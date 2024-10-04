По данным аналитиков, владельцы смартфонов Apple гораздо дольше удерживают свои аппараты, тогда как от телефонов под Android отказываются намного быстрее

Несмотря на то, что десятки видных экспертов годами предрекали Apple масштабный кризис, американская компания продолжает благоденствовать. Капитализация превышает 3 триллиона долларов, ну а наличность на счетах бьёт рекорды с каждым годом. Фактически, у Apple есть финансовая подушка размером в несколько сотен миллиардов долларов, позволяющая пережить любую бурю. Никаких кризисов на горизонте не ожидается, ведь фанаты продукции с надкушенным яблоком продолжают инвестировать свои деньги в умные гаджеты, а тысячи экспертов готовы за деньги и даже бесплатно рекламировать совершенно бесполезные функции. На этот раз главной фишкой iPhone 16 стало меню Apple Intelligence. Здесь кроется продвинутый ИИ, обладающий целым набором интересных функций. Увы, но жители Европы пока остаются не у дел. Проблема в законодательстве, требующем сделать код программы доступным для широкого круга энтузиастов. В Китае Apple Intelligence станет доступна в начале 2025, ну а всё это вызвало разочарование даже у самых преданных фанатов.

Спрос на серию iPhone 16 оказался ниже прогнозов, из-за чего Apple даже пришлось снизить заказ на 3 миллиона единиц. Кроме того, iPhone 16 Pro Max с накопителем ёмкостью 256 Гб в Европе продаётся за 1700 евро, ну а всё это не предрасполагает к бешеному спросу. По мнению аналитиков, со временем спрос вернётся в норму, ведь мы имеем дело с продукцией Apple. Согласно данным многолетнего исследования рынка мобильных телефонов, специалисты CIRP выяснили, что способ пользования телефонов на базе операционной системы Android сильно отличается от подхода владельцев iPhone. Прежде всего выяснилось, что владельцы смартфонов с Android меняют аппараты намного чаще, чем принято считать. Примерно 57% всех пользователей предпочитают менять мобильник чаще, чем каждые два года. Куда именно деваются сотни миллионов аппаратов, сказать сложно. Согласно статистике, на крупных вторичных рынках большую часть предложений составляют девайсы Apple. Это значит, что довольно много владельцев смартфонов под Android кладут их в стол, поскольку на вторичный рынок такие устройства не попадают.

80% всех аппаратов под Android меняют владельца, либо уходят с рынка спустя 3 года, а только 20% настоящих фанатов данной операционной системы удерживают свои гаджеты до трёх лет и дольше. На графике можно заметить, что к концу второго года около 50% всех iPhone меняют своего владельца, либо ломаются или попадают в стол. Никаких резких движений рынок подобных гаджетов не демонстрирует, а в итоге 32% всех владельцев яблочной продукции предпочитают удерживать телефоны дольше трёх лет. По мнению экспертов, есть вполне логичное объяснение, укладывающееся в опубликованную статистику. Так, больше всего смартфон на Android теряет после первого года использования. Некоторые телефоны дешевеют более чем на 30%, ну а в результате реализовать такой гаджет становится сложно. Многие пользователи предпочитают новинки, поскольку цены вполне гуманны, позволяя за 300 долларов получить актуальный аппарат с приличной камерой и большим количеством памяти. После двух лет использования смартфон на Android теряет половину стоимости, а дальнейшее его использование приводит к потере инвестиций. Поскольку далеко не все люди каждые несколько лет могут себе позволить потратить на новый телефон даже 500 долларов, то многие пользователи предпочитают избавляться от смартфонов под Android спустя полтора года или же оставляют и на 3 года и дольше.

В первом случае на вторичном рынке за дорогой аппарат удаётся получить приличную сумму, но даже тогда девайс теряет больше 30% стоимости. Далее удешевление идёт ещё более стремительно, что и отражено в указанной ниже статистике. А вот с iPhone подобных метаморфоз не происходит. Например, серия iPhone 15 на вторичном рынке потеряла до 20% своей первоначальной стоимости. Многое зависит от состояния аппарата, а также от количества встроенной памяти. После второго года использования реализовать яблочный гаджет можно со скидкой до 30% по сравнению с начальной стоимостью, а многие фанаты Apple активно используют схему продажи собственного телефона с целью реинвестирования. Эксперты отмечают, что смартфоны Apple с годами дешевеют не так сильно, как аналоги на Android ещё и потому, что производитель гарантирует длительный цикл поддержки. Например, купленный сегодня iPhone 16 получит 5 операционных систем, а после ещё как минимум год продолжит оставаться актуальным за счёт обновлений безопасности. Даже у Samsung срок поддержки меньше, а особенно это касается аппаратов до 500 долларов. Здесь жизненный цикл оказывается не больше 2-3 лет, но это если повезёт, ведь операционная система может и вовсе прийти один раз.

Большая часть китайских известных производителей обеспечивает до трёх тел поддержки для флагманов, тогда как бюджетные устройства вообще никогда не получают обновления. Цены на продукцию здесь ниже, но продать такой телефон на вторичном рынке оказывается непросто. Ни о каких инвестициях здесь речь не идёт, ведь даже флагман Oppo или Xiaomi теряет большую часть своей цены через 2 года после приобретения. Статистика выше доказывает значительные различия между двумя экосистемами. Рынок смартфонов считается зрелым, а в появление третьего игрока уже никто не верит. В Китае есть предпосылки развития операционной системы Huawei. Инсайдеры пишут, что HarmonyOS Next откажется от совместимости с Android, но даже до покорения внутреннего рынка ещё очень далеко. Китай остаётся вторым рынком по прибыльности для Apple, а фанаты яблочной продукции готовы купить подержанный смартфон трёхлетней давности, но никогда не согласятся на более современный на Android.