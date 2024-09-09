Прична в негативных ожиданиях от введения утилизационного сбора

1 октября в России вступают в силу повышенные ставки утилизационного сбора. Некоторые эксперты всё ещё надеются на то, что правительство в последний момент откажется от ранее озвученных планов, но с каждым днём надежды тают. По мнению экспертов, если новая ставка вступит в силу, то это окажется губительным для рынка. Обратите внимание на таблицу ниже. Как видите, сегодня за машину с мощностью двигателя до 2 литров приходится платить 300 тысяч рублей. С начала октября ставка увеличится до 556 000 рублей, что сделает покупку наиболее востребованных транспортных средств нерентабельной. Деньги поступают в специализированный фонд, а после частично возвращаются отечественным производителям. Что любопытно, даже российские компании уверяют, что без подорожания автомобилей не обойтись, а всё это вызывает массу вопросов о реализации утилизационного сбора. С 1 октября за автомобиль с мощностью двигателя до трёх литров придётся заплатить больше полутора миллионов, а это крайне тревожные новости, ведь теперь машину позволить себе большая часть жителей страны не сможет.

Эксперты пишут, что наблюдается повышенный спрос на вторичном рынке, где автолюбители пытаются найти альтернативы слишком дорогим машинам в рознице. Поскольку поставки со стороны европейских, американских и японских компаний прекращены, то относительно свежих моделей хватит на несколько лет, а спрос на определённые позиции уже превышает предложения. На фоне негативных ожиданий от введения утилизационного сбора растут продажи новых легковых автомобилей. По данным «Автостата», по итогам августа 2024 Россия заняла второе место в Европе по продаже автомобилей. Что любопытно, в июне РФ занимала пятую строчку, но на фоне введения утилизационного сбора наблюдается значительный рост продаж. Согласно официальным данным, больше всех в Европе удалось реализовать на немецком рынке, где было куплено 197 000 новых транспортных средств. Россия поднялась на вторую строчку с 148 тысячами единиц, ну а на третьем месте находится Британия, где реализовано 84 500 легковых машин.

Согласно данным аналитиков, причина не только в увеличении продаж в России, но и снижении спроса на европейском рынке. ЕС сталкивается с экономическими вызовами, а на этом фоне многие люди предпочитают приберечь деньги на чёрный день. Повышается спрос на вторичном рынке, а всё это ведёт к снижению продаж в традиционно считавшихся крупными регионах. Например, во Франции в августе реализовали всего 81 тысячу машин, ну а в Италии – 69 тысяч. Примерно 25% всех автолюбителей в РФ выбрали одну из моделей Lada. Китайцы продолжают экспансию на российский рынок, но высокие налоги и давление со стороны утилизационного сбора вызывает среди основных поставщиков серьёзные опасения. Крупные компании инвестировали в российский рынок значительные средства, ну а утилизационный сбор может свести всё это на нет. Ожидается, что последние три месяца 2024 окажутся самыми сложными за последние несколько лет, поскольку большая часть автолюбителей не захочет переплачивать за утилизационный сбор. Пока же в августе Haval реализовала 18 600 машин, Chery продала 16 500, Geely – 14 500 транспортных средств, ну а Changan ещё 11 400 легковых автомобилей. Указанные четыре бренда генерируют 2/3 продаж новых машин на рынке РФ, оставляя конкурентам совсем мало места для манёвра.