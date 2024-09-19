Именно поэтому следующая программа будет проводиться только с теми украинцами, которые ничего не знают об управлении советскими самолётами

Командующий ВВС США в Европе и Африке продолжает делать сенсационные заявления. На днях он порадовал читателей издания Air & Space Forces Magazine, рассказав о проблемах украинской авиации. По словам генерала Джеймса Хекера, пилоты – это самый ценный ресурс украинских властей. Союзники в Европе могут передать и больше самолётов, но украинские лётчики всё ещё проходят курсы обучения. Несколько человек уже прошли подготовку, но навыки этих людей не позволяют использовать F-16 в боевых сценариях. На самом деле проблемы существуют даже без этого, о чём свидетельствует потеря одного истребителя. Судя по всему, машина была сбита дружественным огнём, а пилот считается погибшим. Генерал НАТО уверен, что в ближайшее время перееденные Украине самолёты продолжат использоваться для отражения ракет и станут выступать в качестве ПВО. Сколько времени должно пройти, пока пилоты получат необходимый уровень подготовки, Хекер назвать не может. Генерал также напомнил, что Байден отказал Зеленскому в наборе лётчиков из стран НАТО для пилотирования F-16.

Похоже, Хекер сказал не всё, ведь сегодня в прессе появились его новые заявления. На этот раз он прошёлся по уровню подготовки украинских пилотов. Прежде всего генерал заявил, что Пентагон отвечает за подготовку боевого состава множества стран НАТО. Таким образом для украинцев не могут быть созданы специальные условия. Даже в таких условиях было решено сократить время подготовки для новобранцев из ВСУ, но сроки явно оказались недостаточными. Генерал полагает, что проблема даже не в том, что времени оказалось мало, ведь очень часто пилоты отказывались делать то, что от них требовалось. Как выяснилось, на военные базы в США и Европе прибыли люди, которые до этого много лет, а иногда и десятилетий пилотировали советские МиГ-29, Су-24 или Су-25. Из-за этого у пилотов сформировался своеобразный стиль, исправить который крайне сложно. Теоретически, прошлые навыки должны были бы помощь украинцам, но на самом деле знания вызвали конфликты с американскими и европейскими инструкторами. Так называемый восточный стиль вождения глубоко проник в сознание украинских лётчиков и мешает им получать новые знания. Генерал утверждает, что часто украинцы схватывают суть намного быстрее не имеющих опыта пилотов. В этот момент кажется, что всё пройдёт гладко, но вместо этого возникают новые трудности.

Например, украинский пилот может подойти к инструктору, который имеет опыт обучения не меньше 20 лет и начать его критиковать. Украинцы вносят свои замечания и считают обучающих инструкторов ниже себя. Причина в том, что многие украинские лётчики не только умеют пилотировать указанные выше самолёты, но и получили опыт в рамках реального конфликта. Ну а поскольку офицеры НАТО ничем подобным чаще всего похвастать не могут, то украинцы и считают их менее опытными. Инструкторам приходится ставить украинцев на место, ну а это порождает конфликты и приводит к недоверию во время обучения. Хекер полагает, что права советовать инструкторам НАТО у украинцев нет, а сегодня идёт разработка совсем новой программы обучения. Похоже, прошлую можно назвать провальной, поскольку даже генерал НАТО не скрывает своего разочарования.

Хекер не стал вдаваться в подробности, о которых ранее можно было прочесть в прессе. Американские журналисты отмечали, что украинцы не дисциплинированы, могут пропускать занятия и постоянно спорят с инструкторами. Поскольку в первую же неделю после прилёта F-16 в Украину один самолёт оказался сбит, новая программа предполагает участие в обучении исключительно новичков. Это будут молодые люди, которые способны взять на себя управление истребителем по физическим показателям, но не обладающие никакими навыками управления советскими самолётами. Над программой работают специалисты США и Дании, ну а когда новый формат обучения начнёт действовать, генерал не сказал. Учитывая тот факт, что в ближайшие месяцы Киев будет испытывать острую нехватку пилотов, то рассчитывать на эффективное применение F-16 Зеленскому не приходится. США пока не готовы разрешить набор наёмников, ну а в результате полагаться приходится только на свои силы. Согласно некоторым источникам, к концу года Украина получит около 20 подготовленных лётчиков, но этого хватит только на 10 истребителей. Ранее Хекер заявил, что Киев имеет достаточно техников для обслуживания авиации НАТО, а сам он даже проводил инспекцию и убедился в высоком качестве подготовки ремонтных бригад. Учитывая тот факт, что подобные специалисты также готовятся на базах НАТО, потеря каждой бригады будет считаться настоящей катастрофой. Именно поэтому главный вопрос, стоящий перед украинским командованием, заключается в обеспечении безопасности F-16, которые могут быть поражены не только в воздухе, но и на земле.