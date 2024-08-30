На этот раз причина не только в перепадах курса национальной валюты, но и в растущих тарифах утилизационного сбора

Большая часть законодательных и общественных норм продиктована здравым смыслом и острой необходимостью. Но иногда бывает так, что правила перестают приносить пользу обществу, приводя к самым различным проблемам. Например, многие эксперты полагают, что действующие нормы утилизационного сбора наносят непоправимый вред российской автомобильной промышленности. Многие компоненты в РФ давно разучились делать, ну а сегодня надежда только на китайских экспортёров. Похоже, в ближайшее время интерес со стороны Китая к российскому рынку сильно охладеет, о чём предупреждают не только рядовые блогеры, но и ведущие эксперты. Причина в новых тарифах на утилизационный сбор. Даже сегодня машины в России стоят дороже, чем в Европе. А между тем в той же Германии одни из самых высоких налогов на континенте, но российские покупатели всё равно вынуждены платить больше. Проблема не только в налогах, но и в ставке утилизационного сбора.

Так, если вы покупаете машину с двигателем объёмом до двух литров, то заплатите за неё ещё 300 тысяч утилизационного сбора. Идея подобного налога заключается в том, чтобы деньги тратились на утилизацию и снижение экологического давления со стороны транспортных средств. Дополнительные 300 тысяч ложатся тяжёлым бременем на плечи потенциальных покупателей, ну а в случае покупки машины с двигателем объёмом 2-3 литра, и вовсе приходится платить 844 тысячи рублей. Неудивительно, что после пересечения границы РФ китайские машины дорожают в два раза, но уже совсем скоро ставка станет ещё выше. Так, за машину с двигателем до 2 литров придётся выложить 556 тысяч утилизационного сбора, тогда как более мощная с двигателем до трёх литров потребует выплаты более полутора миллиона рублей. Даже сегодня большинство жителей страны не может себе позволить новые транспортные средства, ну а после повышения ставки даже относительно небольшие объёмы продаж окажутся под большим вопросом. Правительство то и дело указывает на показатель покупательской способности населения, в рамках которого жители России могут себе позволить больше, чем граждане Германии. Судя по всему, на автомобили всё это не распространяется.

В таблице выше можно заметить, что для категории автомобилей с двигателем больше 3.5 литра ставка увеличится почти в 2 раза, ну а всё это точно не пойдёт на пользу российскому рынку. За 2024 год российские власти получили несколько обращений от общественных деятелей (включая представителей Ассоциации «Российские автомобильные дилеры») с просьбой отменить повышение утилизационного сбора. Предлагается отложить реализацию закона на пять лет, а эксперты называют нормы вредными для бизнеса. Считается, что падение продаж поставит вопрос существования российских автомобильных заводов под большой вопрос. Давно известно, что для выхода на безубыточность требуется выпускать не десятки, а сотни и даже миллионы транспортных средств в год. Вот только после повышения утилизационного сбора сделать это станет сложнее. По словам экспертов, если решение о повышении ставки всё же будет принято, то цены на китайские автомобили уйдут вверх до 20%. На самом деле поднять стоимость вынужден будет даже «АвтоВАЗ», а в результате покупателям придётся платить на 100-200 тысяч больше. Если учитывать постоянно растущий уровень инфляции и курсовые перепады валют, то уже в начале 2025 года легковые автомобили в РФ могут подорожать на 30%.

Стоит добавить, что за последние два с половиной года транспорт в России подорожал в 2 раза, ну а таким темпами к 2030 текущую цену нужно будет ещё умножить на два. Нет никаких сомнений, что купить машину в таких условиях в РФ смогут единицы, ну а это положит конец всем инициативам по созданию отечественного рынка автомобилей. По словам экспертов, падение продаж приведёт к выходу с рынка компаний, которые занимаются производством запчастей. Многие надеялись на серьёзные поставки, инвестируя в производство солидные суммы. После того как продажи снизятся до минимума, никакой перспективы выпускать отечественные аналоги иностранным запчастям не будет. На фоне таких неутешительных прогнозов заметен рост продаж легковых автомобилей. В июле было реализовано 136 тысяч транспортных средств, что на 42% больше, чем месяцем ранее. Напомним, утилизационный сбор в РФ увеличится 1 октября, а сегодня нет никаких предпосылок к тому, что правительство прислушается к мнению экспертов. Ну а пока можно констатировать, что автомобиль снова из средства передвижения стремительно переходит в ранг роскоши, позволить которую могут себе только наиболее состоятельные граждане.