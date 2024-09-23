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Bublik1
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
Смартфон среднебюджетной серии Redmi Note 14 Pro впервые получит полноценную защиту от воды

Xiaomi уже много лет входит в число наиболее популярных брендов в российской рознице. Китайцев ругают за обилие рекламы, экономию на компонентах и плохую техническую поддержку, но даже это не мешает отличным продажам. Xiaomi имеют широкую линейку и предлагает аппараты в любом ценовом сегменте. При желании найти себе телефон с подходящими характеристиками могут как зажиточные энтузиасты, так и любители бюджетных трубок. Особой популярностью пользуются сверхбюджетные линейки, о чём говорит статистика продаж в РФ за первые 6 месяцев 2024 года. Так, Redmi A2 с 64 Гб оперативной памяти стал самым востребованным телефоном и занял первое место по продажам. Пользователи ценят смартфон за отличное соотношение цены и доступных возможностей. При желании аппарат может стать полноценным рабочим инструментом, использоваться для запуска нетребовательных игр, просмотра фильмов и в целом неплохо справляется с любыми задачами. 

В портфолио Xiaomi есть и другие интересные аппараты, но особым спросом по всему миру пользуется линейка Redmi Note. Каждый год перед презентацией разработчики пишут о значительном прорыве по сравнению с прошлым поколением. Чаще всего мы видим небольшое движение вперёд, которое мало заметно при переходе от одного поколения к другому. И всё же, если не менять телефон 4 года, то разница бросается в глаза. Похоже, в этот раз китайцы действительно решились на небольшую революцию. Каким будет процессор в линейке Redmi Note 14, нам остаётся только догадываться, но некоторые любопытные характеристики уже просочились в сеть. Инсайдеры пишут, что на место 200 Мп камере в Redmi Note 14 Pro появится модуль на 50 Мп. Особенно интересен оптический зум, что позволит увеличить фотографические возможности устройства. Вполне возможно, что оптический зум получит только аппарат серии Redmi Note 14 Pro+, но в данном случае никаких уточнений нет. 

Также известно, что будет выбор из нескольких материалов тыльной поверхности. Телефон с зелёной крышкой будет покрыт защитным стеклом, тогда как фиолетовый – эко-кожей. В данном случае будет использоваться стекло Corning Gorilla Glass Victus 2, которое отличается повышенной прочностью. Пользователям обещают повышенную защиту от падений, но насколько подобные заявления соответствуют действительности, пока неясно. Многочисленные тесты доказывают, что производители не только увеличивают прочность стекла, но и удешевляют его за счёт снижения толщины. Проще говоря, прочность на сантиметр становится выше, но, из-за снижения количества слоёв, практически ничего не меняется. Это значит, что владельцам придётся прятать хрупкие стеклянные смартфоны в силиконовые чехлы, ставшие привычным атрибутом для большинства пользователей. Блок камер перенесут из левой части по центру и сделают круглого дизайна. Идея интересная, но не новая, поскольку устройства с таким расположением камеры уже давно присутствуют на рынке. 

А вот защита от воды впервые появится в серии Redmi Note. На этот раз информация носит официальный характер. Сообщается о том, что Redmi Note 14 Pro сможет пролежать под водой 24 часа без вреда для внутренних компонентов. Делается важное уточнение, что глубина не должна превышать 2 метра, ну а такая функция понравится любителям морских курортов. Теперь смело можно брать с собой телефон в воду, не боясь воришек на пляже. Заявлена поддержка сертификатов: IP66, IP68 и IP69, обеспечивающих защиту от воды и пыли. Инсайдеры пишут, что небольшое обновление функций не скажется на стоимости аппарата, а в итоге линейка продолжит оставаться в среднебюджетном сегменте. Судя по всему, Xiaomi пытается сделать устройства более привлекательными, ну а появление флагманских функций в аппарате до 300 долларов действительно смотрится интересно. Напомним, анонс линейки состоится 26 сентября, в рамках которой производитель расскажет о ключевых характеристиках. Если учитывать, что никаких заявлений об используемом процессоре и мощности аккумулятора не было, то эти характеристики оставят без изменений. На самом деле в Redmi Note 13 Pro используется зарядка мощностью 67 Вт, тогда как в новом iPhone 16 в лучшем случае можно получить до 30 Вт. Сравнивать такие телефоны глупо, поскольку они принадлежат к разным линейкам, но в данном случае у владельцев продукции Xiaomi появляется возможность получить то, на что фанаты яблочного бренда тратят больше 1000 долларов. 

#смартфоны #xiaomi #redmi note 14 pro
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Смартфоны Redmi Note 14 Pro получат дополнительную гарантию King Kong Guarantee Service
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