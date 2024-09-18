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Bublik1
Генерал НАТО: рискованные миссии для украинских F-16 невозможны из-за неопытности пилотов ВСУ
ПО словам генерала НАТО, истребители будут использоваться в качестве ПВО

Несмотря на то, что Украина ещё в начале августа получила первую партию истребителей, боевое применение F-16 остаётся под вопросом. Громких инцидентов с применением американских машин для ударов по регионам РФ не было, ну а за это время ВСУ ещё и умудрились потерять один самолёт. По словам одного из местных политиков, истребитель был сбит дружественным огнём, но точных данных о произошедшем нет. Известно о гибели пилота, ну а это действительно серьёзная потеря, поскольку за более чем год с начала программы обучения силами НАТО подготовлено до 10 лётчиков. В сети ходят различные теории относительно дальнейшего применения украинской авиации в рамках СВО, но всё это сводится к предположениям. Именно поэтому так важно изучить заявления командующего ВВС США в Европе и Африке, опубликованные на страницах Air & Space Forces Magazine. По словам генерала Джеймса Хекера, в настоящее время Украина не планирует использовать истребители в сложных миссиях. 

Оказывается, уровень подготовки пилотов ВСУ позволяет им поднимать машины в воздух, но явно недостаточный для того, чтобы участвовать в рискованных атаках на территорию РФ. Генерал отметил, что со стороны РФ действует отлаженная система ПВО, а значит риски слишком велики. При этом навыки пилотов признаются недостаточными, поэтому пока лётчики продолжат работать по воздушным целям, выступая в качестве сил противовоздушной обороны. Похоже, даже в этом случае риски остаются, о чём свидетельствует уничтожение F-16 в воздухе. Скорее всего самолёты перебросили поближе к западным границам, где авиация будет находиться на максимальном удалении от российских истребителей и средств ПВО. Американский генерал отметил, что Байден отклонил просьбу Зеленского о найме гражданских для управления самолётами на территории Украины. Генерал не стал делиться подробностями, полагая, что лётчики ВСУ будут со временем учиться, получая ценный боевой опыт. Он также заметил, что всё это время многие страны НАТО занимаются подготовкой пилотов, а значит в какой-то момент количество украинских специалистов достигнет нужного количества. 

Хекер считает, что в отличие от лётчиков, технический состав обладает достаточными знаниями для обслуживания F-16. Сам он лично общался с техниками и пришёл к выводу, что ребята быстро схватывают суть материала. А вот назвать количество технического персонала, подготовленного специалистами НАТО, генерал не решился. Так, если Киев получил всего 6 самолётов, то обслуживать технику сможет и небольшая группа. В случае, если будет решено отправить Зеленскому большую партию, то потребуется намного больше людей. По мнению некоторых экспертов, Пентагон предпочтёт не делать резких движений. Вместо того чтобы поставлять ВСУ большое количество машин, там выберут тактику медленного насыщения, а главная задача заключается в том, чтобы добиться максимальной безопасности размещения истребителей на украинской территории. И вот здесь и возникает главный вопрос: где сегодня базируются все отправленные Украине F-16? Возможно, они действительно стоят на отдалённых военных базах ВСУ. Всякий раз, когда возникает опасность прилёта ракет, машины поднимают в воздух, а после прячут на других аэродромах. Вполне возможно, что всё обстоит именно так, но есть и другое мнение. Не исключено, что самолёты заходят в воздушное пространство Польши или Румынии, а при необходимости возвращаются обратно, где и используются в качестве ПВО. 

Официального подтверждения такой позиции пока нет, а американский генерал считает применение F-16 для ударов по российской территории слишком рискованным. Пока неясно, разрешит ли со временем Белый дом Зеленскому набрать нужное количество наёмников из стран НАТО, владеющих навыками воздушного боя на F-16, либо союзники продолжать медленно обучать украинских пилотов. Очевидно, что со временем навыки лётчиков будут становиться всё более высокими, ну а прибытие новых пилотов позволит расширить парк авиации. Пока же Хекер уверен, что в ближайшее время характер применения F-16 не изменится. Напомним, Нидерланды и Дания обещали передать Украине десятки боеспособных истребителей. Главным ограничением выступает нехватка пилотов ВСУ, но существуют также вопросы и к безопасности. Как всё это будет решать командование украинской армии, остаётся только догадываться. 

#авиация #военные технологии #f-16 #истребители #самолёты
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