Технология Automatic Content Recognition не только следит за нами, но и делает скриншоты просматриваемого контента, отправляя его разработчикам для создания таргетированной рекламы

Крупные корпорации уже давно поделили рынок сбыта и пытаются получить прибыль осваивая новые направления. У кого-то это получается лучше, тогда как другие придумывают слишком агрессивные технологии. Известно, что со временем можно реализовать даже самые дикие идеи, но если разработчик будет спешить, то столкнётся с резко негативной реакцией со стороны рядовых пользователей.

Простой пример, если бы Билл Гейтс во время презентации Windows 95 заявил о том, что операционная система будет следить за каждым пользователем, собирая данные с помощью продвинутых алгоритмов, то спрос на эту ОС был бы не таким значительным. Вот только сегодня Windows 11 не просто следит за нами, но и выполняет множество других задач. Например, она изучает поведение каждого пользователя в интернете и знает о наших предпочтениях и привычках даже больше, чем мы сами. Данные продаются десяткам заинтересованных компаний, а в результате пользователи из потребителей превратились в товар.

На страницах технологических изданий на тему тотальной слежки уже проводились опросы среди пользователей. Как выяснилось, рядовой потребитель контента старается на такие темы не задумываться, а значит трансформация политики из либеральной в агрессивную прошла успешно. Самое главное, чтобы рядовые пользователи продолжали верить в то, что разработчик контента до сих пор придерживается демократических ценностей и заботится о конфиденциальности каждого человека.

Что ж, лавры создателей операционных систем не дают спать и другим крупным компаниям, а сегодня мы видим, как телевизоры из средства для передачи контента превращаются во всевидящее око, с помощью которого за миллионами людей на планете ведётся постоянная слежка. По данным экспертов, к числу любителей следить за частной жизнью присоединились Samsung и LG. Речь идёт о появлении технологии слежки за владельцами телевизоров под названием Automatic Content Recognition (ACR). Такая технология позволяет устройствам фиксировать то, что в настоящее время демонстрируется на экране, а также отправлять данные на серверы производителей.

Несмотря на то, что обе компании с российского рынка ушли ещё в 2022 году, продукция их остаётся на прилавках, хотя и существенно сдала под давлением со стороны китайских брендов. Эксперты ссылаются на исследование, опубликованное на сайте Arxiv.org. Авторами его стали ведущие учёные из университетов США и Европы, включая Джанлуку Ансельми из Университетского колледжа Лондона и Яша Векарию из Калифорнийского университета в Дэвисе. Исследователи выяснили, что телевизоры с технологией ACR делают скриншоты экрана несколько раз в секунду, а после отправляют данные на удалённые серверы. Всё это обрабатывается и служит для понимания предпочтений того или иного пользователя, позволяя генерировать так называемую таргетированную рекламу. По данным учёных, принцип действия ACR сильно зависит от региона. Так, в США телевизоры начинают делать скриншоты в том случае, если пользователь включает стриминговый сервис. Это может быть Netflix или Hulu, а аналитики полагают, что производители телевизоров находятся в говоре со стриминговыми сервисами.

Что любопытно, в Европе и США данные отправляются на местные серверы, с целью соответствовать суровому законодательству. Эксперты пишут, что забота о конфиденциальности и соблюдение законов – это просто красивая сказка, ведь информация всё равно после обработки продаётся и уходит за пределы государств и континентов. Особенно неприятен тот факт, что слежка не прекращается, когда владелец телевизора перестаёт смотреть телеканалы или стриминговые сервисы. Оказывается, даже если телевизор используется в качестве монитора для ПК или вывода изображения для игровой приставки, то ACR продолжает отправлять скриншоты своим разработчикам. Технология максимально агрессивна, а её отключение простыми способами почти невозможно. Стало известно, что данные телевизоров Samsung обрабатываются рекламным подразделением Samsung Ads, а LG передаёт информацию компании Alphonso. Специалисты этой компании занимаются анализом пользовательских данных и перешли под крыло южнокорейского производителя в 2021 году.

Исследователи отмечают, что отключить ACR всё же можно. Для этого требуется как следует покопаться в меню. Единой инструкции нет, поскольку разработчик часто меняет расположение настроек, а также название отдельных функций. Более радикальный способ предполагает физическое отключение телевизора от интернета, но в этом случае пользователь теряет значительную часть функционала. Интересным решением, позволяющим отучить телевизоры Samsung и LG от слежки может стать покупка специальной приставки. В этом случае сам телевизор не будет подключён к интернету, что лишит производителя возможности следить за пользователями. Несмотря на это доступ к цифровому контенту будет доступен посредством самой приставки, где уже есть все необходимые сервисы. Остаётся надеяться на то, что разработчик приставки не грешит слежкой за потребителями.

На самом деле технология ACR не имеет ничего общего со слежкой в традиционном понимании этого слова. Пока во вред потребителям контент использовать никто не станет, ведь самое главное – это извлечение прибыли посредством рекламы. Чем более таргетированным будет рекламный контент, тем выше окажутся продажи у рекламодателя. Ну а это сулит значительные доходы и означает только одно: следить за пользователями станут ещё пристальнее. В качестве примера того, как можно зарабатывать на рекламе, приводится финансовый отчёт производителя телевизоров Vizio. Как стало известно, в 2021 на продаже данных пользователей компания заработала больше, чем от реализации телевизоров, и это важный прецедент.

Умные телевизоры становятся не просто устройствами для просмотра контента, но и мощным инструментом для сбора данных о привычках и предпочтениях рядовых пользователей. Технологии всё глубже проникают в наши дома. Формируются новые привычки и предпочтения, отказаться от которых уже невозможно. Это значит, что подавляющее большинство владельцев телевизоров Samsung и LG никогда не узнают о тотальной слежке. Ну а те, до кого такая информация всё же дойдёт, предпочтут сделать вид, что ничего не происходит, ведь рядовому пользователю прятать нечего.