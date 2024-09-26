Украинские каналы пишут, что отследить российские дроны-камикадзе со Starlink очень сложно, поскольку они меняют курс в реальном времени

В последние месяцы можно заметить, как внутренние силы в Украине и внешние в Европе и США пытаются перевести конфликт в ещё более горячую стадию. Давление оказывается на всех политиков, пытающихся говорить о необходимости сохранения нейтралитета, ну а особенно активно давят на Шольца, принуждая передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Канцлер Германии пока держится, но не исключено, что в итоге он согласиться пойти на уступки ястребам Вашингтона и передаст ВСУ подобное оружие. Разрешение использовать свои системы для ударов по территории РФ уже дали многие европейские страны, хотя некоторые никак не могут определиться с выбором. А вот США ведут себя довольно интересно. С одной стороны – там делают всё, чтобы европейские лидеры передали ВСУ как можно больше дальнобойных ракет, но с другой – выступают против применения американского оружия для ударов по объектам в глубине РФ.

Сложно сказать, сколько такой запрет ещё будет действовать, ну а пролить света на эту историю могут недавние заявления Сикорского. Министр иностранных дел Польши открыто сказал, что более агрессивные меры могут быть приняты в том случае, если украинская армия начнёт стремительно отступать, а целые направления окажутся потеряны. В этом случае Польша может начать сбивать российские ракеты над территорией Украины, а также не исключает ввода войск НАТО. Подобные формулировки не устраивают Зеленского, который уже несколько дней пытается выбить из союзников как можно больше оружия. Никаких значительных подвижек на этом направлении пока нет, поэтому Киеву придётся полагаться на те средства, которые Пентагон продолжит давать. Ну а одним из самых эффективных инструментов остаются спутниковые терминалы Starlink. Уже достаточно давно Илон Маск делает вид, что не имеет к поставкам никакого отношения. Якобы, сам он хочет мира, но злые люди из Белого дома связали его по рукам и ногам и заставляют поставлять спутниковые интернет Зеленскому. Как на самом деле обстоят дела уже не так важно, ведь в последнее время украинские новостные ресурсы всё чаще жалуются на российских инженеров, которые научились настраивать терминалы Starlink и используют против ВСУ.

На этот раз указывается, что русские перестали скрывать тот факт, что к ним в руки попали терминалы Starlink и уже запускают дроны-камикадзе «Герань» с помощью спутниковой связи. Отмечается, что благодаря этому наблюдается ощутимое повышение эффективности подобного беспилотника. Якобы, дрон не просто оказывается способен бить по целям на украинской территории, но и перенацеливаться во время полёта. Логика работы следующая: несколько аппаратов подключаются к Starlink при помощи портативных приёмников и отправляются для ударов по тем или иным объектам. Украинские системы идентифицируют подобные устройства, но сбить не могут, поскольку на подлёте к цели они меняют курс и уходят в другую сторону. Ну а поскольку ресурс полёта «Гераней» достигает 1000 километров, то такая схема отвлекает ПВО по всему пути следования. Даже если беспилотник удаётся сбить, то мониторинговая система РФ узнаёт места дислокации противоракетных систем. Обычно дрон-камикадзе идёт не один, ну а следующие за первыми БПЛА устройства могут существенно навредить системе ПВО того или иного региона.

Благодаря использованию спутникового интернета точность ударов российских дронов стала заметно выше, а задача по перехвату усложнилась. Даже раньше «Герани» не были лёгкими целями, но после оснащения Starlink они начали доставлять ВСУ много проблем. Недовольные украинские издания требуют от Илона разобраться в проблеме. Прежде всего там удивляются, каким образом спутниковые системы попали в Россию. Очевидно, что ответ на этот вопрос довольно простой, ведь среди союзников РФ есть страны, которые разрешают эксплуатацию спутникового интернета на своей территории. Закупить Starlink для России в таком случае не проблема, а сложность лишь в том, что Маск действительно способен удалённо отключать определённые терминалы. Это значит, что включать терминалы можно только на линии соприкосновения, где просто невозможно понять, где украинский, а где российский объект. Вполне возможно, что российские инженеры придумали и более сложную технологию, препятствующую точному определению принадлежности того или иного устройства, а может Илон Маск смотрит на некоторые вещи сквозь пальцы. Как бы там ни было, но массового использования Starlink российскими силами пока нет, а значит подобную систему задействуют только для ударов по критически важным объектам.