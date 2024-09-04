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Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
Аналитики полагают, что после понижения ставки ВРС курс Bitcoin стремительно уйдёт вверх

Весной ведущие эксперты говорили о скором подорожании Bitcoin до $150 тысяч. Предполагалось, что уже к осени первая криптовалюта пробьёт потолок в $100 тысяч, а после отправится в длительный бычий цикл, утягивая вверх весь рынок цифровых активов. На этом фоне ожидали скорого сезона альткоинов, но реальность доказала, что все подобные заявления оказались обычными домыслами. Халвинг никак не повлиял на курс цифрового золота, но несмотря на это многие аналитики настроены оптимистично. Отмечается, что ещё просто не пришло время, а ключевая деталь, на которую нужно обращать внимание, кроется в разнице между предложением и спросом. Так, если покупателей больше, чем продавцов, то на рынке начинается бычий цикл, приводящий к подорожанию того или иного актива. Ну а в случае, если желающих слить криптовалюту больше чем тех, кто готов её приобрести, то в дело вступают медведи. Часто эти ребята и сами способствуют падению рынка, выбрасывая слишком большое количество монет. 

Например, некий Кит купил 1000 ВТС по цене ниже $30 тысяч за монету в 2022 году. После достижения отметки в 70 тысяч крупная рыба хочет зафиксировать прибыль, продавая половину или даже все монеты. Поскольку такое поведение приводит к массовой распродаже, то курс начинает идти вниз, ну а там Киты готовы подхватить тонущий актив, скупая Bitcoin по крайне выгодной стоимости. Такое повторяется регулярно, ну а сегодня мы становимся свидетелями одного из последних ценовых витков в 2024 году. По данным ведущих аналитиков, в сентябре американский регулятор снизит ключевую ставку. Предполагается, что речь идёт о 25 пунктах (0.25%), но при хорошем раскладе ФРС вполне может сбросить и 50 пунктов. Это станет сигналом для высокорискованных активов, а курс первой криптовалюты должен устремится вверх. Сбудется ли такой прогноз, пока говорить слишком рано, но на календаре начало сентября, а до начала бычьего цикла может оставаться меньше двух недель. На этом фоне крупная раба пытается опустить курс цифрового золота до минимального уровня, надеясь купить как можно больше монет с минимальными издержками. Эксперты пишут, что сегодня за 1 ВТС дают меньше $57 тысяч отчасти из-за турбулентности на мировых рынках, но падение слишком значительное и не вписывается в данную теорию.

Возвращаясь к разговору о зависимости между спросом и предложением, необходимо помнить одну важную деталь: что бы не произошло в ближайшие несколько недель или месяцев, это не повлияет на формирование дефицита Bitcoin. После халвинга майнеры стали получать в 2 раза меньше монет, ну а после резкого падения курса первой криптовалюты вынуждены были распродать значительную часть накоплений. Крупные майнинговые компании платят налоги и имеют обязательства перед кредиторами. Кроме того, фермерам приходится закупать новое оборудование, поскольку без этого количество монет на счету будет становиться меньше с каждым месяцем. Сложность майнинга постоянно растёт, а значит нужно не отставать от конкурентов. В настоящее время накопления на счетах майнеров находятся на минимальном уровне за последние годы, а со временем дефицит предложения продолжит увеличиваться. Не забывайте, что сегодня фермеры работают с чистым убытком. По данным на июль 2024, только на одну розетку нужно было потратить $52 тысячи, чтобы извлечь 1 ВТС. Это средний показатель по миру, а значит в некоторых регионах затраты выше или ниже. Многое зависит от мощности оборудования, а также его эффективности. Для повышения рентабельности майнерам постоянно приходится обновлять железо, а сразу же после наступления халвинга до 20% всех установок признавались заведомо убыточными. 

Более реалистичные прогнозы указывают на то, что следующий бычий цикл начнётся этой осенью и достигнет своего пика к третьему кварталу 2025 года. Сколько в итоге будут давать за 1 ВТС, сказать сложно. Очень большие надежды возлагаются на альткоины, а на переднем краю снова Dogecoin. Сегодня мемный токен торгуется на критически низкой отметке, в прессе пишут, что к делу снова может подключиться Илон Маск. Миллиардер выиграл иск против инвесторов, обвинявших его в манипуляциях с собачьей криптовалютой и теперь может разрешить держателем Dogecoin покупать автомобили Tesla за цифровые монеты. Подобное решение уже давно обсуждается в кулуарах, но встречает сопротивление со стороны части инвесторов. В прессе пишут, что в последнее время Илон взял совет директоров под контроль, получив серьёзный кредит доверия. А поскольку без подорожания цифрового золота Dogecoin перейти к росту не способен, то аналитики советуют обращать внимание на все составляющие пазла. 

P.S. Обратите внимание на рост покупательской способности за сутки. Объёмы торгов увеличились на 34%, что говорит о том, что некие силы продолжают оказывать активное давление на рынок. 

#аналитика #криптовалюты #bitcoin
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