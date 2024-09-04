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Bublik1
Листинг Hamster Kombat состоится 26 сентября – большая часть геймеров получит токенов на 1 доллар
Аналитики рассказали, чего ожидать от листинга самого популярного кликера на планете

Сегодня в рамках блокчейна Toncoin (TON) существует целый ряд популярных проектов, авторы которых обещают рядовым пользователям золотые горы. Нужно заходить в программу каждый день и выполнять несложные задачи. Тем, кто хочет получить ещё больше, предлагается более насыщенный график, а в результате сотни миллионов людей на планете так или иначе подсели на кликеры. Речь идёт об играх, в которых нужно нажимать на экран, получая за это те или иные бонусы. Первыми к финишу пришли авторы Notcoin. Игра вызвала настоящий ажиотаж, но получить больше 100 долларов смогли немногие любители лёгких денег. На очереди Hamster Kombat. Разработчики заявляют, что привлекли более 300 миллионов уникальных пользователей, хотя постоянная база геймеров может оказаться в несколько раз ниже. Даже в этом случае армия фанатов виртуальных хомяком уже давно стучится в закрытые двери, а аналитики пытаются понять, когда же состоится листинг нового токена. 

Предполагается, что долгое время разработчики не решались выйти на биржи, поскольку ожидали резкого подорожания Bitcoin. В последние месяцы первая криптовалюта демонстрирует разочаровывающие показатели, ну а выводить новый токен на биржу под таким давлением хотят немногие. Что же, на днях стало известно, что листинг HMSTR состоится 26 сентября. Bybit, OKX и Bitget уже заявили, что готовы поддержать проект, но есть все основания полагать, что к делу подключатся и другие крупные биржи. Наиболее активные геймеры уже строят планы о том, как они потратят полученные деньги, но в последнее время поступают не самые оптимистичные данные. Сегодня мы изучим листинг ещё одного популярного проекта, а после сделаем выводы. Итак, в конце августа на биржах появился новый токен под названием DOGS. Общее количество геймеров кликера достигало 50 миллионов, что говорит о невероятной популярности проекта. Мемкоин считается крайне важным для экосистемы TON, поскольку это первая подобная криптовалюта, находящаяся под контролем Павла Дурова. Поговаривают о высоком потенциале для роста, а аналитики предупреждали, что в первые дни после листинга большая часть держателей избавится от полученных средств. 

И вот тут выяснилось, что эксперты недооценили масштабы проблемы. Поскольку монеты получили десятки миллионов людей, то в первые же минуты после листинга давление на блокчейн TON превысило все допустимые пределы. Каждую минуту проводилось порядка 150 тысяч транзакций, что привело к появлению задержки в оплате и даже падению нескольких сайтов крупных бирж. На следующий день блокчейн и вовсе прекратил обслуживать операции, что сильно разочаровало надеявшихся на получение огромной прибыли геймеров. Добавим, что за самый прокачанный аккаунт 11 уровня давали 10 000 монет. Сегодня 1 DOGS стоит 0.001023 доллара. Таким образом активно кликающие на монеты геймеры получили по 1 доллару, с которым они могут делать всё, что заблагорассудится. Неясно, понимали ли миллионы людей, сколько денег они выручат за свои монеты, но большая часть бросилась продавать, что привело к сильному падению курса DOGS. Как видите, с момента листинга он подешевел на 36%, ну а намного проще было просто купить 10 000 монет на 1 доллар, чем тратить время на выбивание монет из виртуального Спотти. Капитализация актива превысила 500 миллионов долларов, ну а эксперты уверены, что уже совсем скоро мемный токен ждёт светлое будущее. Геймерам советуют оставить свои 10 000 монет, которые в обозримом будущем могут превратиться из одного доллара в три или даже в пять. Словом, стоит только подождать, и на вас свалится несметное богатство. 

И вот теперь самое время вернуться к Hamster Kombat. По мнению аналитиков, листинг HMSTR приведёт к падению блокчейна и перегрузит биржи многомиллионными транзакциями. Разработчики обещают фанатам виртуальных хомяков большие деньги, но людей в сети слишком много, а значит средств на всех не хватит. Даже если капитализация Hamster Kombat достигнет 1 миллиарда долларов, а геймерам отдадут половину всей эмиссии, то в лучшем случае можно будет рассчитывать на пару долларов. Выдача монет в HMSTR не будет пропорциональной, поэтому некоторые смогут претендовать на более значительное вознаграждение. Сколько получат первые 100 наиболее активных геймеров, не знает никто, но большая часть вряд ли сможет рассчитывать больше, чем на 1 доллар. По мнению аналитиков, HMSTR станет последним популярным токеном в блокчейне TON. Большая часть участвующих в двух предыдущих аферах людей уже получила свой доллар и теперь делает вид, что вообще ничего не знает о кликерах. Миллионы людей молчат, поскольку не хотят выглядеть глупо в глазах близких и друзей. Возможно, со временем курс мемного токена DOGS и пойдёт вверх, но для того, чтобы стать богатым, нужно купить сегодня монет хотя бы на несколько тысяч долларов. Никто не гарантирует, что токен пойдёт вверх, ну а крупные инвесторы вливают средства в десятки подобных активов. Угадать, какой из них подорожает, невозможно, ну а рядовых геймеров в любом случае ждёт разочарование.  

#криптовалюты #hamster kombat
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