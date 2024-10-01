Есть у меня знакомый, который давно не менял видеокарту в своём игровом компьютере. В 2019 я своими руками установил в его системный блок GeForce RTX 2060 Super, после чего он благополучно забыл о проблемах с запуском требовательных новинок. Время шло, но в какой-то момент видеокарта перестала работать стабильно. Ещё весной знакомый рассказывал о намерении купить что-то поновее, ну а в итоге с умирающей видеокартой удалось дотянуть до сентября. Беспокоить меня по мелочам знакомый не стал. Он изучил стоимость новых видеокарт и пришёл к выводу, что покупать ничего дороже GeForce RTX 4060 желания нет.

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Мой знакомый предпочитает играть в требовательные новинки, а с сети была заранее скачана новенькая Horizon Forbidden West. Игра была установлена благодаря наличию интегрированной видеокарты в процессоре и ждала момента, когда продавец доставит GeForce RTX 4060. Учитывая тот факт, что за видеокарту пришлось вывалить около 37 тысяч рублей, мой знакомый полагал, что она будет значительно быстрее старушки GeForce RTX 2060 Super. Он немного знаком со сроками выхода новых поколений настольной графики NVIDIA, поэтому сделал слишком оптимистичные выводы. Решив сэкономить на видеокарте, он заменил монитор. Теперь у него красовался большой 32-дюймовый дисплей с разрешением 2К. Если бы он хотя бы написал мне пару слов о своём выборе, то проблем можно было избежать, ну а в итоге результат оказался совсем не таким, как ожидалось.

Запустить Horizon Forbidden West на высоких настройках графики в 2К на GeForce RTX 4060 не удалось. Мой знакомый знаком с технологией масштабирования и трассировкой лучей, предпочитая держаться от подобных сюрпризов со стороны дядюшки Хуанга как можно дальше. Он мало интересуется компьютерными новинками и в целом ведёт себя так, как большая часть рядовых геймеров. После нескольких дней разочаровывающих попыток оптимизировать настройки графики, мой знакомый решил, что ему досталась плохая видеокарта. К счастью на ПК было установлено несколько игр, которые без проблем работали на его старой GeForce RTX 2060 Super, выдавая стабильно выше 60 кадров в секунду. С небольшим уточнением, ведь монитор совсем недавно был заменён, а до этого на столе стоял 27-дюймовый 1080р. Запустив пару игр выяснилось, что игры работают намного хуже, а графику тоже приходится снижать, ведь в 2К ничего не работает.

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После продолжительных мучений мой знакомый всё же додумался снизить разрешение дисплея. И вот тут и выяснилось, что новая видеокарта работает точно так же, как и старая. По крайней мере до тех пор, пока GeForce RTX 2060 Super могла включаться. Мой знакомый решил, что ему продали брак и решил разобраться в проблеме. Он позвонил оператору и потребовал объяснений. Сотрудник магазина обещал разобраться, но только в том случае, если сможет лично видеокарту увидеть. Нужно было заплатить за пересылку, а после ещё ждать несколько дней, пока идёт тестирование. Ждать так долго не хотелось, что и вынудило бедолагу написать мне. Судя по всему, история с супермощной GeForce RTX 4060 продолжалась бы ещё долго, но благодаря мне проблему удалось решить. Не обошлось без финансовых потерь, но сегодня мой знакомый счастлив и может запускать любые игры даже в разрешении 2К. Но давайте не будем забегать так далеко.

Начнём с тестирования, прекрасно иллюстрирующее положение, в котором оказался мой знакомый. Я нашёл в интернете несколько сравнительных тестов GeForce RTX 2060 Super и GeForce RTX 4060, но все они поразительно не соответствуют друг другу. Например, в тесте от малоизвестного канала GamesOracle более новая видеокарта оказывается быстрее в среднем на 10-15%, тогда как в сети есть эксперты (например видео на канале RandomGaminginHD), фиксирующие разницу между видеокартами до 30%. На самом даже такой прирост быстродействия между вторым и четвёртым поколением RTX кажется несерьёзным. До того как мой знакомый купил GeForce RTX 2060 Super, у него была установлена GeForce GTX 960. Так вот, благодаря переходу удалось получить более чем двукратный рост фрамрейта, ну а здесь у нас скромные 10-30%. Хотелось бы 30%, но реальность такова, что идеальные условия, которые демонстрируют подписчикам блогеры, редко встречаются в дикой природе.

