять сразу 64 Гб оперативной памяти. Я показа ему тесты, в которых даже 16 Гб достаточно для любых актуальных игр, но на всякий случай мы решили купить 32 Гб Kingston FURY Renegade Silver. В сети пишут, что благодаря правильной настройке из этой ОЗУ можно выжать дополнительные 5% буста, но мой знакомый не проявляет интереса к оверклокерской науке. В любом случае нам требовалась качественная оперативная память, ну а Kingston умеет делать достойные продукты.

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У нас есть общий приятель, который фанатеет от игровых приставок. Недавно мой знакомый сидел у него в гостях, где увидел процесс скачивания и запуска игр из цифрового магазина на PlayStation 5. Увиденное поразило его настолько, что он однозначно решил, что у него на компьютере будет не хуже. Увы, но на игровой приставке задействованы специальные алгоритмы, которые позволяют начать играть ещё до того, как игра полностью закачается. Ну а поскольку нам требовалась высокая скорость, то решено было купить твердотельный накопитель Kingston Fury Renegade. Если вы не верите в его качество, то должны знать, что Sony рекомендует его для установки в PlayStation 5, а значит максимальная скорость работы нам обеспечена. Я не стал забивать моему знакомому голову тем, что в большей части приложений 7000 Мб/с скорость чтения и записи не используется по самым разным причинам. Пусть человек порадуется, ну а самое главное было взять достаточно ёмкий SSD. Поскольку у моего знакомого уже есть жёсткий диск на 6 Тб, то решено было не тратить лишние деньги, ведь 2 Тб для записи игр вполне достаточно. Всё остальное можно залить на HDD, ну а это сэкономило нам по меньшей мере 20 тысяч рублей. Мелочь, а приятно.

Первоначально мой знакомы планировал купить видеокарту до 70 тысяч рублей. Увы, но в этом сегменте нет ничего, что тянуло бы игры в 4К на максимальных настройках графики. Именно поэтому мне пришлось настоять на выборе Radeon RX 7900 XT. Видеокарта AMD действительно мощная и позволяет не задумываться о таких вещах, как нехватка памяти, пропускной способности или других показателей. Приятно то, что она тянет все требовательные новинки в 4К, где не понадобится даже включать технологию масштабирования. Мой знакомый заявил мне, что уже устал от мрачного мыла DLSS, поэтому хочет воспользоваться своим качественным 32-дюймовым монитором по полной программе. Почему бы и нет, ведь Radeon RX 7900 XT справится с такой задачей без особого труда. Особенно моему знакомому понравилось, что видеокарта имеет 20 Гб памяти, ведь GeForce RTX 3070 его не только разочаровала, но и уже начала раздражать.

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Я не склонен переоценивать важность дорогого блока питания с элитными характеристиками и высокой мощностью. Иногда можно взять блок питания, который будет излишнем для вашей сборки, но чаще всего нужно делать выбор разумно, не перегибая палку с мощностью. Именно поэтому я остановился на Deepcool PL800D, который обеспечит стабильную работу всей системы. Добавлю, что он поддерживает стандарт энергоэффективности 80+ Bronze, что можно записать в качестве приятного бонуса. А вот корпус мой знакомый оставил прежний. Несколько лет назад мы выбрали дорогой и не совсем обычный системник, поэтому перед продажей своего компьютера мой знакомый приобрёл простенький корпус и переставил туда все детали. И всё же, если вы не гонитесь за красотой и не готовы тратить на системный блок 50 тысяч рублей, то можете остановиться на XPG DEFENDER BLACK. Он просторный и вмещает даже такую громоздкую видеокарту, как Radeon RX 7900 XT. Я привык, что компьютер должен стоять под столом, где он будет медленно собирать мусор и не занимать слишком много места. Выбранный системный блок именно такой, а ещё в нём есть несколько кулеров, позволяющих обеспечить отвод тепла. Для нашей сборки это критически важно, ведь видеокарта Radeon RX 7900 XT принадлежит к флагманам и будет генерировать много тёплого воздуха.

Кулер для процессора, термопасту и крепления мой знакомый выбрал сам. Он не любит разгон, но может несколько дней копаться в системном блоке, доводя размещение комплектующих там до идеала. Он намерен спрятать все кабели, а также докупить дополнительную подсветку. На самом деле это уже не так важно, ведь если подсчитать потраченные деньги, то выйдет немногим меньше 180 тысяч рублей. Это дешевле, чем iPhone 16 Pro Max, а ведь такой телефон у моего знакомого уже есть. Не все геймеры могут себе позволить сборку за 180 тысяч рублей. Заработные платы растут, но происходит это не так стремительно. Возможность купить в кредит отсутствует из-за высоких процентов, но в целом всё не так плохо, ведь новенькие смартфоны Apple разбирают словно горячие пирожки у вокзала, а значит есть покупатели и на мощные игровые компьютеры.