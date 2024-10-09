Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Реальная игровая сборка на Ryzen 7 7700 + Radeon RX 7900 XT по цене iPhone 16 Pro Max

На самом деле вышло даже на 20 тысяч рублей дешевле, чем просят за iPhone 16 Pro Max в российской рознице
[ ] для раздела Блоги
3
3

На нашем сайте то и дело встречаются виртуальные сборки игровых и не очень компьютеров. Неясно, помогает ли эта информация неопытным геймерам, или же большую часть читателей составляют любители писать едкие комментарии. На самом деле это не так важно, ведь тема остаётся актуальной, а значит продолжит набирать просмотры и публиковаться на многих технологических ресурсах. И всё же, гораздо приятнее, когда приходится описывать реальную сборку, которую ты порекомендовал своему знакомому или знакомой. 

реклама



Так вот, сегодня мне написал мой бывший сосед, которому мы несколько лет назад собирали ПК на базе процессора Intel Core i7-11700К и видеокарты GeForce RTX 3070. Уже тогда я предлагал ему взять систему на базе процессора и видеокарты AMD, но парень упирался, поэтому я решил не настаивать. Как выяснилось, его система больше не тянет требовательные новинки в разрешении 4К даже на высоких настройках графики, поэтому он выставил компьютер на продажу и решил купить более серьёзное железо. Прежде всего он был сильно разочарован тем, что нельзя сделать апгрейд, ведь его материнская плата не поддерживает актуальные процессоры Intel. В начале 2021 я ему говорил, что выбор не идеальный, ведь есть платформа АМ4, которая позволит оставаться в строю намного дольше. Точно такая же ситуация и с видеокартой, которая имеет всего 8 Гб памяти и на фоне конкурирующих решений смотрится очень плохо. 

Что же, на этот раз мой знакомый решил учесть все ошибки, поэтому полностью доверился моим советам. Деньги у него на игровой ПК есть, поэтому мы собрали действительно мощный и очень перспективный игровой компьютер. В качестве процессора мы использовали Ryzen 7 7700. Это не самый скоростной камень, который можно купить в рознице. Выбор основывался на правильном соотношении между ценой и производительностью, ну а по этому показателю равных сегодня Ryzen 7 7700 нет. Он способен раскрыть даже самую мощную видеокарту и стоит недорого. Будем надеться, что следующее поколение процессоров AMD продемонстрирует более значительный прирост скоростных качеств между поколениями, а значит мы сможем заменить наш Ryzen 7 7700 на более мощный камень без покупки материнской платы. В тестах 8-ядерный камень демонстрирует очень уверенные показатели, ну а мой знакомый так и не решился разгонять свой Core i7-11700К. Он заявил, что зря потратил деньги на дорогую материнскую плату, поскольку ему было лень настраивать даже тайминги на оперативной памяти. 

реклама



Словом, перед нами типичный пользователь, который хочет получить всё и сразу. Покупать дорогую материнскую плату смысла не было, но решение взять действительно мощную видеокарту склонило меня к выбору Asus PRIME B650-PLUS. Модель пользуется высоким спросом и позволяет установить сюда флагманское железо. Кроме того, она поддерживает интерфейс PCIe 4.0, ну а это именно то, что мой знакомый хотел опробовать в новом компьютере. Если бы я собирал менее дорогую сборку, то обязательно установил бы сюда материнскую плату на 4 тысячи дешевле. Когда вы увидите видеокарту, то поймёте, почему я не стал экономить на мелочах. 

Поскольку в прошлый раз мой знакомый уже обжёгся на излишней экономии, то предложил взять сразу 64 Гб оперативной памяти. Я показа ему тесты, в которых даже 16 Гб достаточно для любых актуальных игр, но на всякий случай мы решили купить 32 Гб Kingston FURY Renegade Silver. В сети пишут, что благодаря правильной настройке из этой ОЗУ можно выжать дополнительные 5% буста, но мой знакомый не проявляет интереса к оверклокерской науке. В любом случае нам требовалась качественная оперативная память, ну а Kingston умеет делать достойные продукты. 

