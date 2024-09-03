Руководство Volkswagen уверяет, что виной всему агрессивная экспансия со стороны Китая

Когда эксперты говорят о наполнении бюджета Германии, то в первую очередь указывают на автомобильную промышленность. В стране сосредоточены огромные мощности по разработке и выпуску самых разнообразных транспортных средств, а продукция немецкого автопрома пользуется высоким спросом по всей планете.

Пожалуй, ключевым игроком на рынке ФРГ является Volkswagen. Сегодня в компании работает 680 тысяч человек, а сам концерн генерирует самую крупную выручку среди частных компаний в Европе. Также Volkswagen остаётся самым крупным работодателем, но в последние годы чувствует себя всё менее уверенно. С 2021 стоимость концерна просела более чем в 2 раза, и действующее руководство называет целый спектр проблем, с которыми придётся столкнуться уже завтра.

Прежде всего причиной финансовых трудностей считается высокая конкуренция со стороны китайских производителей. В последние годы китайцы сильно подтянули качество, работают над дизайном и предлагают легковые автомобили с более высоким соотношением между стоимостью и техническими характеристиками. При этом особенно активны китайские компании в секторе гибридов и электрокаров, где у Volkswagen наблюдаются провалы. Попытки выпустить автомобиль с электрическим приводом привели к тому, что в продажу поступили модели, стоимость которых слишком высока для большинства немцев. Популярность таких транспортных средств остаётся крайне низкой, а в это время на рынок активно поступают электрокары из КНР, цены на которые в два раза ниже.

На этом фоне инвесторы оказывают на руководство компании давление, что приводит к стабильному падению стоимости ценных бумаг. В настоящее время капитализация концерна составляет всего 40 миллиардов евро, тогда как за 2023 удалось получить чистую прибыль в размере 16.6 миллиарда евро. Если бы Apple генерировала такой же процент доходов от своей оценочной стоимости, то ежегодно яблочная компания бы продавала смартфонов на триллион долларов.

Руководство Volkswagen заявило о переходе к жёсткой экономии. Прежде всего будет прекращена программа гарантий занятости. Подобное правило было согласовано с профсоюзами и властями страны и действует с 1994 года. В рамках соглашения руководство концерна не имеет права сокращать количество сотрудников до 2029 года, но сегодня инвесторов такие правила не устраивают. Эксперты полагают, что переговоры между сторонами не будут лёгкими, ведь руководство намерено закрыть часть заводов в Германии. Происходящее считается крайне неудобным для правящей коалиции, которая находится в сложном положении. Выборы в нескольких землях показали, что население бывшей ГДР больше не готово давать кредит доверия партии Шольца и крайне негативно относится к инициативам «Зелёных». Закрытие заводов прежде всего ударит по наполнению бюджета, а также сделает безработными тысячи немцев. Сегодня эти люди трудоустроены и платят налоги, но попытка Volkswagen сократить расходы в 2025 году на 10 миллиардов долларов может стоить этой же суммы бюджету страны.

По мнению экспертов, есть вещи, о которых руководство концерна предпочитает не говорить. Так, после закрытия заводов в Германии Volkswagen откроет предприятия в США, ну а это значит, что инвесторы продолжат получать прибыль, тогда как властям ФРГ придётся содержать армию безработных и снова искать пути экономии бюджетных средств. Производство автомобилей в Германии считается слишком дорогим и даже нерентабельным, и главная причина заключается не в наступающих на пятки китайцев, а в сильно подорожавших энергоносителях. Платить за газ Volkswagen приходится в несколько раз больше, чем в начале 2022 года, но стоимость автомобилей с тех пор осталась без изменений. Ну а конкуренция с Китаем выражается в том, что автопроизводители из Поднебесной предлагают более выгодные цены, поскольку имеют доступ к дешёвым энергоносителям и платят работникам меньше, чем в среднем по Германии.