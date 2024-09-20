О важной тенденции пишет автор книги «Чёрный лебедь», экономист Нассим Талеб

По словам заместителя председателя Торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри, в 2024 году впервые в истории расчёты между странами объединения в национальных валютах превысили объёмы транзакций в американских долларах. Некоторые эксперты отмечают, что процесс начался в 2022 году и тесно связан с действиями стран НАТО. Напомним, тогда половина всех резервов РФ была заморожена, ну а недавние действия европейских элит говорят о намерении оставить все деньги себе. Считается, что действия стран Западного блока вызывают опасения на международном уровне, ну а всё это приведёт к постепенному отказу от использования национальной валюты США в расчётах. В настоящее время ВВП стран БРИКС уже превышает ВВП стран «Большой семёрки»: 35.4% против 29.3%. Ожидается, что в ближайшие годы разрыв будет увеличиваться, а причина не только в принятии новых членов, но и в росте экономики уже входящих в объединение государств.

На этом фоне опасения аналитиков вызывает рост использования национальных валют для взаиморасчётов внутри БРИКС, ослабляющий позиции доллара в мировой экономике. Пока данная тенденция только набирает обороты, экономика США демонстрирует значительные трудности. ФРС продолжает делать хорошую мину при плохой игры. За счёт хитроумных механизмов уровень инфляции удалось снизить до приемлемого, ну а показатели безработицы не внушают оптимизма. Одновременно с этим государственный долго США превысил 35 триллионов долларов, а обслуживание процентов требует выделения 1 триллиона каждый год. Дефицит бюджета в 2024 составит 2 триллиона долларов, которые будут напечатаны и введены в мировую экономику. Всё это вызывает опасения у экспертов, поскольку Америка перестала генерировать реальный продукт, накачивая экономику виртуальными деньгами. Ну а поскольку значительная часть взаиморасчётов всё ещё построена на долларе, то быстрого отказа от национальной валюты США не ожидается.

Любопытными данными на этот счёт делится автор книги «Чёрный лебедь». По словам Нассима Талеба, даже если процесс дедолларизации кажется нам незаметным, остановить его уже не способны никакие действия американских властей. Первые признаки отказа от доллара стали заметны в 2013 году, когда Народный банк Китая заявил об отказе КНР от накопления долларовых активов. После этого стала заметна любопытная тенденция, когда доля долларов в центральных банках стран снижалась, а количество золота в хранилищах увеличивалось. Обратите внимание на графику выше, который полностью отражает данную тенденцию. Талеб пишет, что доллар постепенно утрачивает свой статус надёжного актива для сохранения ценности, уступая место золоту. Что примечательно, многие страны делают вид, что дедолларизация не происходит. В пример приводится статистика SWIFT, где доллар всё ещё доминирует. Вот только в мировой торговле набирают популярность альтернативные системы расчётов, включая криптовалюты и цифровые валюты центральных банков. Замечены попытки использования бартера, что становится новым трендом между Китаем и Россией. Проводить сделки с участием доллара стало опасно, ну а бартер позволяет очень просто обойти санкции. На первый взгляд бартер может показаться неудобным и устаревшим, многие страны считают расчёты в долларах ещё менее выгодными.

Согласно официальным данным: за последние 20 лет доля доллара в резервах центральных банков сократилась на 14%. Ну а поскольку хороших альтернатив не остаётся, то центробанки всё активнее переходят на закупку золота. Например, в 2022 году финансовые регуляторы крупных государств купили 1136 тонн драгоценного металла, что стало максимальным показателем с 1971 года, когда США отказались от привязки доллара к золоту. В 2023 тренд усилился, ну а всё больше экономистов убеждены, что эпоха доллара как мировой резервной валюты близится к завершению. Главная задача, которую преследуют страны БРИКС, заключается в снижении давлении на мировую экономику. Резкий отказ от доллара сулит значительные проблемы, ну а особенно пугает резкое удешевление курса доллара. Такой ход станет последним средством со стороны американских властей, что приведёт к значительному обесценивают валютных резервов.