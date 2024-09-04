Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Европейские производители идут ко дну и переходят к массовым увольнениям на фоне санкций против РФ
Бюджет Германии не досчитается миллиардов евро, а со временем положение будет становиться только хуже

Сегодня ведущие аналитики признают, что отказ Германии от российских энергоносителей был крайне опрометчивым шагом, а подрыв Северных потоков окажет отрезвляющее влияние на экономику всей Европы. Америка получила рынок сбыта дорогостоящего СПГ, ну а всё это отражается на доходах крупных компаний. Представители бизнеса привыкли к ежегодному росту прибыли, ну а сегодня вынуждены принимать непопулярные меры для борьбы с кризисом. Особенно тревожным кажутся заявления руководства Volkswagen. В компании трудится больше 680 тысяч человек, ну а отказ от соблюдения обязательств перед профсоюзами грозит массовыми увольнениями. Volkswagen намерена сократить расходы на 10 миллиардов евро в 2025 году, но сделать это без закрытия нерентабельных заводов невозможно. Производство перенесут в США, где стоимость энергоносителей значительно ниже. В результате налоги немецкая компания начнёт платить уже в Америке, облегчив бюджет Германии на десятки миллиардов евро. 

По данным Reuters, на самом деле в Европе наблюдается настоящая катастрофа. Десятки крупных компаний намерены объявить о банкротстве, поскольку производство стало нерентабельным, ну а со временем проблема будет становиться всё более явной. Сегодня властям удаётся заливать банкротов деньгами, но жировая прослойка подходит к концу, а с ней уходит в прошлое и промышленное могущество, державшее Европу на плаву десятилетиями. Ниже перечислены некоторые компании, которые планируют бороться с финансовыми трудностями посредством массовых сокращений. Британский банк заявил о сокращении 250 рабочих мест до конца 2024 года. Крупнейший польский грузоперевозчик PKPP заявил о необходимости уволить 30% сотрудников. Немецкий сталелитейный гигант THYSSENKRUPP сообщил профсоюзу о необходимости избавиться от 450 сотрудников. Под удар попадут менеджеры, занимающиеся торговлей материалами, поскольку спрос на продукцию сильно просел. Бельгийский производитель автомобильных запчастей UMICORE сообщил о решении сократить штат на 14% на немецком предприятии к 2027 году. Предполагается, что решение не окончательное, поскольку дела у компании идут крайне плохо. 

Французская сеть супермаркетов CASINO для улучшения финансовых показателей в 2024 году говорит о необходимости уволить до 3267 сотрудников. При этом магазины закрывать пока не будут, но в данном случае неясно, кто будет обслуживать клиентов? Знаменитый производитель пылесосов DYSON уволит 1000 сотрудников на своём предприятии в Британии в рамках очередного витка реструктуризации. Косметический гигант UNILEVER считает необходимым сократить штат на 30% к концу 2025 года. Сотрудников на производстве трогать пока не будет, а вот менеджеров и других офисных сотрудников, занимающихся продвижением товаров, попросят на выход. Большая часть крупных компаний намерена уволить именно менеджеров, ну а аналитики называют происходящее крайне непредусмотрительным шагом. На первый взгляд офисные работники ничего не делают, но без них продажи встанут, а договариваться о рекламе и решать сотни других задач будет просто некому. Отлаженный механизм работал десятилетиями, но сегодня управленцы почему-то решили, что могут удалить один из компонентов безболезненно для всей системы. 

Оператор связи TELIA из Швеции до конца текущего года попросит на выход 3000 человек, но не уточняет, кто будет поддерживать сеть из миллионов пользователей на плаву. Испанская Vodafone уверена, что без увольнения 1200 сотрудников выйти из кризиса не получится, ну а это третья часть всех сотрудников. На улицу выбросят работников в офисах, ну а здесь также не очень понятно, кто вместо уволенных людей будет обслуживать клиентов? Фармацевтическая компания BAYER продолжает реструктуризацию бизнеса, но не говорит, сколько людей будет выставлены на улицу. Производитель лекарственных препаратов NOVARTIS из Швейцарии намерен сократить 680 рабочих мест, но на этот раз увольнения могут добраться и до специалистов на фабриках. Железнодорожный оператор из Германии DEUTSCHE BAHN не видит хорошего выхода из кризиса, поэтому считает необходимым распрощаться с 30 000 сотрудниками. Это 9% персонала, что ставит вопрос о том, сможет ли компания и дальше выполнять свои обязанности перед клиентами. Даже сегодня половина поездов приходит с задержками, ну а уже в 2025 проблема может стать ещё более явной. Производитель микросхем INFINEON из Германии уволит 1400 человек в Германии и намерен перенести выпуск продукции туда, где расходы на энергоресурсы ниже, а рабочая сила обходится дешевле. 

