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Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р

Релиз процессоров нового поколения задержался на целый месяц, а стоимость удивляет даже зажиточных энтузиастов
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Многие наши читатели слышали о том, что релиз процессоров AMD нового поколения вызвал сильное разочарование. Рядовые покупатели предпочитают держаться от Ryzen 9000 как можно дальше, тогда как эксперты уже месяц безуспешно ищут сценарии, в которых новинки ощутимо лучше процессоров прошлого поколения. Пока поиски не дали никаких результатов. На самом деле сегодня всё обстоит не так плохо, ведь в ходе одного из патчей AMD удалось существенно поднять скорость работы Ryzen 9000 в играх. В результате прирост количества кадров в секунду примерно равен 10%, но это слишком мало, чтобы убедить массового покупателя. 

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Ну а поскольку процессоры вызвали разочарование, то российские поставщики не спешили завозить их в страну. Камни почти месяц медленно ехали в Россию и совсем недавно начали продаваться в рознице. Заметим, что AMD официально ушла из России ещё в 2022 году, поэтому стоимость процессоров регулируется только вездесущей рукой рынка. Если проще, то цену определяет спрос, ну а с Ryzen 9000 всё очень плохо. Ранее сообщалось, что европейские и американские ритейлеры уже начали скидывать цены на новинки, но пока даже это не влияет на спрос. Сегодня мы изучим стоимость новинок в российской рознице и подумаем, есть вообще смысл задумываться о покупке одного из новых камней от тётушки Су. 

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Как видите, за 6-ядерный Ryzеn 5 9600X просят 41 тысячу рублей. Камень демонстрирует отличную скорость, но сильно уступает не только флагманам AMD, но и самым быстрым процессорам производства Intel. В играх с хорошей видеокартой он способен демонстрировать впечатляющую скорость, но всё познаётся в сравнении, а значит самое время обратить внимание на Ryzen 5 7600X. Как видите, камень прошлого поколения стоит 23 тысячи рублей, ну а это на 18 тысяч дешевле. За 41 тысячу вы можете купить Ryzen 5 7600X за 23 000, к нему материнскую плату за 10 и две линейки оперативной памяти общим объёмом 16 Гб за 8 тысяч рублей. Ну а можно 18 тысяч добавить к стоимости видеокарты, что позволит увеличить быстродействие на 20%-30%. 

8-ядерный Ryzen 7 9700X оценивается в 50 тысяч рублей. Новинки на российском рынке всегда стоили дорого, но сегодня всё обстоит намного хуже. 8-ядерный камень прошлого поколения Ryzen 7 7700X стартует с 35 тысяч рублей, ну а это разница в 15 тысяч, которые вы можете потратить на другие комплектующие. Тесты доказывают, что разницу в 10% в играх можно получить только в том случае, если вы купите видеокарту за 300 тысяч рублей, ну а это слишком дорого даже для зажиточных энтузиастов. Таким образом никакого смысла покупать Ryzen 7 9700X нет, а значит мы предлагаем оставить этот процессор на прилавке до лучших времён. 

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73 500 придётся заплатить за 12-ядерный Ryzen 9 9900X. Инсайдеры пишут, что спрос на этот камень крайне низкий, поскольку покупатели не могут понять, зачем такой процессор им вообще нужен. Разница в играх с 9-ядерным Ryzen 7 9700X отсутствует, ну а покупать более дорогой камень для сложных расчётов готовы единицы. В США за процессор просят 499 долларов, но отечественная розница работает по собственным законам. Крайне агрессивной можно назвать стоимость Ryzen 9 9950X. 100 000 за не самый быстрый на рынке игровой процессор – это уже перебор. Не секрет, что многие пользователи хотят владеть самым быстрым процессором текущего поколения на рынке. Увы, но Ryzen 9 9950X не претендует на первенство в рабочих задачах, а также не является самым скоростным на игровом рынке. Кому может понадобиться такой процессор, остаётся только догадываться, но спрос его на американском рынке такой незначительный, что рекомендованная цена с 649 долларов уже опустилась до 619 долларов. 

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Если вы не хотите платить за флагман 100 тысяч рублей, то за 58 можете купить Ryzen 9 7950X. В тестах он совсем немного отстаёт от новинки, предлагая отличную производительность со скидкой до 40 тысяч рублей. Покупать Ryzen 9 9950X нет никакого смысла, но в продаже можно встретить и более интересный камень. Это Ryzen 9 7950X3D, который остаётся не только одним из самых скоростных решений для рабочих задач, но и предлагает ультимативную скорость в игровых сценариях. Стоит такой процессор 70 тысяч рублей, ну а это в любом случае дешевле, чем просят за Ryzen 9 9950X. 

Как уже было сказано выше, новая серия процессоров не принесла ничего другого, кроме разочарования. Но если в США или Европе вы просто покупаете камень, который лишь немного быстрее решений прошлого поколения, то в российской рознице приходится сильно переплачивать. Скорее всего, уже через несколько недель цены пойдут вниз, ну а сама серия Ryzеn 9000 интересна только блогерам и энтузиастам. Кто-то купит один из процессоров новой серии для тестов, тогда как другие могут себе позволить заплатить любые деньги. Как бы там ни было, но всё решит релиз процессоров следующего поколения производства Intel. Эксперты считают, что у AMD есть возможность и дальше снижать цены, поскольку серия Ryzеn 9000 построена на базе 4-нм технологического узла. Intel выбрала более дорогие 3-нм нормы, поэтому сильно ограничена в возможностях. Не исключено, что тётушка Су готовит конкурентам большой сюрприз, но больше об этом мы узнаем ближе к концу октября.  

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процессоры оптимальные ценовые предложения ryzen 9000 ryzen 9 9950x
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