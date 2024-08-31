Представители производителя заявляют, что процессоры следующего поколения Arrow Lake и Lunar Lake не подвержены данной проблеме

В последнее время из лагеря Intel приходит всё больше тревожных новостей. Несмотря на определённые успехи в освоении новых технологических норм, производство настольных процессоров следующего поколения доверено тайваньской TSMC. Это значит, что инженеры Intel так и не смогли довести собственный 3-нм узел до ума, вызывая разочарование у экспертов и рядовых покупателей. Там же будет выпускаться новая серия настольной графики и высокопроизводительные решения для обучения ИИ, а в целом сегодня Intel не способна своими силами тягаться с лидерами рынка. В какой-то момент стало очевидно, что дело не только в технологическом отставании, ведь последние два поколения настольных процессоров на архитектуре Raptor Lake сталкиваются с браком. Проблема получила название «Vmin Shift Instability» и характеризуется высоким шансом поломки на фоне повышения рабочего напряжения.

За короткий промежуток Intel выпустила несколько заплаток. Первым делом было понижено рабочее напряжение и сильно урезаны флагманы. В результате чего в некоторых сценариях быстродействие процессоров заметно снизилось, что вызвало недовольство среди владельцев. Несколько месяцев инженеры компании мудрили над новым патчем, ну а в результате довольно тихо начали распространять его две недели назад. До недавнего времени было неясно, насколько очередная заплатка станет эффективной, но вчера вечером подоспели любопытные новости. На связь вышли представители Intel, рассказавшие о важных изменениях в своей продуктовой линейке. Прежде всего было объявлено, что мобильные процессоры Core 13-го и 14-го поколений никогда не были подвержены данной проблеме. Кроме того, решено было опровергнуть собственные заявления относительно возможного выхода из строя настольных процессоров Core 13-го и 14-го поколений без приставки «К». Например, Core i7-13700 или Core i5-14400. Представители разработчика утверждают, что такие камни никогда не могут выйти из строя из-за ошибки повышения напряжения, а значит владельцы могут спать спокойно.

На самом деле «Vmin Shift Instability» оставалась актуальна только для процессоров последних поколений с разблокированным множителем, которые покупают энтузиасты и фанаты разгона. Например, Core i7-13700К или Core i5-15600К. До недавнего времени такие процессоры действительно могли приводить к сбоям в системе, но в ходе распространения недавнего патча проблема была окончательно решена. Представители Intel уверяют, что добились полной победы над надававшей спать фанатам компании неисправностью, а сама она имела программное, а не аппаратное происхождение. Особый упор делается на том, что настольные процессоры следующего поколения на архитектуре Arrow Lake, а также мобильные чипы Lunar Lake не подвержены данной проблеме. Такая информация была ожидаемой и принята положительно. Ранее некоторые эксперты уже писали о том, что новая версия BIOS устраняет все ошибки в процессорах Intel, но версия из уст представителей компании звучит гораздо убедительнее. Рынок уже отреагировал на позитивные новости, что привело к росту котировок акций. Капитализация растёт медленно, но за сутки Intel прибавила несколько миллиардов долларов, подорожав на 5-7%. Технические эксперты воодушевлены, ну а всё это значит, что, хотя бы одна проблема оказалась позади.

В официальном пресс-релизе всем владельцам настольных процессора на архитектуре Raptor Lake вне зависимости от принадлежности к той или иной линейке рекомендуется скачать последнюю версию BIOS. Также Intel настаивает на том, что необходимо вернуть настройки по умолчанию, что обеспечит полную стабильность. Ранее никогда таких рекомендаций производитель не давал, что вызывает определённые сомнения. Особенно такие советы вызывают вопросы в рамках использования разгонного потенциала флагманов. Здесь важно получить доступ к смене напряжения, повышению тактовых частот и многим другим параметрам. Возможно, Intel хочет перестраховаться, но пока вопросы всё равно остаются. Кстати, на днях писали о том, что системные проблемы могут добить Intel быстрее, чем технические неполадки. Инвесторы недовольны падением курса акций и хотят крови. Не исключается, что производство чипов будет выделено в отдельную компанию и продано заинтересованным лицам. Также заговорили о слиянии с неназванным конкурентом. Эксперты отмечали, что AMD не сможет купить даже часть Intel, поскольку не позволит антимонопольное законодательство, но такая возможность всё равно вызывает у фанатов тётушки Су улыбку. Ещё недавно представители Intel и даже обычные владельцы таких процессоров смотрели на красных свысока, ну а сегодня дошло до того, что AMD может поглотить своего главного конкурента, даже если такая версия и кажется только теоретически возможной.