Энергетический гигант SHELL планирует сократить численность сотрудников на целых 20%. В первую очередь уволят тех, кто занят разведкой новых месторождений. Эксперты полагают, что в ближайшие годы такое решение окажет на доходы компании положительное влияние, но в будущем приведёт к падению рыночной доли. Разведка новых месторождений длится годами, ну а перспектива остаться без новых добывающих мощностей пока SHELL не беспокоит. Siemens Energy сократит 4100 человек, которые сегодня заняты производством и установкой ветряных турбин. Генерация энергии при помощи ветра вызывает скепсис среди экспертов, ну а многие полагают, что установки не окупаются, нанося огромный вред окружающей среде. Siemens Energy уволит 15% от всего штата, что станет крайне неприятным сюрпризом для бюджета страны и чистых инициатив правящей коалиции. Список неполный, но продолжать нет никакого смысла. Европа сделала свой выбор, ну а последствия будут разгребать ещё несколько поколений, пытающихся решить энергетический кризис и вывести производство из безубыточности. Крупные компании переносят свои мощности в США, ну а оставшиеся не способны противостоять натиску со стороны Китая. Остаётся только вводить заградительные пошлины, как это уже было сделано с электрокарами из Поднебесной. Проблема лишь в том, что в эту игру можно играть вдвоём, а значит Китай в долгу не останется. Инвестиции в европейскую экономику снижаются, а хороших сценариев нет. 

#аналитика #санкции #экономика #европа
2
Показать комментарии (2)
Китайская Chery стала крупнейшей иностранной компанией в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
13
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
11
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
23
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
12
Хакерская группа RUNE взломала две игры из MS Store, Steam-версии которых защищенны Denuvo
+
Раскрыт список телефонов Samsung Galaxy, которые получат One UI 7
1
Цены на настольные процессоры AMD Zen 5 снизились на 12% в течение первого месяца
+
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
11
Согласно исследованиям, ИИ не вызовет безработицу, а повысит эффективность сотрудников
+
В России построят новое горнодобывающее предприятие на более чем 1000 рабочих мест
+
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+
Infinix готовится выпустить свой первый смартфон со складным экраном
1
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
Самую тяжелую по уровню графики игру Star Wars Outlaws с высоким FPS тянут все актуальные видеокарты
+
Forbes: Российский курьер получает зарплату как у программиста, а иногда даже выше
6
DJI продемонстрировала свой новый дрон Neo, отличающийся тихой работой и доступной ценой
1
TDP видеокарт GeForce RTX 5000 окажется выше, чем предполагалось — релиз новых GPU может задержаться
4
Информатор раскрыл ключевые характеристики iPhone 16 Pro Max — цена базовой версии составит $1199
+
Thermal Grizzly представила улучшенный блок охлаждения с RGB подсветкой
+
«Автозавод Санкт-Петербург» сообщил о стремительном росте интереса к автомобилю Xcite X-cross 7
1

Популярные статьи

Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
78
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
23
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
2
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
19
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
27
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
16
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
10

Сейчас обсуждают

Вячеслав Самойлов
14:27
Мобилизации нет, но срочники воюют, не дети же
Апти Алаудинов: Сражение в Курской области будет решающим для СВО
Артём Николаев
14:26
Туда завезут AI рисунок из серии Z 6 ?
Раскрыт список телефонов Samsung Galaxy, которые получат One UI 7
Олег Тимофеев
14:25
Это первый раз когда советская школа подтвердила свой статус как во время ВОВ создавался планер потом под него дорабатывали движок. Новым в этом процессе мог стать Су -47 но в результате поганого отно...
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
Артём Николаев
14:19
Вы всё врёти. Все же знают, что хохлы рукожопы, а в Америке госдолг и негры. Куда им против наших отважных войнов с лучшим в мире оружием.
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
l33t_h4x00r
14:17
переиграл и уничтожил
Нацбанк Украины предложил переименовать копейку в шаг в рамках дерусификации
l33t_h4x00r
14:16
Я написал всего лишь воспоминание , как это было , у вас уже "моторчик" заводится на любые комментарии , даже нейтральные, это нервишки уже...Выздоравливайте!
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Сергей Анатолич
14:14
Не досчитается миллиардов евро? Ну поэтому они наши $300 млрд и слямзили, чтобы досчитаться. Не первый раз уже. То золото партии увели в 91м, то янтарную комнату, и не только, во время ВОВ, то казну Р...
«Китайская Nvidia» компания XCT тонет в долгах и судебных исках
unhurtable
14:12
Это ты со своим зелебобиком путаешь, в РФ нет мобилизации, это не твоя урина где ТЦК охотятся на мужиков...
Апти Алаудинов: Сражение в Курской области будет решающим для СВО
Eppius
14:12
Я бы не стал громко смеяться. Они могут втихую получить ракеты из Америки написать на них мэйд ин юкрейн и пулять куда угодно под их юкрейнову ответственность. Американцы скажут мы не при делах укры...
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
si-cat
14:10
"..Тысячи клиентов по всему миру стоят в очереди за скоростными решениями от дядюшки Хуанга месяцами.." "..Всё это вызывает сильное разочарование у инвесторов, многие из которых говорят о необходимост...
Oppo Find N5 может стать первым складным устройством с чипом Snapdragon 8 Gen 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем