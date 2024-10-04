Благодаря точности перекрёстного огня удалось уничтожить большую часть сил ВСУ на данном направлении

По данным целого ряда американских изданий, Зеленский будет делать всё, чтобы удержать хотя бы часть курской области под своим контролем до выборов США. Подобные требования президенту Украины были озвучены уже давно, ну а причина в том, что ВСУ получает огромное количество оружия. Только на прошлой неделе Байден распорядился о выделении $8 миллиардов, которые станут последними в 2024 года. Деньги огромные, ведь благодаря этому украинская армия сохранит боеспособность и сможет рассчитывать на большое количество техники и снарядов. В последнее время российские военкоры не делают прогнозов о том, когда будет взята под контроль вся Курская область, но сводки с линии соприкосновения говорят о том, что удержание области дорого обходится украинской армии.

С момента вторжения ВСУ потеряли больше личного состава, чем во время наступательной операции 2023 года, но новые резервы продолжают удерживать оставшиеся под контролем территории. Особенно активны российские операторы дронов, а ниже вы можете изучить ролик, на котором бойцы 810-я отдельной гвардейской бригады морской пехоты разбирают колонную украинской техники. Судя по опубликованным данным, в бою участвует два российских БТР, ведущих огонь по проезжающей колонне. События происходят в Курской области, а всё это снято на разведывательный дрон. На камерах видно, как колонна методично разбирается посредством перекрёстного огня. Украинская техника пытается быстро пройти область, но в итоге 8 транспортных средств оказываются уничтожены. Всё это время техника ВСУ старается не съезжать с трассы, поскольку езда по пересечённой местности приводи к снижению скоростных показателей. В этом случае избежать прилёта беспилотника не получится, но попытка быстро пройти район по трассе не увенчалась успехом.

Согласно предоставленным данным, всего в тыл российской группировке пытались пробиться 19 единиц техники. 12 машин зашли в посёлок, но в итоге были там уничтожены российскими силами. Первые 8 на себя взяли бойцы указанной выше 810 ОГБрМП, тогда как оставшиеся 4 поражены по ходу движения другими российскими соединениями. Техника, которая не смогла пробиться в посёлок, вынуждена была развернуться и спешно уйти на территорию, которую в настоящее время контролирует украинская армия. По оценкам экспертов, таких районов становится мало, а армия РФ медленно двигается вперёд. Высокие потери привели к тому, что добиться значимых целей в Курской области Зеленскому не удалось, ну а отправка резервов на безнадёжную авантюру уже дорого стоила ВСУ. Вчера Угледар официально перешёл под российский контроль. Там идёт разминирование, ну а неспособность украинской армии оказать здесь достойное сопротивление объясняется именно тем, что киевские власти проредили свои силы, переправив слишком много бойцов в Курскую область.



