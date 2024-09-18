Продажи видеокарт серии GeForce RTX 50 стартуют только в следующем году, дефицит флагманов текущего поколения станет заметен уже в ноябре

Сегодня в сети многие эксперты спорят о сроках выпуска настольной графики NVIDIA следующего поколения. Выдвигаются различные теории, но на самом деле всё намного проще, чем может показаться. Напомним, в последние года стало традицией выпускать новые видеокарты осенью. Происходит это каждые два года, что позволяет не только отбить затраты на разработку архитектуры, но и наладить производство более зрелых графических чипов, обладающих повышенными скоростными характеристиками.

Каждый раз мы видим споры экспертов, но всегда в начале лета в сеть начинают попадать слухи о технических характеристиках ещё не анонсированных новинок. К началу осени данных так много, что инсайдеры уже начинают заваливать интернет тестами, а задолго до анонса мы знаем полные характеристики линейки, названия всех графических чипов и другие интересные подробности. Очевидным становится даже позиционирование тех или иных видеокарт, а в октябре известны становятся и приблизительные цены.

Если обратить внимание на курсирующие по сети слухи, можно сделать вывод, что сегодня мы почти ничего не знаем об архитектуре Blackwell. Какое-то время назад инсайдеры писали, что GeForce RTX 5090 получит 48 Гб памяти и предложит прирост быстродействия до 100%, но подобные заявления мы слышим каждый раз, перед выходом нового флагмана. Неясно, какие из слухов более правдоподобны, но недавно в сети писали о сложностях с проектированием архитектуры Blackwell. Чип оказался крайне прожорливым, поэтому потребление нового флагмана может достигать 550 Вт, что на целых 100 Вт выше, чем у GeForce RTX 4090. Это также значит, что GeForce RTX 5090 может стать первой настольной видеокартой, для которой потребуется блок питания мощностью 1 кВт. Всё это вызывает много споров, но куда интереснее смотрятся новые слухи. По данным инсайдеров, NVIDIA разослала партнёрам информацию о намерении прекратить выпуск GeForce RTX 4090 в октябре. Таким образом конечные производители могут заказать последние партии графических чипов в следующем месяце. По мнению инсайдеров, дефицит начнёт ощущаться уже в ноябре, а со временем купить флагман текущего поколения станет невозможно.

По словам представителей NVIDIA, такой шаг позволит партнёрам разгрузить свои склады и распродать большую часть дорогостоящих видеокарт. Можно сделать вывод, что релиз GeForce RTX 5090 состоится в начале января, а значит какое-то время рынок будет действительно испытывать дефицит. Аналитики отмечают, что даже сегодня таких видеокарт не хватает. Причина в том, что GeForce RTX 4090 оказалась востребована не только зажиточными энтузиастами, но и специалистами, занимающимися обучением ИИ. Умные алгоритмы требуют наличия высокопроизводительных графических ускорителей, но путём объединения несколько GeForce RTX 4090 можно получить действительно мощную систему. Текущий флагман чрезвычайно популярен, а в результате никогда не продавался по рекомендованной стоимости даже в США. Сегодня самая недорогая модель GeForce RTX 4090 на сайте Amazon обойдётся в 1850 долларов. Здесь можно встретить максимально простую систему охлаждения и эталонные тактовые частоты. Все остальные предлагаемые модели стоят от 2100 долларов, а в Европе ситуация ещё более напряжённая.

Инсайдеры пишут, что решение об остановке поставок GeForce RTX 4090 принято. Это же касается и модификации GeForce RTX 4090D, которая выпускалась эксклюзивно для Китая. В данном случае стоит вспомнить аналогичное решение, принятое в 2020 году. Напомним, тогда в результате дефицита полупроводников и бума майнинга наладить массовое производство настольной графики новой серии не удавалось, а выпуск прошлого поколения уже был прекращён. Возник острый дефицит, цены пошли вверх, а наладить поставки удалось только к концу 2021 года. Предпосылок к дефициту полупроводников нет, а майнинг на видеокартах уже давно не эффективен. И всё же, прекращение производства важного для рынка продукта в момент, когда до релиза нового осталось несколько месяцев, способен нанести потребителям значительный ущерб, отправив цену вверх.