реклама



У нас есть общий приятель, который фанатеет от игровых приставок. Недавно мой знакомый сидел у него в гостях, где увидел процесс скачивания и запуска игр из цифрового магазина на PlayStation 5. Увиденное поразило его настолько, что он однозначно решил, что у него на компьютере будет не хуже. Увы, но на игровой приставке задействованы специальные алгоритмы, которые позволяют начать играть ещё до того, как игра полностью закачается. Ну а поскольку нам требовалась высокая скорость, то решено было купить твердотельный накопитель Kingston Fury Renegade. Если вы не верите в его качество, то должны знать, что Sony рекомендует его для установки в PlayStation 5, а значит максимальная скорость работы нам обеспечена. Я не стал забивать моему знакомому голову тем, что в большей части приложений 7000 Мб/с скорость чтения и записи не используется по самым разным причинам. Пусть человек порадуется, ну а самое главное было взять достаточно ёмкий SSD. Поскольку у моего знакомого уже есть жёсткий диск на 6 Тб, то решено было не тратить лишние деньги, ведь 2 Тб для записи игр вполне достаточно. Всё остальное можно залить на HDD, ну а это сэкономило нам по меньшей мере 20 тысяч рублей. Мелочь, а приятно.

Первоначально мой знакомы планировал купить видеокарту до 70 тысяч рублей. Увы, но в этом сегменте нет ничего, что тянуло бы игры в 4К на максимальных настройках графики. Именно поэтому мне пришлось настоять на выборе Radeon RX 7900 XT. Видеокарта AMD действительно мощная и позволяет не задумываться о таких вещах, как нехватка памяти, пропускной способности или других показателей. Приятно то, что она тянет все требовательные новинки в 4К, где не понадобится даже включать технологию масштабирования. Мой знакомый заявил мне, что уже устал от мрачного мыла DLSS, поэтому хочет воспользоваться своим качественным 32-дюймовым монитором по полной программе. Почему бы и нет, ведь Radeon RX 7900 XT справится с такой задачей без особого труда. Особенно моему знакомому понравилось, что видеокарта имеет 20 Гб памяти, ведь GeForce RTX 3070 его не только разочаровала, но и уже начала раздражать. 

реклама



Я не склонен переоценивать важность дорогого блока питания с элитными характеристиками и высокой мощностью. Иногда можно взять блок питания, который будет излишнем для вашей сборки, но чаще всего нужно делать выбор разумно, не перегибая палку с мощностью. Именно поэтому я остановился на Deepcool PL800D, который обеспечит стабильную работу всей системы. Добавлю, что он поддерживает стандарт энергоэффективности 80+ Bronze, что можно записать в качестве приятного бонуса. А вот корпус мой знакомый оставил прежний. Несколько лет назад мы выбрали дорогой и не совсем обычный системник, поэтому перед продажей своего компьютера мой знакомый приобрёл простенький корпус и переставил туда все детали. И всё же, если вы не гонитесь за красотой и не готовы тратить на системный блок 50 тысяч рублей, то можете остановиться на XPG DEFENDER BLACK. Он просторный и вмещает даже такую громоздкую видеокарту, как Radeon RX 7900 XT. Я привык, что компьютер должен стоять под столом, где он будет медленно собирать мусор и не занимать слишком много места. Выбранный системный блок именно такой, а ещё в нём есть несколько кулеров, позволяющих обеспечить отвод тепла. Для нашей сборки это критически важно, ведь видеокарта Radeon RX 7900 XT принадлежит к флагманам и будет генерировать много тёплого воздуха. 

