Устройство создано инженерами концерна «Калашников»

Сегодня обе стороны конфликта применяют армии беспилотных аппаратов, выводя из строя технику и живую силу противника. На определённых участках плотность подобных аппаратов превышает все допустимые пределы, а российские бойцы рассказывают, что передвигаться на автомобилях без встроенных систем РЭБ невозможно. И всё же, одной только ударной частью БПЛА не исчерпываются, поскольку существуют разведывательные дроны, в задачи которых входит контроль местности и обнаружение противника. Часто подобные устройства оснащаются продвинутыми камерами наблюдения, а также имеют внушительный заряд батареи, позволяя находиться в воздухе более получаса. На смену одному беспилотнику обычно приходит другой, но иногда особенности местности и активная работа систем радиоэлектронной борьбы не позволяют вести полноценную разведку.

Для таких случаев применяют систему наблюдения «Квазимачта», созданную специалистами концерна «Калашников» ещё в 2023 году. Первая модификация разведывательного дрона была способна удаляться от базы на расстояние до 100 метров, соединяясь при помощи оптоволоконного кабеля. Таким образом устройство получало необходимую энергию для работы и команды по корректировке курса. Максимальная высота достигала 75 метров, но с тех пор серия была расширена за счёт более функционального устройства, длина кабеля которого достигает 200 метров. На развёртывание «Квазимачта» требует всего 10 минут и тут же начинает передавать данные об удалённых объектах с высокой точностью. На свёртывание позиции понадобится не более 5 минут, а всё это позволяет проводить оперативную разведку в непосредственной близости к противнику. Известно, что «Квазимачта» получила высокие оценки от российских операторов и продолжает работать в СВО. Как стало известно, на аппарат обратили внимание эксперты издания Army Recognition, назвавшие плюсы и минусы подобного аппарата.

Прежде всего отмечается, что увеличение силового кабеля до 200 метров позволяет подняться на более значительную высоту, а значит дрон увидит больше удалённых объектов. За счёт качественной камеры обеспечивается высокая чёткость объектов, ну а обычно разведывательные дроны не могут похвастать продвинутыми системами наблюдения. Возможность работы в районах с плотным покрытием комплексов РЭБ также считается большим преимуществом. Кроме того, обнаружить такой беспилотник сложнее, чем обычный, а командный пункт получает полную информацию без искажения в реальном времени. К плюсам причисляется и то, что «Квазимачта» может работать столько, сколько потребуется и ограничена только блоком питания, но в данном случае запас аккумулятора довольно большой. Поскольку кабель стал длиннее, то зона покрытия также увеличилась, но эксперты Army Recognition полагают, что беспилотник имеет и ряд недостатков.

Например, из-за привязки к кабелю он не может похвастать высокой мобильностью. Это ограничивает зону действия, а в некоторых случая может привести к определению позиции оператора со стороны противника. Не стоит исключать, что сам кабель может выйти из строя, ну а в результате устройство не сможет выполнить поставленных перед ним задач. Несмотря на относительную скорость развёртывания, запуск обычного разведывательного дрона происходит за несколько секунд, что также можно назвать опасным для оператора. Отдельно отмечается, что подобные аппараты есть и у ВСУ, поскольку разрабатываются различными компаниями из стран НАТО. Добавим, что не так давно украинская сторона получила партию разведывательных беспилотников, выпущенных немецкой компанией HIGHCAT. В данном случае аккумулятор находится на самом дроне, но вместо силового кабеля используется тонкое оптоволокно. Благодаря такому решению удалённость от оператора может достигать 15 километров, ну а сам БПЛА также не подвержен работе РЭБ и способен передавать картинку высокого качества. Можно сделать вывод, что со временем данная категория будет становиться более многочисленной, поскольку работа систем РЭБ сильно мешает разведке, ну а это приведёт к появлению ещё более инновационных решений.



