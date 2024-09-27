Легендарный разработчик, а сегодня заметный член команды Nintendo полагает, что погоня за самыми актуальными технологиями не всегда оправдана

Сегодня рынок игровых приставок разделён между несколькими участниками. Значительную часть занимает Sony, тогда как Microsoft в последние годы не может найти свою нишу. Даже PlayStation 5 продаётся не так хорошо, как ожидалось, ну а актуальная серия Xbox и вовсе вызывает разочарование. Microsoft не решается на выпуск эксклюзивов, а несколько крупных инвестиций в виде игровых студий пока не приносят дивидендов. Многие эксперты привыкли смотреть на рынок сквозь призму этих двух компаний, но забывают, что Nintendo продала 143 миллиона консолей текущего поколения Switch. Разработчики надеются, что к завершению финансового года удастся реализовать 150 миллионов портативных приставок, ну а это настоящий рекорд для рынка.

Игры для Switch приносят значительную прибыль разработчикам, а многие остаются эксклюзивными для платформы Nintendo уже много десятилетий. 2 октября выйдет большое интервью на страницах издания Famitsu, где легендарный Сигэру Миямото ответит на несколько любопытных вопросов журналистов. Похоже, авторы Famitsu решили подогреть интерес к интервью, опубликовав несколько интересных замечаний, с которыми мы и ознакомимся. Прежде всего журналисты спросили о том, почему Nintendo не участвует в так называемой войне консолей, которую Sony и Microsoft ведут уже несколько десятилетий. По словам Миямото, японская компания стремится делать уникальные продукты, использующие только те технологии, которые действительно важны в определённый момент времени. Гнаться за последними новинками нет никакого смысла, ведь для начала нужно убедиться в том, что идея будет востребована и понравится рядовым геймерам.

Миямото улыбнулся, когда речь зашла о высокой производительности игровых приставок нового поколения, ведь Switch не может похвастать аналогичной скоростью работы. По словам Миямото, Nintendo продолжит создавать уникальные виртуальные миры привычным способом, который нравится геймерам и не ориентирован на конкуренцию с другими компаниями. Проще говоря, Nintendo занимает особую нишу и не спешит догонять Sony и Microsoft в плане мощности процессора и интегрированной видеокарты. Судя по всему, в этом заключается позиция руководства компании. Известно, что в ближайшие месяцы стартуют продажи Switch 2. Приставка следующего поколения уже запущена в производство, но год назад, когда она находилась на этапе проектирования, выбор шёл между чипом AMD и NVIDIA. Первая предлагала высокопроизводительный процессор и мощную интегрированную видеокарту, тогда как вторая ограничилась скромным решением. Даже в этом случае Switch 2 получала заметный прирост скорости по сравнению с актуальным поколением, но во главу угла руководство Nintendo ставит разумную экономию. Предложение со стороны AMD было явно лучше, но NVIDIA просила меньше денег, поэтому выбор пал на продукцию от дядюшки Хуанга. Инсайдеры пишут, что Switch 2 будет примерно равна или даже быстрее Xbox Series S, а это сильно урезанная версия приставки актуального поколения производства Microsoft.

Миямото отметил, что Nintendo использует технологии только в том случае, если это действительно оправдано, ну а такой подход вызывает не только одобрение со стороны потенциальных покупателей, но и полностью устраивает инвесторов. Миямото не стал раскрывать детали новой игровой приставки, поэтому любителям слухов и утечек придётся запастись терпением. По словам эксперта, использование передовых чипов может быть коммерчески невыгодно, ведь Nintendo отвечает не только за свой продукт, но и создаёт инструменты для множества студий, а это большая ответственность. В итоге Switch 2 будет такой, какой она требуется индустрии видеоигр здесь и сейчас. Не секрет, что многие владельца Switch предпочитают играть в портативном режиме, ну а на небольшом дисплее огрехи графики не сильно видны. Даже на большом телевизоре игры для Switch смотрятся неплохо, но секрет не в продвинутой графике, а низком количестве текстур. Если вы обратите внимание на новые блокбастеры, то заметите различия невооружённым взглядом. Стены, земля и большая часть объектов в играх для Switch покрашены таким образом, чтобы оказывать на графическую составляющую минимум влияния. А вот игры для PlayStation 5 могут пестрить стенами с уникальной текстурой, когда один и тот же рисунок повторяется крайне редко. Секрет Nintendo не в графике, а в уникальном геймплее, ну а геймеры ценят, когда им дают качественный продукт, пусть даже графика сильно отстаёт от общепринятых тенденций.