Кулер для процессора, термопасту и крепления мой знакомый выбрал сам. Он не любит разгон, но может несколько дней копаться в системном блоке, доводя размещение комплектующих там до идеала. Он намерен спрятать все кабели, а также докупить дополнительную подсветку. На самом деле это уже не так важно, ведь если подсчитать потраченные деньги, то выйдет немногим меньше 180 тысяч рублей. Это дешевле, чем iPhone 16 Pro Max, а ведь такой телефон у моего знакомого уже есть. Не все геймеры могут себе позволить сборку за 180 тысяч рублей. Заработные платы растут, но происходит это не так стремительно. Возможность купить в кредит отсутствует из-за высоких процентов, но в целом всё не так плохо, ведь новенькие смартфоны Apple разбирают словно горячие пирожки у вокзала, а значит есть покупатели и на мощные игровые компьютеры. 

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

оптимальные ценовые предложения сборка пк iphone 16 pro max radeon rx 7900 xt ryzen 7 7700
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
1
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
11
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
19
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
+
Геймеры сметают с полок последние остатки GeForce RTX 4080S и 4090 на фоне снятия их с производства
11
В животном мире зафиксирован первый случай слияния глубоководных медуз в единый организм
3
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
3
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
1
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
9
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
3
NVIDIA запускает производство RTX 5000 — новое поколение видеокарт выйдет к концу года
6
Искандер накрыл местоположение ВСУ в Павлограде, спрятанное на местном заводе
2
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
В России будут собирать еще два китайских кроссовера: один - в Калуге, другой - в Калининграде
1
В Microsoft назвали "быстрый" способ обновления до Windows 11
2
TNI: Американский ВПК так и не смог сделать подлодку из титана, наподобие советского проекта "Лира"
+
Новая Halo Studios будет делать акцент на равенстве и инклюзивности в команде разработчиков
3
В Москве построят новое высокотехнологичное производство печатных плат
1
В США начинается коммерциализация полностью электрических самолетов
3
HP представила первый в мире игровой компьютер, оснащенный процессором Intel Core Ultra 9 285K
5
Bloomberg: Apple перестанет выпускать новые версии девайсов ежегодно
+
Драйвер Intel 32.0.101.6083 поддерживает обновление Diablo IV, ремейк Silent Hill 2 и другие игры
+

Популярные статьи

Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
10
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
7
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
11
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
37
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
11
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
3
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
22
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
19
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
67

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
18:56
В Турции его тоже заблочили
В России назвали условия разблокировки мессенджера Discord
World Trailer
18:49
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-5080.c4217 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-5090.c4216
Подтверждены характеристики RTX 5080: 16Gb GDDR7 и на 50% меньше ядер по сравнению с RTX 5090
Александр Сечков
18:36
Ну неплохая рекламная акция. Бп то не издохнет? Оперативка есть и дешевле и интереснее. И что за кулер выбрал приятель? А уж насчёт апгрейда вообще ересь. Вот просто спрашиваю, без сарказма, много люд...
Реальная игровая сборка на Ryzen 7 7700 + Radeon RX 7900 XT по цене iPhone 16 Pro Max
Максим Чубенко
18:36
Майкрософт будет стараться делать всё, чтобы остаться монополистом в сфере операционных систем.
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
Bryant333
18:35
Скажите тупым пиндосам, что есть антиграв 😂😂😂
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
Даня Ряшенцев
18:34
Забавно выглядит первый скрин....серым "фу посмотрите на эти убогие 264 кадра" синим "посмотрите на православные 261 кадр"
Intel открыто признала, что Core Ultra 9 285K уступает i9-14900K по производительности в играх
Мамука Шешашвили
18:30
Это ты про хохоловатников, которым нужен хозяин?
Discord вслед за Россией был заблокирован и в Турции
Skolzyashiy
18:19
Господи, заблочат этот, найдём что-то другое, похожее и удобное нам, а не им. Пусть всякие хинштейны и дальше прявляют свой синдром вахтёра, нам то какое дело до них?
В России назвали условия разблокировки мессенджера Discord
Татьяна Охотникова
18:15
Так зачем ты тупой ватник ставишь впн?
Discord вслед за Россией был заблокирован и в Турции
Алексей Козлов
18:15
конкурент этому техно, тоже техно, только без приставки spark. там процессор тайгер. тут пошустрее.
Tecno выпустила смартфон Spark 30C 5G с чипсетом MediaTek Dimensity 6300
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем