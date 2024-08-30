Аналитики полагают, что это точно не будут компании AMD и NVIDIA

Если обратить внимание на график ниже, то можно заметить, что с начала года Intel основательно «похудела». Курс акций ушёл вниз более чем в 2 раза, ну а действующая команда не способна решить копившиеся годами проблемы. Рыночная капитализация составляет всего 86 миллиардов долларов, ну а перспективы кажутся туманными большей части аналитиков. Несмотря на то, что патч с исправлениями для серии процессоров Raptor Lake вышел несколько недель назад, мы до сих пор не знаем, удалось ли обновлению BIOS устранить все проблемы. До недавнего времени флагманы последних поколений то и дело выходили из строя, а сама Intel обвиняла производителей и материнских плат. В какой-то момент руководство полупроводникового гиганта решилось признать очевидные сложности, но момент был упущен, а спрос на процессоры продолжает снижаться.

В ближайшие месяцы на рынок выйдет новая архитектура. Многие эксперты полагают, что от успеха Arrow Lake и всей серии Core Ultra 200 будет зависеть судьба компании. Сложно сказать, как Intel докатилась до такой жизни, но всё это доказывает простой факт: неэффективное руководство способно уничтожить даже самую мощную и стабильную компанию на рынке. В последние годы Intel активно избавлялась от балласта, увольняя тысячи наименее значимых сотрудников и распродавая целые отделения. По мнению аналитиков, если не случится чуда, то компании грозят ещё более опасные последствия. В Bloomberg пишут, что Intel переживает самое трудное время за 56-летнюю историю и находится на грани развала. Руководство компании уже обратилось к специалистам Morgan Stanley и Goldman Sachs Group, пытаясь сделать долговременную стратегию более понятной для инвесторов. Не исключено, что будет принято решение отказаться от литографического подразделения, оставив за собой только разработки процессоров и других технологий. К такому решению многие инвесторы давно подталкивают Intel, ну а если это действительно случится, то рынок потеряет ключевого производителя, способного не только придумывать, но и реализовывать инновационные идеи.

Как уже было сказано, в последние годы Intel не до инноваций. Впервые за свою историю производство настольных процессоров следующего поколения было передано тайваньской TSMC. Там же будет выпускаться настольная графика следующего поколения, а о прорывном технологическом процессе Intel20 уже никто не вспоминает. Именно поэтому неясно, что предпримет американская компания в 2025 для выхода из кризиса, и сможет ли она начать выпуск процессоров на собственных мощностях. Эксперты напоминают, что в последний год Intel активно скупала самые передовые литографы нидерландской ASML. Дошло до того, что на рынке сформировался дефицит, ну а многомиллиардные инвестиции могут стоить Intel слишком дорого. Предполагается, что пока инвесторы и руководство попытаются избегать разделения компании. А вот реализовать или закрыть наименее прибыльные отделения Intel способна. Например, если графическое подразделение второй раз продемонстрирует разочаровывающие показатели, то от него точно избавятся.

Особенно интересно выглядят слухи относительно поглощения со стороны более крупной компании. На страницах Bloomberg утверждается, что руководство Intel такой вариант также рассматривает, но журналисты не готовы назвать того, кто способен купить такой дорогостоящий актив. Можно предположить, что это точно будет не AMD. Сегодня капитализация этой компании достигает 235 миллиардов долларов, а значит нужного количества денег Лиза Су не найдёт. Кроме того, проблемы обязательно возникнут в рамках антимонопольного законодательства, поскольку в случае объединения AMD сосредоточит под своим контролем почти весь мировой рынок настольных и серверных процессоров. В качестве предполагаемого инвестора называется NVIDIA. Дженсен Хуанг мог бы легко купить Intel даже за свои собственные средства, но не сможет этого сделать из-за антимонопольного законодательства. Крупным американским фондам тонущий актив не интересен, ну а китайцам доступа к высоким технологиям не дадут. Будущее Intel зависло в воздухе, ну а удастся ли компании решить все текущие проблемы, мы узнаем совсем скоро.