Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
NVIDIA решила прекратить выпуск GeForce RTX 4090, хотя до релиза GeForce RTX 5090 ещё далеко
Продажи видеокарт серии GeForce RTX 50 стартуют только в следующем году, дефицит флагманов текущего поколения станет заметен уже в ноябре

Сегодня в сети многие эксперты спорят о сроках выпуска настольной графики NVIDIA следующего поколения. Выдвигаются различные теории, но на самом деле всё намного проще, чем может показаться. Напомним, в последние года стало традицией выпускать новые видеокарты осенью. Происходит это каждые два года, что позволяет не только отбить затраты на разработку архитектуры, но и наладить производство более зрелых графических чипов, обладающих повышенными скоростными характеристиками.

Каждый раз мы видим споры экспертов, но всегда в начале лета в сеть начинают попадать слухи о технических характеристиках ещё не анонсированных новинок. К началу осени данных так много, что инсайдеры уже начинают заваливать интернет тестами, а задолго до анонса мы знаем полные характеристики линейки, названия всех графических чипов и другие интересные подробности. Очевидным становится даже позиционирование тех или иных видеокарт, а в октябре известны становятся и приблизительные цены. 

Если обратить внимание на курсирующие по сети слухи, можно сделать вывод, что сегодня мы почти ничего не знаем об архитектуре Blackwell. Какое-то время назад инсайдеры писали, что GeForce RTX 5090 получит 48 Гб памяти и предложит прирост быстродействия до 100%, но подобные заявления мы слышим каждый раз, перед выходом нового флагмана. Неясно, какие из слухов более правдоподобны, но недавно в сети писали о сложностях с проектированием архитектуры Blackwell. Чип оказался крайне прожорливым, поэтому потребление нового флагмана может достигать 550 Вт, что на целых 100 Вт выше, чем у GeForce RTX 4090. Это также значит, что GeForce RTX 5090 может стать первой настольной видеокартой, для которой потребуется блок питания мощностью 1 кВт. Всё это вызывает много споров, но куда интереснее смотрятся новые слухи. По данным инсайдеров, NVIDIA разослала партнёрам информацию о намерении прекратить выпуск GeForce RTX 4090 в октябре. Таким образом конечные производители могут заказать последние партии графических чипов в следующем месяце. По мнению инсайдеров, дефицит начнёт ощущаться уже в ноябре, а со временем купить флагман текущего поколения станет невозможно. 

По словам представителей NVIDIA, такой шаг позволит партнёрам разгрузить свои склады и распродать большую часть дорогостоящих видеокарт. Можно сделать вывод, что релиз GeForce RTX 5090 состоится в начале января, а значит какое-то время рынок будет действительно испытывать дефицит. Аналитики отмечают, что даже сегодня таких видеокарт не хватает. Причина в том, что GeForce RTX 4090 оказалась востребована не только зажиточными энтузиастами, но и специалистами, занимающимися обучением ИИ. Умные алгоритмы требуют наличия высокопроизводительных графических ускорителей, но путём объединения несколько GeForce RTX 4090 можно получить действительно мощную систему. Текущий флагман чрезвычайно популярен, а в результате никогда не продавался по рекомендованной стоимости даже в США. Сегодня самая недорогая модель GeForce RTX 4090 на сайте Amazon обойдётся в 1850 долларов. Здесь можно встретить максимально простую систему охлаждения и эталонные тактовые частоты. Все остальные предлагаемые модели стоят от 2100 долларов, а в Европе ситуация ещё более напряжённая. 

Инсайдеры пишут, что решение об остановке поставок GeForce RTX 4090 принято. Это же касается и модификации GeForce RTX 4090D, которая выпускалась эксклюзивно для Китая. В данном случае стоит вспомнить аналогичное решение, принятое в 2020 году. Напомним, тогда в результате дефицита полупроводников и бума майнинга наладить массовое производство настольной графики новой серии не удавалось, а выпуск прошлого поколения уже был прекращён. Возник острый дефицит, цены пошли вверх, а наладить поставки удалось только к концу 2021 года. Предпосылок к дефициту полупроводников нет, а майнинг на видеокартах уже давно не эффективен. И всё же, прекращение производства важного для рынка продукта в момент, когда до релиза нового осталось несколько месяцев, способен нанести потребителям значительный ущерб, отправив цену вверх.

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4090 #geforce rtx 5090
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
4
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
2
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
Tom's Hardware составили список 20 лучших твердотельных накопителей на сентябрь 2024 года
2
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
3
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
4
Эксперты ASML: Китай отстает от США на 15 лет в области производства полупроводников
7
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
22
Economist: В США каждый раз находят новую причину для отказа Киеву в нанесении ударов вглубь РФ
+
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
GTA 6 станет главной причиной для покупки PlayStation 5 Pro
1
EA анонсировали новую часть Battlefield
4
Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
2
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
+
Redmi Note 14 Pro 5G и POCO X7 официально подтверждены
1
Правительство США ежедневно выплачивает 3 млрд долларов процентов по своему государственному долгу
2
В Петербурге начнут производить промышленных роботов для автоматизации серийных производств
+
В сеть утекло первое реальное изображение смартфона OPPO Find X8
+
Пользователи Linux жалуются, что драйверы AMD стали слишком большими и начали вызывать проблемы
3

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
7
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
15
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
286
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
57
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
36
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
7
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
4
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
66

Сейчас обсуждают

Чatо -- Боt
13:00
Да это же наш ресурсный кастрюлеголовый упоротыш с погонялом "трусикер".
Госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей для авиации на $228 млн
viktor1902
12:59
Ну можно и так, у меня с памятью больше без подъём напряжения не получилось. ;)
Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
star5
12:59
Да потому что спрос упал почти до НУЛЯ! Смысл брать за такие деньги, то что будет медленнее 5080 да ещё и последняя будет дешевле! Люди готовы отложить покупку и потерпеть 5-6 месяцев до выхода 50х ...
NVIDIA решила прекратить выпуск GeForce RTX 4090, хотя до релиза GeForce RTX 5090 ещё далеко
Alex Palex
12:58
дурачье
ВВС Латвии подняли в воздух истребители НАТО из-за летающего объекта, которым оказалась стая птиц
Апшеронский скакел
12:55
Я в курсе. Ты наверно забыл, но мы общались на счëт корпусов. У меня модель новее
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
OgoGoLog
12:54
"опять прямо лицом каку наступил" На конференции у него свой уголок на тему "марширования лицом по какам" есть. Для него это норма.
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Станислав Богданов
12:54
Нет конечно, я верю МО РФ, где за все время СВО всего 6000 убитых.
Госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей для авиации на $228 млн
Апшеронский скакел
12:52
Иди лесом утырок больной со своей 3050
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
ИСКАНДЕР
12:52
Писали же ранее, что её на Украине уже уничтожили, а кто старое помянет, тому глаз вон... )))
В Москве появится крупный завод по производству печатных плат
Bernigan
12:51
Эт чё, херня какая, у меня 3050 в 3 раза дороже стоит
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем