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Как защитить личные данные на смартфоне в случае утери или кражи

100% способов защиты не существует, но при правильных настройках можно сохранить не только личные данные, но и упростить переход на новый смартфон
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Жизнь несправедлива, ведь пока один человек усердно работает – другой хочет получить всё и сразу. Например, если вы получаете среднюю заработную плату в размере 89 тысяч рублей, то вам потребуется 42 дня копить на покупку нового iPhone 16 Pro. В США покупательская способность выше, ну а полностью защититься от утери или кражи смартфона невозможно. Очевидно, что потеря мобильного телефона для современного человека – это очень серьёзная проблема, и дело даже не в деньгах. Внутри скрывается огромное количество ценного контента, включая фотографии, видео и другие данные. В мессенджерах сохранены полезные ссылки, а переписка с близкими и родственниками и вовсе бесценна. В телефоне содержится огромное количество контактов, а порой на умном гаджете завязана вся наша жизнь. 

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Цифровые технологии не остановить, но защита личных данных прогрессирует не очень быстро, а значит злоумышленники могут получить ключи от всех дверей. Даже если вы свой мобильник потеряли, то прохожий способен заглянуть в вашу жизнь, хотя многое зависит от порядочности того или иного человека. Чаще всего теряют телефоны подростки и школьники, ну а платить за всё приходится родителям. Эксперты отмечают, что потеря информации гораздо важнее самого смартфона, а значит нужно знать несколько важных правил, позволяющих заблокировать доступ посторонним в ваш цифровой мир. Прежде всего никогда не оставляйте ваш телефон без пароля. В прессе пишут, что ставить дату рождения и другие важные события в качестве пароля слишком опасно, вот только воришка или случайно нашедший ваш аппарат вряд ли осведомлён о вашей личной жизни. Неплохо, если пароль состоит из шести и более знаков, но практика показывает, что большая часть людей предпочитает использовать всего четыре цифры. 

Отдельно рекомендуется использовать дополнительную защиту в виде PIN-кода на СИМ-карте. Каждый раз, когда вы перегружаете свой телефон, устройство будет просить сложный код, запомнить который очень непросто. Большая часть пользователей удаляет PIN в первые же минуты после покупки СИМ-карты, но даже такая мера не очень помогает от мошенников. Воришка или случайный прохожий может вытянуть СИМ-карту, а значит на пути у него останутся только штатные системы блокировки. Эксперты полагают, что привычные четырёхзначные пароли сильно устарели и не способны обеспечить безопасность устройства. Вместо этого предлагается использовать графический ключ. Поищите сложные комбинации, которые будет понятны вам и недоступны для посторонних. Доведите действия до автоматизма, что позволит не волноваться о том, что кто-то посторонний сможет открыть рабочий стол на вашем смартфоне. Большая часть людей привыкла использовать биометрические данные для разблокировки, но полагаться только на такую технологию всё же не стоит. Помните, что каждые несколько дней устройство запросит ввести код или биометрический ключ, а значит в случае чего, доступ к личным данным для посторонних окажется затруднён. 

Смартфон на базе операционной системы Andriod гораздо проще вернуть в начальное состояние. Даже если производитель обеспечил дополнительную защиту, то при помощи сброса настроек воришка сотрёт все данные с вашего гаджета за считанные минуты. Здесь же возникает проблема с доступом к фотографиям и видео. Защитить от проникновения телефон на Andriod почти невозможно, а эксперты рекомендуют использовать облачные сервисы. Если в памяти вашего устройства нет никаких данных, а всё хранится в облаке, то злоумышленник не увидит вообще ничего. Проблема в том, что ёмкость накопителей на смартфонах постоянно растёт, тогда как облачные хранилища объёмом от 1 Тб стоят недёшево. Именно поэтому рядовой пользователь предпочитает хранить большую часть фото и видео прямо на своём смартфоне. А вот с iOS так просто попасть в содержимое телефона не выйдет. Способы есть и здесь, но они не доступны рядовым пользователям. Рекомендуется заранее настроить функцию поиска телефона. Она доступна через компьютер или планшет и позволить отслеживать перемещение вашего устройства в случае кражи. Если всё сделать быстро, то полиция найдёт воришку быстрее, чем он успеет принести аппарат домой. 

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Также эксперты советуют записать данные об IMEI-коде смартфона. Эту информацию можно передать в полицию или оператору, после чего произойдёт блокировка на аппаратном уровне. Подключить такой телефон к мобильной связи не получится, хотя особой радости самому пользователю такая информация не доставит. Довольно часто преступники предпочитают разбирать украденные мобильники на запчасти. В этом случае можно забыть о всех мерах предосторожности, поскольку злоумышленника интересует только железо, а не ваши данные. Не поможет и блокировка, хотя это только в том случае, если у вас телефон на базе Andriod. У Apple есть сервис, который отслеживает краденые смартфоны. Допустим, воришка разобрал гаджет на запчасти, а после один из компонентов был установлен на другой телефон во время ремонта. Что же, встроенная функция тут же сообщит о проблеме, а довольно часто производитель может заблокировать отремонтированный с использованием краденых запчастей аппарат. 

Как уже было сказано выше, защититься на 100% от потери и кражи смартфона невозможно. И всё же, будет нелишним запомнить свой логин и пароль от аккаунта, что позволит вернуть большую часть данных при покупке нового телефона. Контакты, переписка в мессенджерах и много другой информации станут доступны по нажатию нескольких кнопок. Это же актуально, если вы случайно уроните свой телефон в воду или просто сломаете его. Насколько защищённым будет ваш смартфон, решаете только вы. Был бы неплохо, если бы кроме биометрической защиты работали и другие технологии. Изучите возможности вашего аппарата в настройках. Эксперты полагают, что со временем смысла от краж мобильных телефонов станет мало, поскольку блокировка станет общедоступной. На самом деле мобильные операторы уже давно могут заниматься всем этим без напоминания, но предпочитают игнорировать проблемы пользователей. Ну а всем этим активно пользуются мошенники. 

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