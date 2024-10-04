Radeon RX 7700 ХТ можно смело назвать лучшей видеокартой для 2К, но стоимость её в европейской рознице сильно разочаровывает

Многие эксперты сходятся во мнении, что рейтинг Steam остаётся одним из наиболее надёжных статистических методов, позволяющих понять предпочтения геймеров во всём мире. Было бы любопытно узнать, насколько выбор европейцев отличается от того, что нравится китайцам или жителям других регионов, но такой возможности нет, поэтому приходится иметь дело с усреднёнными данными. Даже это лучше, чем предлагают другие аналитические агентства, где кроме сырых цифр ничего нет. Если изучить раздел с видеокартами, то можно сделать вывод, что лидирующие позиции на рынке настольной графики занимает NVIDIA, демонстрирующая значительный отрыв от конкурентов. В списке доступны десятки различных моделей, ну а всё это доказывает, что решения AMD пользуются низким спросом.

Эксперты пишут, что значительная часть вины лежит на руководстве красных. Так, Лиза Су часто не способна верно оценить положение на рынке, выпуская видеокарты, которые не интересны конечным потребителям. Даже если графический чип и перспективный, то его слишком дорого оценивают, ну а конкурировать с NVIDIA в одном ценовом сегменте почти невозможно. Многие геймеры привыкли, что видеокарты AMD дешевле, а ведь ещё существует проблема со слухами, указывающими на плохую техническую поддержку. Подобные домыслы так глубоко проникли в сознание рядовых любителей видеоигр, что избавиться от них почти невозможно. Драйверы и программное обеспечение AMD ничуть не уступает аналогам конкурентов, но это не мешает проплаченным экспертам указывать на несуществующие недостатки продукции красного лагеря. Как уже было сказано, часто в проблемах виновато руководство компании, ведь нужно не только разработать хорошую видеокарту, но и установить на неё соответствующий ценник. А вот с этим и тётушки Су всё очень плохо.

В портфолио красных есть Radeon RX 7700 ХТ. Видеокарту можно смело назвать лучшей в своём сегменте, но она довольно долго буксовала, поскольку оказалась слишком дорогой. Напомним, на момент релиза ровно год назад за неё просили $450. В Европе цены стартовали с €500, и только спустя много месяцев руководство AMD решилось скинуть цену до $420. Произошло это только в США, ну а сегодня многие ритейлеры продают такую видеокарту за $400. В Европе она всё ещё дорогая, а происходящее сильно удивляет экспертов. Возникает ощущение, что руководство AMD вообще забыло о существовании рынка настольной графики. Что же, хорошие новости иногда приходят. Как стало известно, на американском рынке Radeon RX 7700 ХТ уже можно купить за $350. Это ровно на $100 дешевле, чем на старте продаж. Пожалуй, если бы руководство красных здраво оценивало бы положение на рынке, то предлагало бы такую видеокарту от $350 ещё весной 2024 года.

Сделка доступна только на американском рынке в магазинах Amazon и Newegg. За $350 предлагается видеокарта производства PowerColor, а в подарок к ней идут две игры: Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Unknown 9: Awakening. Не самые крупные блокбастеры, но дарёному коню в зубы не смотрят. К сожалению, на европейском рынке стоимость Radeon RX 7700 ХТ не изменилась, ну а всё это сильно разочаровывает фанатов AMD. Проблема в том, что GeForce RTX 4060 Ti уже достаточно давно продаётся дешевле $400. Отдельные модели даже в Европе можно купить за €380, тогда как Radeon RX 7700 ХТ всё ещё дороже. Видеокарта AMD быстрее и предлагает 12 Гб видеопамяти, тогда как GeForce RTX 4060 Ti с её 8 Гб уже сегодня тесно в требовательных новинках в разрешении 2К. Проблема лишь в том, что рядовые геймеры нечасто смотрят обзоры, а если и смотрят, то попадают на блогеров, расхваливающих продукцию NVIDIA. Любители видеоигр читают о плохих драйверах, секретных преимуществах зелёных в плане технологий и тому подобные глупости. Так как GeForce RTX 4060 Ti ещё и дешевле, то шансов у Radeon RX 7700 ХТ просто нет. Будем надеяться, что, хотя бы к концу года, AMD образумится и начнёт предлагать скидки на свою видеокарту не только на американском рынке. Пока же уникальная возможность есть только у жителей США, где лучшая видеокарта для запуска требовательных новинок в разрешении 2К стоит всего $350 и включает подарок на $60 в виде двух игр.