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Bublik1
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
МЦСТ находится в сложном положении и не может выпускать продукцию из-за американских санкций

Даже до 2022 года российские разработчики настольных процессоров не выпускали действительно серьёзных продуктов. Конкурировать с мировыми лидерами не получалось, а в лучшем случае отечественные решения подходили для рабочих станций, где высокая производительность не требовалась. Эксперты писали, что со временем российские разработчики могли бы достичь определённых успехов, но на пути отечественной полупроводниковой отрасли встали санкции. Поскольку все процессоры выпускались на мощностях тайваньской TSMC, то производство прекратилось по отмашке из США. Уже больше двух лет получить новые чипы не выходит, а договориться с китайскими компаниями так и не получилось. Неясно, производились ли вообще такие попытки. В прессе писали, что взять на себя производство могут несколько заводов в Поднебесной, поскольку сегодня для обеспечения госсектора электроникой хватит и 14-нм техпроцесса. 

Возможно, мощности в Китае загружены под завязку, но не исключено, что там опасаются ещё более суровых санкций со стороны Вашингтона. Неясно, что ещё там могут сделать, ведь китайцам уже и так запретили покупать литографы, а также отказывают в техническом обслуживании уже ранее закупленных устройств. Как бы там ни было, дела у российских разработчиков идут не лучшим образом, а особенно в сложном положении находится компания МЦСТ, занимающаяся выпуском процессоров под брендом «Эльбрус». Как стало известно, власти решили взять компанию под внешнее управление, а одна из причин заключается в срыве оборонного заказа. Не исключено, что переговоры с китайскими подрядчиками всё же были, но результат не устроил российское правительство. Источники, близкие к Министерству промышленности и торговли РФ пишут, что данный шаг был предпринят с целью избежать дальнейших рисков в ключевых государственных программах, где задействованы разработки МЦСТ. На самом деле со сложностями сталкиваются и другие компании. Например, «Байкал-Электроникс», также потерявшая доступ к мощностям TSMC. Ещё в мае 2022 года обсуждалась идея перенести производство в Россию, но и спустя два года не удалось выйти даже на массовое производство по 65-нм технологическим нормам. 

Тайваньская компания выпускала процессоры «Эльбрус» на базе 14-нм узла, а значит переход на собственные технологии окажется нецелесообразным и приведёт к ощутимой потере быстродействия. Пока неясно, что собой подразумевает внешнее управление, поскольку перспективы производства процессоров остаются туманными. По данным «Ведомостей», механизм введения внешнего управления МЦСТ напоминает сценарий, ранее использованный в отношении НПО «Ангстрем». Данная компания выпускает средства радиосвязи и попала под внешний контроль после того, как не смогла наладить выпуск нужного количество продукции для оборонного заказа. В результате уже в 2023 работа предприятия была стабилизирована, а сегодня там каким-то образом умудряются укладываться в установленные нормы. 

По некоторым данным, МЦСТ перешла под контроль НПЦ «Элвис». Эта компания занимается разработкой мобильных процессоров «Скиф». Предполагается, что происходящее является частью стратегии по объединению усилий российских компаний для повышения эффективности работы в условиях санкций. По данным экспертов, происходящее с процессорами «Эльбрус» давно вызывает тревогу в ИТ-отрасли. В отсутствие контрактного производства на уровне мировых стандартов компания была вынуждена искать альтернативные решения. В июле 2024 года МЦСТ предприняла важный шаг, раскрыв исходные коды своих процессоров и начав создание экосистемы свободного программного обеспечения. Это был смелый шаг, направленный на привлечение международного сообщества разработчиков, что могло бы помочь продвинуть технологии «Эльбрус» на новые рынки. Неясно, удалось ли добиться каких-либо результатов, ведь компания не публикует финансовую отчётность с 2018 года. Внешнее управление МЦСТ введено по инициативе Минпромторга, а источники уверены, что таким образом ведомство надеется объединить усилия двух крупных разработчиков процессоров. Такой тандем позволит выполнить оборонный заказ и станет ключевым шагом для развития российской ИТ-отрасли, которая сейчас находится под давлением санкций. Добавим, что в 2023 году купить МЦСТ хотел «Росатом», но стороны так и не пришли к единому соглашению. Сегодня эффективное управление вынудило власти взять компанию под свой контроль, ну а насколько такой шаг окажется оправдан, покажет время.

#процессоры #эльбрус #мцст
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