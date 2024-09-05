Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Рынок смартфонов РФ снова меняется: маркетплейсы растут, как и спрос на телефоны от 43 000р
За первые 6 месяцев 2024 года маркетплейсы реализовали порядка 69% всех смартфонов на рынке РФ

Российский рынок электроники продолжает трансформироваться. Эксперты отмечают, что подобные изменения происходят по всему миру, ну а особенно заметна активность маркетплейсов. Когда-то давно мы покупали электронику в супермаркетах, после начали делать это в интернете, где тот или иной магазин предлагал десятки тысяч товаров. Как выяснилось, есть ещё более оптимальный формат, известный нашим читателям под названием маркетплейс. Речь идёт о платформе, на которой представлены сотни и даже тысячи продавцов. Малый и средний бизнес может торговать любыми товарами, занимаясь рекламой или же надеясь на то, что потенциальные покупатели найдут торговые позиции самостоятельно. В какой-то момент подобные площадки стали завоёвывать популярность, а сегодня реализуют 69% от всех смартфонов на рынке РФ. Это в 2 раза больше, чем было в 2023 году, что говорит о смене серьёзной смене тренда. Эксперты отмечают, что маркетплейсы привлекают покупателей выгодными ценами и возможностью большого выбора, ну а в итоге потребитель голосует рублём.

Всего за первые 6 месяцев 2024 удалось реализовать смартфонов на 170 миллиардов рублей, что на 26% выше, чем годом ранее. Наиболее востребованы бренды Apple, Xiaomi и Samsung. Больше всех традиционно зарабатывает яблочная компания, ну а в последние месяцы наблюдается повышенный интерес к более дорогим моделям. Так, мобильные телефоны от 43 тысяч рублей продавались на 55% лучше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а особенно высоким спрос был в январе и феврале. А вот аппараты до 8500 рублей расходятся прежними темпами, хотя имеют довольно заметную нишу. Меняются и предпочтения относительно количества встроенной памяти. Так, если раньше многие покупатели обращали внимания на аппараты с накопителем объёмом 64 Гб, то сегодня предпочитают 128 Гб и выше. При этом количество таких устройств в рознице увеличилось в 2 раза, а значит мы видим, как на наших глазах меняются средние характеристики популярных смартфонов. Мобильные телефоны с 4 Гб оперативной памяти переместились в бюджетный сегмент, тогда как даже середняки до 30 тысяч предлагают 8 Гб скоростной ОЗУ. Жители РФ отдают предпочтение операционной системе Android, но яблочная продукция несмотря на санкции неплохо продаётся, поэтому популярность iOS не снижается и даже демонстрирует некоторый рост. 

Небольшие смартфоны с диагональю дисплея до 6 дюймов уже почти никто не делает, ну а рядовые потребители предпочитают аппараты с размером экрана от 6.5 до 7 дюймов. Доля таких устройств в первом полугодии достигла 75%, тогда как ещё годом ранее составляла 56%. Меняются предпочтения и относительно частоты обновления дисплея. Если ещё несколько лет назад доля смартфонов с частотой 90 Гц и 120 Гц была крошечной, то в первом полугодии 2024 она достигла 75% рынка. Подобные аппараты предлагаются почти во всех сегментах, исключая самые бюджетные устройства, стоимость которых ниже 8500 рублей. Данные свидетельствуют, что российский рынок электроники стремительно меняется. Маркетплейсы вытесняют традиционных игроков, ну а потребители готовы пользоваться открывающимися перед ними возможностями. Рынок можно назвать зрелым, а происходящие перемены идут на пользу потенциальным покупателям. Несмотря на то, что производители мобильных телефонов вносят изменения достаточно медленно, стараясь добиться извлечения максимальной маржи, смартфоны улучшаются на наших глазах. 

Сегодня в сегменте до 43 тысяч рублей можно встретить множество моделей с неплохой камерой, 8 Гб оперативной памяти и накопителем 256 Гб. Более дорогие устройства предлагают ещё больше, но всё познаётся в сравнении. Флагманы построены на топовых процессорах, лучших экранах и камерах, качество которых значительно превосходит аналоги в массовых моделях. Вот только всё больше экспертов отмечают, что рядовым пользователям вся эта мощь без надобности, а приход в сегмент до 43 тысяч рублей значительных объёмов оперативной и физической памяти подталкивает рынок к росту. Более дорогие устройства продолжают привлекать энтузиастов за счёт продвинутых характеристик, но даже производительность популярных моделей избыточна для большинства повседневных задач. 

#смартфоны #статистика #маркетплейсы #рынок рф
+
Написать комментарий (0)
ВОЗ: использование мобильного телефона не повышает риск развития рака
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Иран представил модернизированную версию танка M-60А1 под названием Soleiman-402
1
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
TECNO запускает продажи мини-ПК MEGAMINI Gaming G1 с Intel i9-13900H, RTX 4060 и встроенной СЖО
4
Процесс распаковки GoPro Hero и Hero 13 Black подтвердил характеристики и дизайн новинок
+
Китайские микросхемы собственного производства отстают от TSMC всего на три года
+
CD Projekt RED готовится выпустить патч для Cyberpunk 2077 с поддержкой AMD FSR 3
1
Раскрыты характеристики и дизайн Xiaomi 15 Ultra
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Huawei опубликовала название своего смартфона с тройным складыванием
+
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Первая в мире оперативная память DDR5-9200 стандарта CUDIMM выпущена компанией V-color
+
Intel анонсировала процессоры Core Ultra 200V и начнёт продажи 24 сентября
1
Увеличение TDP до 105 Вт не дает прироста производительности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X в играх
10
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
6

Популярные статьи

О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
10
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
49
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
23
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
14
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Что сегодня происходит на рынке игровых приставок, и какие перспективы развития существуют
3
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
3

Сейчас обсуждают

A_K_
14:48
Действительно, раньше звонили по 3 раза в день, а сейчас просто каждый день.
Последствия уничтожения энергосистемы Украины: россиянам стало поступать в 3 раза меньше звонков от мошенников
Антон Малаки
14:47
за это добавим к цене 300 $
Nvidia обновила свой брендинг для графических карт GeForce RTX
БелПатриот
14:43
Сколько денег идет в ж_у на военку. Жесть.
ВС Германии приняли на вооружение первый ЗРК IRIS-T SLM
Vetali
14:35
Советую ознакомиться с картой.
Белорусское ПВО перехватило ряд неопознанных беспилотников, пересекших госграницу республики
Asker 013
14:34
Вы правы- холодные это плохо ...а прохладные приятно
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Артём Николаев
14:28
Холодные стены - привет конденсат и плесень.
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
Сергей Яковлев
14:28
А что же ты не пишешь про провалы Сони, а? В очередной раз убеждаюсь что автор - чорт
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
Александр Столяров
14:26
В смысле давно не используется? В 10х годах в школы поставляли такие треугольники от вкуснотеево
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
OgoGoLog
14:25
Металлические шарики производимые сейчас в РФ имеют уши из СССР. РФ должно производить свои металлические шарики без разработок СССР, а ещё они должны бить более шарообразными, чем шарики из СССР. "То...
ОАК построит для ГТЛК почти 240 пассажирских самолётов SJ-100, Ту-214 и Ил-114-300
RandomXP
14:19
Если нужна приставка для игр на будущее, я бы немного подождал бы до PS5pro Судя по всему - годный агрегат выйдет. По стоимости игр/комп железа. Это все не имеет значение, если деньги у Вас есть. А е...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем