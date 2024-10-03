С каждым годом видеокарты становятся всё более горячими. К примеру, действующий флагман NVIDIA потребляет 450 Вт, но в разгоне может сжечь до 600 Вт. Существуют специализированные оверклокерские модели, нуждающиеся в дополнительном охлаждении, ну а инсайдеры уверяют, что GeForce RTX 5090 будет требовать не меньше 550 Вт. Оказывается, для обеспечения стабильной работы будет использоваться сразу два 16-контактных кабеля питания, а значит обязательно появятся оверклокерские модели, для работы которых потребуется блок питания свыше 1 кВт.

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Происходящее выглядит пугающе, ну а энтузиасты рассказывают о любопытном способе решения проблемы. Представьте себе, что вы купили сверхмощную видеокарту, но не хотите, чтобы она быстро пришла в негодность. Если вы помните, NVIDIA за два года так и не решила проблему с горящими GeForce RTX 4090, а многие эксперты считают андервольтинг (Undervolt) единственным реальным способом добиться стабильной работы даже самой скоростной видеокарты. Сегодня мы не будем изучать разгон действующего флагмана, ведь у нас есть куда более интересная тема.

На канале NJ Tech появился материал, посвящённый манипуляциям с Radeon RX 5700 XT. Автор вначале понизил тактовую частоту до 1845 МГц, что привело к падению уровня потребления. После этого видеокарта была разогнана до 2200 МГц, а всё это позволило понять, влияет ли разгон или андервольтинг на реальные показатели в играх. Почему была выбрана именно такая видеокарта, уже не так важно, но в данном случае нам интересны результаты, ведь любой актуальный графический чип покажет примерно такие же показатели. Добавим, что эталонные тактовые частоты Radeon RX 5700 XT равны 1905 МГц, но модель производства ASUS имеет встроенный буст и работает на частоте свыше 2010 МГц. После разгона потребление видеокарты ощутимо увеличилось, что привело к необходимости увеличения скорости вращения встроенных кулеров до 80%. Автор не пишет о высоком уровне шума, но на самом деле находиться в комнате с разогнанной видеокартой не самое приятное дело.

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Тесты доказывают, что андервольтинг практически не влияет на количество кадров в секунду в играх. Например, в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty в стоке Radeon RX 5700 XT показывает 69 fps, тогда как после андервольтинга – 65 fps. А вот разгон не всегда приводит к заметным результатам. Например, в том же Cyberpunk 2077 фрамрейт с 69 увеличивается до 73 единиц, тогда как в God of War Ragnarök любые манипуляции вообще бесполезны. А вот в Ghost of Tsushima между двумя крайними режимами наблюдается разница до 10%. Это значит, что под разгоном можно получить 77 кадров в секунду, тогда как андервольтинг приводит к снижению фрамрейта до 70 fps. Больше данных вы можете получить после изучения ролика в конце материала, ну а мы отметим, что при правильной настройке андервольтинг действительно может привести к положительным изменениям. Видеокарта будет служить дольше, а особенно это касается дорогих решений, стоимость которых превышает 100 000 рублей. Давайте рассмотрим несколько видеокарт, которым небольшая манипуляция с питанием не повредит.

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Прежде всего мы рекомендуем использовать андервольтинг владельцам Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX. Обе видеокарты пусть и не самые горячие на рынке, но имеют достаточно высокий запас скорости, поэтому не сильно потеряют от снижения тактовых частот и пикового потребления энергии. Обе видеокарты отлично справляются с играми в разрешении 4К, ну а разница заключается только в том, какие настройки графики вам удастся получить. С Radeon RX 7900 XT можно почти везде рассчитывать на максимальное качество графики, но в некоторых случаях придётся перейти на высокие. А вот с Radeon RX 7900 XTX делать ничего не придётся. Стоимость видеокарт сильно разнится, ну а какую выбрать – геймеры решают самостоятельно. Помните, что флагманы очень плохо поддаются разгону. Благодаря андервольтингу можно получить более стабильную и предсказуемую систему, но оверклокинг потребует замены воздушных кулеров на систему водяного охлаждения. Часто такие манипуляции приводят к отказу от гарантийных обязательств, ну а это далеко не все минусы разгона.

Как вы могли убедиться, разница между андервольтингом и разгоном редко превышает 5-7%, тогда как по сравнению с эталонными настройками заметить различия без числовых показателей специальных утилит и вовсе невозможно. Именно поэтому мы рекомендуем сразу же провести андервольтинг GeForce RTX 4080 SUPER. В эталонном варианте видеокарта потребляет 350 Вт, ну а ограничив показатели на 70 Вт, можно добиться довольно интересных результатов. В сети есть тесты, авторы которых ограничивают GeForce RTX 4080 SUPER на 270 Вт, значительно снизив шум встроенных кулеров. Видеокарта начинает работать почти неслышно, но потери в наиболее требовательных играх не превышают 5 кадров в секунду. Если учитывать, что во многих новинках такая видеокарта выдаёт больше 100 fps, то разумная коррекция точно не повредит.

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Как уже было сказано выше, в андервольтинге нуждается и GeForce RTX 4090. Флагман NVIDIA слишком горячий, а проблема с подключением питания преследует геймеров уже два года. Напомним, в некоторых случаях неплотное подключение приводит к выходу графического чипа из строя. Первое время производитель отказывался признавать проблему, но со временем замена начала осуществляться в штатном режиме. Ещё одна проблема GeForce RTX 4090 заключается в её весе. Видеокарта слишком тяжёлая, ну а если купить ещё и прокачанную модель с повышенными тактовыми частотами, то такой вес способен сломать слот подключения на плате. В некоторых случаях трещины случаются и на самой видеокарте, а особенно не рекомендуется переносить и тем более перевозить системный блок с GeForce RTX 4090 без физического удаления видеокарты из корпуса. Такие проблемы андервольтинг не решает, но точно сделает систему стабильной. Эксперты рекомендуют снизить теплопакет флагмана примерно на 10% (до 400 Вт), что станет почти незаметным для фрамрейта без специальных тестов. В этом случае вы получаете не только более стабильную видеокарту, но и приятное снижения температуры графического чипа. Известно, что GeForce RTX 4090 сильно греется, ну а благодаря ограничению потребления температура опускается до десяти градусов.

А вот андервольтинг недорогих видеокарт не требуется. Например, если вы купили GeForce RTX 4060, то оставьте её в покое. Попытки выжать из видеокарты несколько дополнительных кадров в секунду приведут к повышению шумового порога, ну а снижение теплопакета не требуется. GeForce RTX 4060 потребляет не больше 115 Вт, ну а это очень хороший результат. Для сравнения: потребление Radeon RX 5700 XT находится на уровне 225 Вт, ну а это отличный повод, чтобы снизить аппетиты видеокарты. Как вы могли убедиться, андервольтинг Radeon RX 5700 XT позволяет добиться поразительных результатов, ведь фрамрейт почти не снижается, тогда как по сравнению с разогнанной версией температура падает на 10 градусов.



