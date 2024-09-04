Бюджет Германии не досчитается миллиардов евро, а со временем положение будет становиться только хуже

Сегодня ведущие аналитики признают, что отказ Германии от российских энергоносителей был крайне опрометчивым шагом, а подрыв Северных потоков окажет отрезвляющее влияние на экономику всей Европы. Америка получила рынок сбыта дорогостоящего СПГ, ну а всё это отражается на доходах крупных компаний. Представители бизнеса привыкли к ежегодному росту прибыли, ну а сегодня вынуждены принимать непопулярные меры для борьбы с кризисом. Особенно тревожным кажутся заявления руководства Volkswagen. В компании трудится больше 680 тысяч человек, ну а отказ от соблюдения обязательств перед профсоюзами грозит массовыми увольнениями. Volkswagen намерена сократить расходы на 10 миллиардов евро в 2025 году, но сделать это без закрытия нерентабельных заводов невозможно. Производство перенесут в США, где стоимость энергоносителей значительно ниже. В результате налоги немецкая компания начнёт платить уже в Америке, облегчив бюджет Германии на десятки миллиардов евро.

По данным Reuters, на самом деле в Европе наблюдается настоящая катастрофа. Десятки крупных компаний намерены объявить о банкротстве, поскольку производство стало нерентабельным, ну а со временем проблема будет становиться всё более явной. Сегодня властям удаётся заливать банкротов деньгами, но жировая прослойка подходит к концу, а с ней уходит в прошлое и промышленное могущество, державшее Европу на плаву десятилетиями. Ниже перечислены некоторые компании, которые планируют бороться с финансовыми трудностями посредством массовых сокращений. Британский банк заявил о сокращении 250 рабочих мест до конца 2024 года. Крупнейший польский грузоперевозчик PKPP заявил о необходимости уволить 30% сотрудников. Немецкий сталелитейный гигант THYSSENKRUPP сообщил профсоюзу о необходимости избавиться от 450 сотрудников. Под удар попадут менеджеры, занимающиеся торговлей материалами, поскольку спрос на продукцию сильно просел. Бельгийский производитель автомобильных запчастей UMICORE сообщил о решении сократить штат на 14% на немецком предприятии к 2027 году. Предполагается, что решение не окончательное, поскольку дела у компании идут крайне плохо.

Французская сеть супермаркетов CASINO для улучшения финансовых показателей в 2024 году говорит о необходимости уволить до 3267 сотрудников. При этом магазины закрывать пока не будут, но в данном случае неясно, кто будет обслуживать клиентов? Знаменитый производитель пылесосов DYSON уволит 1000 сотрудников на своём предприятии в Британии в рамках очередного витка реструктуризации. Косметический гигант UNILEVER считает необходимым сократить штат на 30% к концу 2025 года. Сотрудников на производстве трогать пока не будет, а вот менеджеров и других офисных сотрудников, занимающихся продвижением товаров, попросят на выход. Большая часть крупных компаний намерена уволить именно менеджеров, ну а аналитики называют происходящее крайне непредусмотрительным шагом. На первый взгляд офисные работники ничего не делают, но без них продажи встанут, а договариваться о рекламе и решать сотни других задач будет просто некому. Отлаженный механизм работал десятилетиями, но сегодня управленцы почему-то решили, что могут удалить один из компонентов безболезненно для всей системы.

Оператор связи TELIA из Швеции до конца текущего года попросит на выход 3000 человек, но не уточняет, кто будет поддерживать сеть из миллионов пользователей на плаву. Испанская Vodafone уверена, что без увольнения 1200 сотрудников выйти из кризиса не получится, ну а это третья часть всех сотрудников. На улицу выбросят работников в офисах, ну а здесь также не очень понятно, кто вместо уволенных людей будет обслуживать клиентов? Фармацевтическая компания BAYER продолжает реструктуризацию бизнеса, но не говорит, сколько людей будет выставлены на улицу. Производитель лекарственных препаратов NOVARTIS из Швейцарии намерен сократить 680 рабочих мест, но на этот раз увольнения могут добраться и до специалистов на фабриках. Железнодорожный оператор из Германии DEUTSCHE BAHN не видит хорошего выхода из кризиса, поэтому считает необходимым распрощаться с 30 000 сотрудниками. Это 9% персонала, что ставит вопрос о том, сможет ли компания и дальше выполнять свои обязанности перед клиентами. Даже сегодня половина поездов приходит с задержками, ну а уже в 2025 проблема может стать ещё более явной. Производитель микросхем INFINEON из Германии уволит 1400 человек в Германии и намерен перенести выпуск продукции туда, где расходы на энергоресурсы ниже, а рабочая сила обходится дешевле.

Энергетический гигант SHELL планирует сократить численность сотрудников на целых 20%. В первую очередь уволят тех, кто занят разведкой новых месторождений. Эксперты полагают, что в ближайшие годы такое решение окажет на доходы компании положительное влияние, но в будущем приведёт к падению рыночной доли. Разведка новых месторождений длится годами, ну а перспектива остаться без новых добывающих мощностей пока SHELL не беспокоит. Siemens Energy сократит 4100 человек, которые сегодня заняты производством и установкой ветряных турбин. Генерация энергии при помощи ветра вызывает скепсис среди экспертов, ну а многие полагают, что установки не окупаются, нанося огромный вред окружающей среде. Siemens Energy уволит 15% от всего штата, что станет крайне неприятным сюрпризом для бюджета страны и чистых инициатив правящей коалиции. Список неполный, но продолжать нет никакого смысла. Европа сделала свой выбор, ну а последствия будут разгребать ещё несколько поколений, пытающихся решить энергетический кризис и вывести производство из безубыточности. Крупные компании переносят свои мощности в США, ну а оставшиеся не способны противостоять натиску со стороны Китая. Остаётся только вводить заградительные пошлины, как это уже было сделано с электрокарами из Поднебесной. Проблема лишь в том, что в эту игру можно играть вдвоём, а значит Китай в долгу не останется. Инвестиции в европейскую экономику снижаются, а хороших сценариев нет.