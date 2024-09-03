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Bublik1
Core Ultra 9 285K обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но всё равно выглядит разочаровывающе
Проблема в том, что Core Ultra 9 285K всего на 12% быстрее Core i9-14900K

На днях стало известно, что Intel окончательно решила все проблемы с процессорами на архитектуре Raptor Lake. Напомним, флагманы могли работать нестабильно и даже ломаться, а причина заключалась в настройках напряжения. Многие эксперты полагали, что ошибка кроется в аппаратной части, но несмотря на это специалистам компании удалось решить все сложности программным путём. В настоящее время все ключевые производители материнских плат уже разослали обновления BIOS, ну а происходящее немного успокоило сильно встревоженных инвесторов. Известно, что Intel находится в сложном финансовом положении, а от успеха процессоров на архитектуре Arrow Lake будет зависеть очень многое. 

Что же, если верить инсайдерам, то серия Core Ultra 200 поступит в продажу в октябре 2024 года, ну а в сеть уже начали попадать первые достоверные утечки. На этот раз засветился 24-ядерный флагман Core Ultra 9 285K. Камень может разгоняться до 5.7 ГГц и был протестирован в Geekbench 6. Система основывалась на флагманской материнской плате ASUS, созданной на чипсете следующего поколения Z890 и включала 48 Гб оперативной памяти DDR5-7200. Судя по всему, на этот раз самый быстрый процессор Intel не предложит значительного рывка в производительности. Несмотря на это его скоростные показатели позволят ему стать самым быстрым на рынке, обходя Ryzen 9 9950X. Так, в одноядерных сценариях Core Ultra 9 285K оказался всего на 2% быстрее флагмана AMD, тогда как в многоядерных дисциплинах ушёл вперёд на 14%. Если обратить внимание на показатели Core i9-14900K, то флагман текущего поколения отстаёт примерно на 12%. Можно сказать, что ровно столько же прибавили и процессоры нового поколения AMD, а всё это вызывает массу сложных вопросов. 

Напомним, серия Ryzen 9000 вызвала сильное разочарование у потенциальных покупателей, поскольку предлагала минимальный прирост скоростных показателей между поколениями. Геймеры не видят причин переходить на новинки даже с серии Ryzen 5000, ну а сегодня серия Ryzen 7000 остаётся наиболее востребованной. Ситуация стала немного лучше после выхода патча для Windows 11, после чего в играх Ryzen 9000 стали примерно на 11% быстрее Ryzen 7000. Эксперты пишут, что AMD выпускает процессоры каждые два года, ну а это совсем не то, чего мы все ожидали увидеть. Особенно печально выглядят результаты новых процессоров в рабочих задачах. Учитывая, что у красных есть самые быстрые решения в мире в серверном сегменте, то текущее положение того же Ryzen 9 9950Х вызывает массу вопросов. В играх такой камень уступает не самому дорогому Ryzen 7 7800X3D, ну а в рабочих задачах отстаёт от флагмана Intel текущего поколения. 

Стоит учитывать, что от Intel в данном случае ожидали более значительной прибавки между поколениями. Причина в том, что Core i9-14900K выпускается на базе 10-нм технологического узла, тогда как Core Ultra 9 285K основан на 3-нм нормах. Только за счёт этого быстродействие должно было увеличится хотя бы на 20%, но ничего подобного в тестах нет. При этом нужно помнить, что результаты в синтетических сценариях сильно отличаются от того, как тот или иной процессор себя показывает в реальных задачах. Например, в играх Core Ultra 9 285K точно будет уступать Ryzen 7 7800X3D, ну а в рабочих приложениях продемонстрирует ровно те же показатели, что и Core i9-14900K. Как уже было сказано выше, успех серии Core Ultra 200 крайне важен для Intel, которая в последнее время испытывает не только финансовые, но и репутационные потери. Поговаривают, что компанию хотят разделить, выделив в качестве независимого направления разработку и производство процессоров. Инсайдеры рассказывают о возможности слияния с более крупным технологическим гигантом, а между тем Intel уже 56 лет выпускает одни из самых быстрых настольных процессоров на планете. 

#тесты #core i9-14900k #ryzen 9 9950x #core ultra 9 285k #geekbench 6
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Core Ultra 9 285K обошел Ryzen 9 9950X на 2% в одноядерном и на 14% в многоядерном тестах
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