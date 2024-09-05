За первые 6 месяцев 2024 года маркетплейсы реализовали порядка 69% всех смартфонов на рынке РФ

Российский рынок электроники продолжает трансформироваться. Эксперты отмечают, что подобные изменения происходят по всему миру, ну а особенно заметна активность маркетплейсов. Когда-то давно мы покупали электронику в супермаркетах, после начали делать это в интернете, где тот или иной магазин предлагал десятки тысяч товаров. Как выяснилось, есть ещё более оптимальный формат, известный нашим читателям под названием маркетплейс. Речь идёт о платформе, на которой представлены сотни и даже тысячи продавцов. Малый и средний бизнес может торговать любыми товарами, занимаясь рекламой или же надеясь на то, что потенциальные покупатели найдут торговые позиции самостоятельно. В какой-то момент подобные площадки стали завоёвывать популярность, а сегодня реализуют 69% от всех смартфонов на рынке РФ. Это в 2 раза больше, чем было в 2023 году, что говорит о смене серьёзной смене тренда. Эксперты отмечают, что маркетплейсы привлекают покупателей выгодными ценами и возможностью большого выбора, ну а в итоге потребитель голосует рублём.

Всего за первые 6 месяцев 2024 удалось реализовать смартфонов на 170 миллиардов рублей, что на 26% выше, чем годом ранее. Наиболее востребованы бренды Apple, Xiaomi и Samsung. Больше всех традиционно зарабатывает яблочная компания, ну а в последние месяцы наблюдается повышенный интерес к более дорогим моделям. Так, мобильные телефоны от 43 тысяч рублей продавались на 55% лучше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а особенно высоким спрос был в январе и феврале. А вот аппараты до 8500 рублей расходятся прежними темпами, хотя имеют довольно заметную нишу. Меняются и предпочтения относительно количества встроенной памяти. Так, если раньше многие покупатели обращали внимания на аппараты с накопителем объёмом 64 Гб, то сегодня предпочитают 128 Гб и выше. При этом количество таких устройств в рознице увеличилось в 2 раза, а значит мы видим, как на наших глазах меняются средние характеристики популярных смартфонов. Мобильные телефоны с 4 Гб оперативной памяти переместились в бюджетный сегмент, тогда как даже середняки до 30 тысяч предлагают 8 Гб скоростной ОЗУ. Жители РФ отдают предпочтение операционной системе Android, но яблочная продукция несмотря на санкции неплохо продаётся, поэтому популярность iOS не снижается и даже демонстрирует некоторый рост.

Небольшие смартфоны с диагональю дисплея до 6 дюймов уже почти никто не делает, ну а рядовые потребители предпочитают аппараты с размером экрана от 6.5 до 7 дюймов. Доля таких устройств в первом полугодии достигла 75%, тогда как ещё годом ранее составляла 56%. Меняются предпочтения и относительно частоты обновления дисплея. Если ещё несколько лет назад доля смартфонов с частотой 90 Гц и 120 Гц была крошечной, то в первом полугодии 2024 она достигла 75% рынка. Подобные аппараты предлагаются почти во всех сегментах, исключая самые бюджетные устройства, стоимость которых ниже 8500 рублей. Данные свидетельствуют, что российский рынок электроники стремительно меняется. Маркетплейсы вытесняют традиционных игроков, ну а потребители готовы пользоваться открывающимися перед ними возможностями. Рынок можно назвать зрелым, а происходящие перемены идут на пользу потенциальным покупателям. Несмотря на то, что производители мобильных телефонов вносят изменения достаточно медленно, стараясь добиться извлечения максимальной маржи, смартфоны улучшаются на наших глазах.

Сегодня в сегменте до 43 тысяч рублей можно встретить множество моделей с неплохой камерой, 8 Гб оперативной памяти и накопителем 256 Гб. Более дорогие устройства предлагают ещё больше, но всё познаётся в сравнении. Флагманы построены на топовых процессорах, лучших экранах и камерах, качество которых значительно превосходит аналоги в массовых моделях. Вот только всё больше экспертов отмечают, что рядовым пользователям вся эта мощь без надобности, а приход в сегмент до 43 тысяч рублей значительных объёмов оперативной и физической памяти подталкивает рынок к росту. Более дорогие устройства продолжают привлекать энтузиастов за счёт продвинутых характеристик, но даже производительность популярных моделей избыточна для большинства повседневных задач.