Оказывается, во всём виновата инфляция

Согласно данным аналитиков, за последние два с половиной года автомобили в России подорожали более чем в 2 раза. Называется множество самых различных причин, одна из которых – высокая инфляция. Для того чтобы понять логику происходящего, мы предлагаем вам вспомнить, сколько денег вы платили за мобильную связь 5 лет назад. Многие скажут, что цены увеличились как минимум в 5 раз, ну а операторы обычно ссылаются на высокие показатели инфляции и необходимость в закупке нового оборудования. А между тем в 2019 году 1 доллар стоит 64 рубля, тогда как в 2020 средний курс находился на отметке ниже 75 рублей. Сегодня за 1 доллар дают чуть больше 90 рублей, ну а мы видим, что с 2020 отечественная валюта потеряла в цене не очень много. Несмотря на это цены на электронику и многие другие товары продолжают расти, а продавцы то и дело указывают на всемогущую руку рынка.

Похоже, там же предлагают искать причины подорожания и представители ОАО «АвтоВАЗ». По словам руководителя пресс-службы автопроизводителя, с 2015 года Lada Vesta в базовой комплектации стала дороже на целых 725 тысяч рублей. Сергей Ильинский признаёт этот факт, но полагает, что всё в полном порядке, ведь виной всему всё тот же неумолимый рынок. По его словам, мы видом подорожание недвижимости, одежды и продуктов питания. Было бы странно, если бы автомобили продавались по привычной цене, ведь даже социально значимые товары то и дело показывают ценовой рост. Эксперты полагают, что для получения полноты картины нужно было бы проанализировать уровень заработных плат в России. К сожалению, данные есть только по минимальным и средним, тогда как многие люди получают больше, а посчитать прирост реальных доходов населения крайне сложно. Даже по наиболее очевидным направлениям за последние два с половиной года зарабатывать в 2-3 раза стали единицы, тогда как в переводе на доллары чистая прибыль немалой части населения даже снизилась.

А между тем это далеко не все причины, так или иначе влияющие на ценообразование на автомобильном рынке. По данным вице-президента Национального автомобильного союза, сегодня средняя стоимость, которую за новую машину платят жители страны равняется 2.5 миллиона рублей. В переводе на американскую валюту мы получаем около 27 тысяч долларов, ну а сегодня даже в Европе за такие деньги можно купить приличного представителя С-класса. До 2 миллионов стоят все российские автомобили, включая УАЗ «Хантер» даже в максимальной комплектации. LADA Vesta SW Cross с максимально возможным количеством опций продаётся на 100 тысяч дороже 2 миллионов, тогда как за версию Vesta SW Sportline придётся заплатить почти 2.4 миллиона рублей. В категорию до 2.5 миллиона попадают бюджетные китайцы, хотя большая часть популярных внедорожников оказывается дороже.

И вот здесь самое время для ещё одной порции тревожной информации. До 2020 года размер утилизационного сбора не оказывал существенного влияния на стоимость нового автомобиля, но сегодня при покупке машины объёмом двигателя до 2 литров приходится отдавать государству 300 тысяч рублей. Таблица с данными находится выше, ну а вы можете заметить, как изменится утилизационный сбор после 1 октября. Эксперты считают, что подорожают не только импортные машины, но и отечественные. Прибавка в 250 тысяч для бюджетного авто кажется крайне высокой, тогда как популярные внедорожники и кроссоверы за ночь подорожают на 700 тысяч рублей. Предполагается, что такое решение окажет на автомобильный рынок крайне негативное влияние. Целый ряд ведущих аналитиков и общественных деятелей призывает власти заморозить повышение ставки утилизационного сбора на 5 лет, но позитивной информации на этот счёт в прессе нет. Многие эксперты полагают, что автомобильный рынок РФ в 2025 году сократиться по сравнению с 2024 годом как минимум в 2 раза, а последний квартал покажет 3-кратное падение. Легковые машины покупать не перестанут, но слишком высокая ставка способна снизить привлекательность российского рынка для китайских предпринимателей. В результате перспективные проекты окажутся под угрозой закрытия, ну а отечественные предприятия ещё долго будут самостоятельно осваивать технологии производства, выпуская машины небольшими партиями.