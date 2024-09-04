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Bublik1
Тесты доказали, что Ryzen 7 9700X не станет быстрее в играх даже после повышения TDP до 105 Вт
Новое тестирование поставило под сомнения все ранее ходившие слухи относительно возможного прироста быстродействия Ryzen 7 9700X после увеличения теплопакета

Задолго до релиза процессоров AMD нового поколения, инсайдеры сообщили о планах руководства компании снизить показатели TDP. Якобы, всё это стало возможным за счёт перехода на более эффективный 4-нм технологический узел и использование улучшенной архитектуры Zen 5. Таким образом, 6-ядерный Ryzen 5 9600X и 8-ядерный Ryzen 7 9700X вместо привычных 105 Вт получили телопакет до 65 Вт, что в теории позволяло установить их даже на бюджетные материнские платы с чипсетом А620. В теории, ведь на самом деле речь шла о процессорах, обладающих разгонным потенциалом. Не секрет, что серия Ryzen 9000 стала настоящим разочарованием, ну а некоторые эксперты полагали, что причина в решении AMD снизить теплопакет. Некоторые инсайдеры пишут, что руководство компании намерено выпустить патч, в рамках которого на некоторых материнских платах оба камня автоматически станут работать в рамках TDP 105 Вт, ну а в результате в сети появилось много самых различных домыслов на эту тему. 

Предполагается, что благодаря этому удастся существенно повысить быстродействие процессоров нового поколения, а особенно прирост окажется заметен в игровых сценариях. Что же, авторы японского сайта Ascii.jp решили не ждать от тётушки Су подачек. Вместо этого они самостоятельно подняли показатели TDP, а после изучили поведение Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X в обычных играх. Для тестов использовалась материнская плата, на которой можно было в ручном режиме задать нужные показатели, но авторы отмечают, что подобные манипуляции доступны даже с помощью настроек утилиты Ryzen Master. Эксперты выяснили, что повышение теплопакета не оказывает на производительность линейного значения. Так, 8-ядерный Ryzen 7 9700X в Cinebench 2024 продемонстрировал 10% рост производительности, тогда как 6-ядерный Ryzen 5 9600X получил 3% прибавку. В бенчмарке Handbrake: Encoding Ryzen 7 9700X смог выполнить поставленную задачу на целых 15% быстрее после увеличения теплопакета, тогда как скорость Ryzen 5 9600X увеличилась всего на 5%. 

Пожалуй, на этом хорошие новости заканчиваются, ведь в любых сценариях, которые ориентированы на одноядерную производительность, заметить значимого эффекта от повышения TDP не удалось. Особенно всё печально в играх, где даже после буста до 120 Вт камни не продемонстрировали никакой разницы по сравнению с базовыми настройками. Таким образом после повышения TDP оба процессора просто начали потреблять больше энергии, но не продемонстрировали заметного улучшения скоростных показателей. Авторы теста приходят к выводу, что Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X упёрлись в стену, а попытки при помощи роста теплопакета улучшить количество кадров в секунду обречены на провал. Геймерам рекомендуется оставить настройки без изменений даже если материнская плата и поддерживает повышение TDP в ручном режиме. Нужно учитывать, что повышение теплопакета требует использования более эффективной системы охлаждения. Штатная может оказаться бесполезной, ну а далеко не каждый владелец Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X хочет и умеет снимать кулер и менять термопасту. Представители производителя уверяют, что повышение TDP не повлияет на гарантию, но в данном случае лучше не рисковать. 

Как уже отмечалось выше, процессоры серии Ryzen 9000 продемонстрировали незначительный скачок производительности. После выхода финального патча для Windows 11 разница с решениями прошлого поколения в играх превысила 10%, но геймеры явно ожидали чего-то более серьёзного. Во второй половине октября ожидается релиз процессоров Intel Arrow Lake, которые обещают совершить технологический скачок. Сегодня решения текущего поколения выпускаются на базе 10-нм узла, тогда как серия Core Ultra 200 получит самый новый 3-нм техпроцесс. Тесты пока не внушают оптимизма, ведь Core Ultra 9 285K не демонстрирует рекордных показателей в одноядерных сценариях, обходя Ryzen 9 9950X в рабочих задачах на 14%. Если к моменту релиза ничего не изменится, то нас может ждать ещё одно проходное поколения от Intel, ну а AMD своё слово уже сказала. 

#процессоры #тесты #ryzen 7 9700x
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