Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Телевизоры Samsung и LG уличили в слежке за владельцами – как отучить телевизор от вредной привычки
Технология Automatic Content Recognition не только следит за нами, но и делает скриншоты просматриваемого контента, отправляя его разработчикам для создания таргетированной рекламы

Крупные корпорации уже давно поделили рынок сбыта и пытаются получить прибыль осваивая новые направления. У кого-то это получается лучше, тогда как другие придумывают слишком агрессивные технологии. Известно, что со временем можно реализовать даже самые дикие идеи, но если разработчик будет спешить, то столкнётся с резко негативной реакцией со стороны рядовых пользователей.

Простой пример, если бы Билл Гейтс во время презентации Windows 95 заявил о том, что операционная система будет следить за каждым пользователем, собирая данные с помощью продвинутых алгоритмов, то спрос на эту ОС был бы не таким значительным. Вот только сегодня Windows 11 не просто следит за нами, но и выполняет множество других задач. Например, она изучает поведение каждого пользователя в интернете и знает о наших предпочтениях и привычках даже больше, чем мы сами. Данные продаются десяткам заинтересованных компаний, а в результате пользователи из потребителей превратились в товар. 

На страницах технологических изданий на тему тотальной слежки уже проводились опросы среди пользователей. Как выяснилось, рядовой потребитель контента старается на такие темы не задумываться, а значит трансформация политики из либеральной в агрессивную прошла успешно. Самое главное, чтобы рядовые пользователи продолжали верить в то, что разработчик контента до сих пор придерживается демократических ценностей и заботится о конфиденциальности каждого человека.

Что ж, лавры создателей операционных систем не дают спать и другим крупным компаниям, а сегодня мы видим, как телевизоры из средства для передачи контента превращаются во всевидящее око, с помощью которого за миллионами людей на планете ведётся постоянная слежка. По данным экспертов, к числу любителей следить за частной жизнью присоединились Samsung и LG. Речь идёт о появлении технологии слежки за владельцами телевизоров под названием Automatic Content Recognition (ACR). Такая технология позволяет устройствам фиксировать то, что в настоящее время демонстрируется на экране, а также отправлять данные на серверы производителей. 

Несмотря на то, что обе компании с российского рынка ушли ещё в 2022 году, продукция их остаётся на прилавках, хотя и существенно сдала под давлением со стороны китайских брендов. Эксперты ссылаются на исследование, опубликованное на сайте Arxiv.org. Авторами его стали ведущие учёные из университетов США и Европы, включая Джанлуку Ансельми из Университетского колледжа Лондона и Яша Векарию из Калифорнийского университета в Дэвисе. Исследователи выяснили, что телевизоры с технологией ACR делают скриншоты экрана несколько раз в секунду, а после отправляют данные на удалённые серверы. Всё это обрабатывается и служит для понимания предпочтений того или иного пользователя, позволяя генерировать так называемую таргетированную рекламу. По данным учёных, принцип действия ACR сильно зависит от региона. Так, в США телевизоры начинают делать скриншоты в том случае, если пользователь включает стриминговый сервис. Это может быть Netflix или Hulu, а аналитики полагают, что производители телевизоров находятся в говоре со стриминговыми сервисами. 

Что любопытно, в Европе и США данные отправляются на местные серверы, с целью соответствовать суровому законодательству. Эксперты пишут, что забота о конфиденциальности и соблюдение законов – это просто красивая сказка, ведь информация всё равно после обработки продаётся и уходит за пределы государств и континентов. Особенно неприятен тот факт, что слежка не прекращается, когда владелец телевизора перестаёт смотреть телеканалы или стриминговые сервисы. Оказывается, даже если телевизор используется в качестве монитора для ПК или вывода изображения для игровой приставки, то ACR продолжает отправлять скриншоты своим разработчикам. Технология максимально агрессивна, а её отключение простыми способами почти невозможно. Стало известно, что данные телевизоров Samsung обрабатываются рекламным подразделением Samsung Ads, а LG передаёт информацию компании Alphonso. Специалисты этой компании занимаются анализом пользовательских данных и перешли под крыло южнокорейского производителя в 2021 году. 

Исследователи отмечают, что отключить ACR всё же можно. Для этого требуется как следует покопаться в меню. Единой инструкции нет, поскольку разработчик часто меняет расположение настроек, а также название отдельных функций. Более радикальный способ предполагает физическое отключение телевизора от интернета, но в этом случае пользователь теряет значительную часть функционала. Интересным решением, позволяющим отучить телевизоры Samsung и LG от слежки может стать покупка специальной приставки. В этом случае сам телевизор не будет подключён к интернету, что лишит производителя возможности следить за пользователями. Несмотря на это доступ к цифровому контенту будет доступен посредством самой приставки, где уже есть все необходимые сервисы. Остаётся надеяться на то, что разработчик приставки не грешит слежкой за потребителями. 

