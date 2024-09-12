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Bublik1
Россия будет добывать литий под самым носом у Вашингтона – «Росатомом» построит завод в Боливии
На крупное месторождение лития претендовали американские корпорации

Несмотря на то, что календаре 2024 год миром, как и 100 лет назад, управляют ресурсы. Европейский союз десятилетиями говорил об отказе от углеводородов, но пока не способен перейти на чистую энергетику. Выяснилось, что затраты на производства электричества на ветряных и солнечных электростанциях в разы превышают таковые для атомных и тепловых аналогов, ну а пока решения политиков только ухудшают положение. Европейский бизнес активно осваивает добычу полезных ископаемых на территории других государств, а особенно активна в этом вопросе была Франция. Десятилетиями Париж занимался выкачиванием ресурсов из африканских стран, но в последние годы также сталкивается с ожесточённым сопротивлением. Становится очевидно, что борьба за ресурсы далека от завершения, а в связи с ростом технологического сектора наблюдается повышенный спрос на определённые группы полезных ископаемых. 

Особенно ценится литий, без которого невозможно создать аккумулятор для смартфона и электрокара. Ну а поскольку власти многих стран настаивают на скором отказе от производства бензиновых и дизельных автомобилей, то ведущим компаниям требуется всё больше лития. Запасы этого материала не бесконечны, а извлечение его затруднено, поскольку сам литий не встречается в чистом виде. Требуются сложные технологии, а крупные добывающие корпорации не только используют агрессивные методы выкачивания лития из породы, но и не брезгуют загрязнением окружающей среды. Ну а поскольку добыча ведётся на территории третьих стран, то европейские и американские бизнесмены не планируют менять технологии, предпочитая устраивать революции неугодным лидерам стран, где сосредоточено большой количество лития. Совсем недавно выяснилось, что в Украине содержатся довольно значительные залежи этого материала, а американские политики отмечали, что только на Донбассе сосредоточено полезных ископаемых на 9 триллионов долларов. Но это только разведанная часть, тогда как в почве может скрываться значительно больше ценных минералов и редкоземельных элементов. Янки открыто говорят, что не намерены отдавать русским такую ценную землю, ну а значит конфликт носит не только политический, но и экономический подтекст. Похоже, в эту игру можно играть вдвоём, о чём сегодня сообщают ведущие мировые издания. 

Как стало известно, «Росатомом» подписал соглашение с властями Боливии, в рамках которого обе стороны будут заниматься добычей и переработкой лития. Со стороны Боливии выступала государственная компания YLB, а партнёрские обязательства предусматривают строительство завода, способного перерабатывать карбонат лития. Эксперты по обе стороны океана полагают, что речь идёт о чрезвычайно важном событии, ну а в Вашингтоне хранят гробовое молчание. Похоже, пока даже ястребы в Конгрессе ошеломлены такой новостью и обдумывают варианты давления на обе стороны. Согласно официальным данным, перерабатывающее предприятие будет расположено на солончаке Уюни, который считается одним из наиболее привлекательных объектов для инвестиций в мире. О важности соглашения говорит тот факт, что церемонии его подписания присутствовал президент Боливии Луис Арсе. Известно, что общая площадь литиевых месторождений на солончаке Уюни превышает 10 тысяч квадратных километров. Завод должен был построен ко второй половине 2025, а общая производственная мощность составит14 000 тонн карбоната лития ежегодно.

Местные эксперты пишут, что отдали предпочтение российской стороне по самым разным причинам, отмечая уникальную технологию добычи и производства лития. Так, в процессе не применяются агрессивные химикаты, что оказывает на экологию региона минимальное влияние. Нет никаких сомнений, что договор на разработку литиевого месторождения в Боливии стал неприятным сюрпризом для американских корпораций. В последнее время эти ребята привыкли полагаться на административный ресурс. Власти США устраивают революции, свергают правительства и спонсируют затяжные гражданские войны, ну а в это время крупные корпорации выкачивают нефть и другие полезные ископаемые. Тот факт, что Россия получит доступ к литиевому месторождению под самым носом у Вашингтона, воспринимается в негативном свете, ну а не так давно дядюшка Сэм даже пытался устроить в Боливии революцию. После подписания важного соглашения властям южноамериканской страны следует быть ещё более осторожными, поскольку США последнее слово ещё не сказали. К сожалению, подробности соглашения между сторонами не разглашаются, поэтому мы не знаем, насколько благоприятными оказались условия. В любом случае РФ получит дешёвый литий, ну а это мощный экономический и политический фактор, способствующий укреплению авторитета страны на международной арене. 

#политика #литий #боливия
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