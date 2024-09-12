Такое мнение высказали эксперты Digital Foundry

Анонс PlayStation 5 Pro вызвал настоящее разочарование. Судя по опубликованным данным, приставка получилась довольно мощной, но вся эта производительность останется не задействована в реальных сценариях. В рамках презентации показали слишком мало совместимых игр, а графика пока не впечатляет. А между тем эксперты полагают, что главное преимущество обновлённой консоли заключалась в улучшенной графике. Делать окончательные выводы слишком рано, вся надежда на проекты, которые выйдут в ближайшие два года.

По мнению экспертов Digital Foundry, ресурса усиленной приставки окажется явно недостаточно для запуска Grand Theft Auto VI. Глава сайта Ричард Лидбеттер пишет, что главная проблема консоли заключается в слабом процессоре. Аналоги на персональных компьютерах шагнули далеко вперёд, тогда как PlayStation 5 Pro получила почти тот же камень, что находится в PlayStation 5. Ну а поскольку серия GTA всегда отличалась повышенными требованиями к ресурсам, то одним лишь улучшением графического чипа не обойтись. Лидбеттер уверен, что разработчикам культовой серии придётся идти на компромисс. Либо настройки графики по сравнению с компьютерной версией снизят, либо разрешение снова окажется плавающим, а количество кадров в секунду не превысит 30 единиц.

Эксперт отмечает, что анонс PlayStation 5 Pro действительно оказался разочаровывающим. Прежде всего времени было слишком мало, а показанные во время релиза Horizon Forbidden West и Marvel's Spider-Man 2 не нуждаются в значительных улучшениях графики и без того выглядят отлично. Внимания новым проектам вообще не уделили, а пока будущее обновлённой консоли под большим вопросом. Похоже, мнение эксперта разделяют и рядовые пользователи. Начнём с того, что на YouTube ролик вызвал шквал критики, поскольку количество дизлайков более чем в три раза превышает количество лайков. Потенциальные покупатели ругают приставку за невнятную графику, а особенно геймерам не понравилась ценовая политика Sony. Напомним, за PlayStation 5 Pro планируют просить $700 в американской рознице и €800 в европейских магазинах. В переводе на валюту США получается больше $900, ну а это новый рекорд для массового продукта. Инсайдеры пишут, что первоначально обновлённая игровая приставка должна была стоить дешевле, но в последний момент руководство Sony приняло непростое решение. Оказывается, идея заключается в том, чтобы прощупать почву. Если PlayStation 5 Pro будет неплохо продаваться даже за €800, то это позволит выставить цену на PlayStation 6 гораздо выше, чем на консоль текущего поколения.

Ну а если PlayStation 5 Pro будет встречена прохладно, то японская корпорация всегда может сбросить цены. Но и это далеко не всё, что не понравилось геймерам. Как стало известно, приставка будет продаваться без дисковода для чтения дисков. За €800 они получат полностью цифровую версию, а значит PlayStation 5 Pro окажется ровно в 2 раза дороже базовой PlayStation 5 в версии Digital Edition. В прессе пишут, что в некоторых магазинах с полок начали продавать приводы для чтения дисков формата Blu-Ray. Стоит такое устройство $80, но пока на рынке дефицита не наблюдается. Предполагается, что таким образом геймеры готовятся к релизу PlayStation 5 Pro. Эксперты отмечают, что уже выпущенные игры не смогут раскрыть потенциал обновлённой приставки, ну а времени для выхода более впечатляющих новинок нет. В 2026 в продажу поступит PlayStation 6, которая уже находится в разработке. Поговаривают, что она будет стоить около €800 и также не получит привод для чтения дисков в комплекте.