На самом деле технология ACR не имеет ничего общего со слежкой в традиционном понимании этого слова. Пока во вред потребителям контент использовать никто не станет, ведь самое главное – это извлечение прибыли посредством рекламы. Чем более таргетированным будет рекламный контент, тем выше окажутся продажи у рекламодателя. Ну а это сулит значительные доходы и означает только одно: следить за пользователями станут ещё пристальнее. В качестве примера того, как можно зарабатывать на рекламе, приводится финансовый отчёт производителя телевизоров Vizio. Как стало известно, в 2021 на продаже данных пользователей компания заработала больше, чем от реализации телевизоров, и это важный прецедент.

Умные телевизоры становятся не просто устройствами для просмотра контента, но и мощным инструментом для сбора данных о привычках и предпочтениях рядовых пользователей. Технологии всё глубже проникают в наши дома. Формируются новые привычки и предпочтения, отказаться от которых уже невозможно. Это значит, что подавляющее большинство владельцев телевизоров Samsung и LG никогда не узнают о тотальной слежке. Ну а те, до кого такая информация всё же дойдёт, предпочтут сделать вид, что ничего не происходит, ведь рядовому пользователю прятать нечего.

#samsung #lg #интересное #конфиденциальность #слежка
+
Написать комментарий (0)
Samsung может утратить статус крупнейшего на планете производителя чипов памяти
Некоторые характеристики будущего смартфона iQOO 13
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
15
The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
10
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
6
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
+
До конца года Нидерланды передадут Украине все обещанные F-16
3
Раскрыта дата премьеры новой экранизации культового рассказа Стивена Кинга "Человек, который бежит"
+
Создатель Linux рассматривает возможность исключения файловой системы Bcachefs из состава ядра
5
Космический зонд BepiColombo составил карту магнитного поля Меркурия всего за 30 минут
1
Минувшей ночью российская армия ударила по пунктам дислокации ВСУ в тыловой зоне
+
Геймеры сметают с полок последние остатки GeForce RTX 4080S и 4090 на фоне снятия их с производства
3
Xiaomi выпустила холодильник Mijia Pro Cross 508L с компактным дизайном, сенсорным экраном и HyperOS
+
Видеокарты NVIDIA могут оказаться медленнее, чем предполагалось, и будут основаны на 4-нм узле TSMC
13
Википедию вынудили заблокировать страницу Silent Hill 2 Remake из-за вандализма
+
NVIDIA запускает производство RTX 5000 — новое поколение видеокарт выйдет к концу года
4
В Москве продают бронированный Mercedes W140 Pullman из гаража ФСО
+
Появились примеры фотографий с перископической камеры vivo X200 Pro 200 Мп
+
Импортозамещение в России в действии — динамика и первые результаты
+
Стоимость производства смартфонов серии Huawei Mate 70 на 30% дороже, чем iPhone 16
2
OnePlus 13 будет оснащен магнитной беспроводной зарядкой
3
Цена AMD Radeon RX 7900 XT достигла исторического минимума в 629 долларов
5

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
12
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
52
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
2
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
17
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
20
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
3
Тихий Дон - любимая книга Иосифа Сталина
6
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
12
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
5
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
12:16
да свистит как и половина зеленожопов тут,а по факту 3050 какая нибудь.что ты думаешь он очко рвет за мыло
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Vorvort
12:14
Кто будет спрашивать западную марионетку и о чем то с ней договариваться? А гарантии Запада не стоят даже использованной туалетной бумаги. После войны если и вести торговлю с Европой, то только при 1...
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
Nvidia&Intel Hater
12:13
у тебя клин на ворворте.тебе жидкость для ануса охлаждающую давно пора применять -как он посоветовал.до того у него 6900 была у киси.так что да -ты клоун.Причем конченый клоун,на которого никто вниман...
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Nvidia&Intel Hater
12:10
Берингана -кламвульву с огрызком 3050 снова забанили.так народ и не посмотрел его видос с мылом последний ) Ждем новый выход с новым ником.3050=кал
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Китя
12:09
Было 60ФПС и если включить AFMF 2+FSR FG то будет 150ФПС. Пока врубил только AFMF 2 лишними + 15ФПС не будет.
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
Vorvort
12:09
Игровых тестов нет, обсуждать пока нечего.
Ryzen 9000X3D демонстрирует прирост производительности почти на 30% над 7800X3D
Nvidia&Intel Hater
12:05
только не в коем разе не совмещать.и да armf кадры не видны в обычных отоборажателях фпс -пока во всяком случае.И если было 60 то станет 120 а не 75.в случае armf2/в случае fsr3 не всегда в 2 раза
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
Китя
12:04
AFMF 2 прибавляет ФПС. К примеру было 60 станет 75ФПС. Насчет FSR FG промежуточные кадры и также увеличивает ФПС ровно в 2 раза.
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
OgoGoLog
12:00
Зачем? Автор таких огульных заявлений не делает.
В Перми наладили производство подшипников скольжения для нефтегазовой отрасли
bao shin
11:59
Возможно, в играх это так, но в остальном брехня. Лично измерял 5600 и 7600, разница в производительности системы существенная
Память DDR5 с частотой выше 6000 МГц не имеет смысла — производительность не отличается от DDR5-8000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем