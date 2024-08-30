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Bublik1
Почему Hamster Kombat так и не вышел на биржи, и чем завершится очередная виртуальная авантюра
Hamster Kombat стала настоящим феноменом, но слишком затянутый выход на биржи ставит перед разработчиками слишком много неудобных вопросов

Выход Hamster Kombat на биржи был запланирован несколько месяцев назад. Об этом писали не только блогеры, но и активно обсуждали эксперты, но ничего подобного не произошло. Некоторые источники пишут о конфликте между руководителями проекта, но информации по этому поводу поступает очень мало. Вполне возможно, что существует несколько причин, из-за которых проект продолжает висеть в воздухе, но эксперты предпочитают указывать на наиболее очевидные, о чём мы сегодня и поговорим. 

Прежде всего нужно понимать, что Hamster Kombat – это не первый проект такого рода. В январе был успешно запущен и реализован Notcoin, действующий в рамках блокчейна Toncoin (TON). Миллионы людей по всему миру месяцами нажимали на экран, надеясь заработать как можно больше денег, но в итоге получили крохи со стола сильных мира сего. Согласно общедоступным данным, разработчики Notcoin раздали рядовым пользователям всего 10% эмиссии, тогда как основная сумма ушла на кошельки неизвестных инвесторов. Разработчики Hamster Kombat уверяют, что так с сообществом никогда не поступят, но в данном случае причин верить в подобные заявления нет никаких. 

Hamster Kombat представляет обычный кликер. Подобные игры существовали и раньше, но только недавно разработчики додумались платить пользователям за нажатия на дисплей. В сети почти невозможно встретить информацию о том, сколько получили рядовые пользователи Notcoin. Миллионы людей делают вид, что ничего не знают, но записи в блогах и интервью журналистам позволяют сделать вывод, что всё ограничилось парой сотен долларов. Активные пользователи получили больше, ну а Hamster Kombat для многих превратился в настоящую работу. Миллионы людей тратят на игру несколько часов в сутки, тогда как другие прилагают и более серьёзные усилия. Если предположить, что как минимум 2 миллиона из активных 30-50 миллионов геймеров получат хотя бы 100 долларов, то возникают сомнения в здравом смысле участников эксперимента. Давайте считать.

Прежде всего обратите внимание на курс Notcoin. Как видите, капитализация этой криптовалюты сегодня составляет 1.24 миллиарда долларов. Эксперты полагают, что Hamster Kombat точно дороже не будет. Даже если предположить, что 50% всех монет действительно раздадут обычным людям, то всего в свободном доступе окажется около 600 миллионов долларов. Умножаем 100 долларов на указанные выше 2 миллиона пользователей, и получаем 2 миллиарда долларов. Вот только значительная часть активных пользователей явно рассчитывает на более серьёзное вознаграждение, но даже при самом лучшем раскладе денег окажется в 4 раза меньше. Нужно учитывать, что разработчики будут давать не сами деньги, а монеты. Hamster Kombat так и не вышла на биржи, ну а армии пользователей продолжают тратить время на бесполезные клики. 

По мнению экспертов, есть несколько очевидных причин, согласно которым криптовалюта HMSTR пока не появилась на крупных биржах. Прежде всего причина в стремительном падении курса Bitcoin. Весной за 1 ВТС давали 73 тысячи долларов, ну а халвинг должен был отправить цифровое золото вверх. Ничего из этого не наблюдается, а временами курс первой криптовалюты уходит ниже 50 тысяч долларов. Выводить на рынок новый актив во время медвежьего цикла непродуктивно, ведь получить за монеты ожидаемое количество денег не удастся. Но это только одна причина. Эксперты считают, что в ближайшее время ожидать выхода Hamster Kombat на биржу не приходиться, а всё дело в аресте Павла Дуров. HMSTR, как и Notcoin, основана на блокчейне Toncoin, ну а проблемы с французской Фемидой у основателя Telegram могут сильно навредить стоимости данного актива. В моменте Toncoin снижался более чем на 20%, ну а пока Павел Дуров останется во Франции, перспектив выхода Hamster Kombat на биржи нет. 

Можно констатировать, что миллионы людей по всему миру стали заложниками ситуации. Бросить кликер нельзя, ведь потрачено слишком много времени, но и продолжать нажимать на экран становится всё менее перспективным. Рано или поздно эмиссия актива состоится, но назвать точное время невозможно. Скорее всего, если ничего не изменится, то выход на биржи ожидается к концу осени, но многое будет зависеть от положения Павла Дурова. Пока дела у любителей лёгких денег идут крайне плохо, а инвесторы настроены всё менее оптимистично. Представители Hamster Kombat ещё недавно отбивались от армии инвесторов, ну а сегодня наблюдается снижение популярности как среди держателей больших состояний, так и среди рядовых пользователей. Момент упущен, ну а всё это может стать хорошим уроком для отрасли, отучив миллионы людей отдавать тратить своё время на цифровые авантюры.

#криптовалюты #hamster kombat
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Почему Hamster Kombat так и не вышел на биржи, и чем завершится очередная виртуальная авантюра
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