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Например, в указанном выше тесте компьютер автора работал на базе процессора Ryzen 5 5600. Вот только такой камень вышел в 2020, а у моего знакомого ПК работает под Ryzen 5 3600Х. Даже с более мощным Ryzen 5 5600 получить больше 10% разницы между двумя поколениями видеокарт сложно, ну а с Ryzen 5 3600Х фрамрейт и вовсе будет аналогичен. Вот только популярные блогеры предпочитают флагманские комплектующие, поэтому даже во время тестов даже недорогих видеокарт используют процессор Ryzen 7 7800X3D. После того как мой знакомый узнал о сроках техобслуживания видеокарты в сервис-центре, то решил посмотреть тесты в интернете. Делать это нужно было ещё до того, как класть видеокарту в корзину, но сделанного не воротишь. Что же, мой знакомый узнал, что его старая GeForce RTX 2060 Super на целых 30% медленнее GeForce RTX 4060, после чего обратился за помощью ко мне. Я не сразу вспомнил, какой процессор стоит у него на ПК, поэтому также подумал, что видеокарта имеет какие-то проблемы. Всё встало на свои места, после того, как я удалённо зашёл на его ПК через TeamViewer.

Пришлось созвониться по телефону. Я долго объяснял моему знакомому, что прогресс в области настольной графики замедлился, а также убеждал его в том, что его процессор сильно устарел. Парень он зажиточный, но всегда экономит на мелочах. Учитывая тот факт, что компьютера ему хватало для запуска всех новинок в 1080р на высоких настройках графики, то дополнительные растраты казались ему не обязательными. На этот раз всё было иначе. Поскольку монитор он уже отдал своим родственникам, то пришлось делать апгрейд. Внутри стояла материнская плата на чипсете В450, поэтому покупать новую не потребовалась. Мы заменили старый Ryzen 5 3600Х на более мощный Ryzen 7 5700X3D, а также купили видеокарту Radeon RX 7700 XT. Блок питания устанавливал я в 2019 году, взяв с запасом 750 Вт. Все эти годы блок питания работал стабильно, поэтому заменять его не пришлось. 16 Гб памяти также не требовали замены. Апгрейд оказался несложным, но обошёлся моему знакомому в приличную сумму денег, которую он намеревался потратить на хороший коньяк или виски. Тут я точно не уверен.

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Поскольку GeForce RTX 4060 покупалась менее 14 дней назад, её удалось вернуть. В магазине даже не стали возмущаться, поскольку мой знакомый предложил им доплатить разницу до более скоростной Radeon RX 7700 XT. Словом, всё окончилось хорошо, но отняло у меня массу времени. Вначале я смотрел тесты видеокарты через TeamViewer, после мы несколько раз переустанавливали драйвер. До переустановки операционной системы не дошло только чудом, ведь я вовремя увидел старый процессор. О том, что раньше на ПК стояла GeForce RTX 2060 Super, я тоже узнал не сразу, ведь ко мне обратились помочь выяснить, почему видеокарта в играх работает так плохо. Словом, если геймер не готов смотреть тесты и вовремя не обращается за помощью к более знающим друзьям и знакомым, то ситуация может выйти из-под контроля. Я не могу назвать Radeon RX 7700 XT недорогой, вот только выбора сегодня у нас с вами нет. Если вы купили видеокарту в 2019 году, а после этого замените её на графический чип аналогичного сегмента, то можете либо не заметить, либо обнаружить небольшую разницу между ними. Требования к играм растут, ну а видеокарта упрямо топчутся на месте.

На этот раз NVIDIA и вовсе решила перенести релиз на зиму 2025 года. Никто не знает, будет ли вообще GeForce RTX 5060 хоть немного быстрее GeForce RTX 4060. Если учитывать, что вначале Дженсен Хуанг планирует заработать на продаже флагманов, то решения до 400 долларов могут задержаться до следующего лета. Лиза Су и вовсе собирается сосредоточиться на средневысоким игровом сегменте. Оказывается, это направление теперь в AMD считают более перспективным. Как будто кто-то последние годы мешал руководству красных выпускать больше видеокарт по выгодным ценам. Получить действительно большой буст можно только в верхнем ценовом сегменте, но позволить себе видеокарту за 100 тысяч рублей могут единицы. Всё идёт к тому, что виртуальные развлечения продолжат дорожать. За PlayStation 5 Pro будут просить от 800 евро, ну а в России дешевле 130 тысяч рублей такая приставка ещё долго доступна не будет. Поговаривают, что Sony надеется убедить геймеров покупать дорогие консоли, ведь на носу выход PlayStation 6. Важное событие состоится в конце 2026 года, ну а от того, насколько PlayStation 5 Pro окажется успешна, зависит быстродействие консоли следующего поколения. Опыт моего знакомого доказывает, что рядовые любители видеоигр не готовы вникать во все эти подробности. Ну а поскольку выбора нам не предоставляют, что придётся либо больше зарабатывать, либо на чём-то экономить, ведь играть в игры мы с вами не перестанем.



