Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Bloomberg: руководство Intel не исключает слияния с более крупным конкурентом
Аналитики полагают, что это точно не будут компании AMD и NVIDIA

Если обратить внимание на график ниже, то можно заметить, что с начала года Intel основательно «похудела». Курс акций ушёл вниз более чем в 2 раза, ну а действующая команда не способна решить копившиеся годами проблемы. Рыночная капитализация составляет всего 86 миллиардов долларов, ну а перспективы кажутся туманными большей части аналитиков. Несмотря на то, что патч с исправлениями для серии процессоров Raptor Lake вышел несколько недель назад, мы до сих пор не знаем, удалось ли обновлению BIOS устранить все проблемы. До недавнего времени флагманы последних поколений то и дело выходили из строя, а сама Intel обвиняла производителей и материнских плат. В какой-то момент руководство полупроводникового гиганта решилось признать очевидные сложности, но момент был упущен, а спрос на процессоры продолжает снижаться. 

В ближайшие месяцы на рынок выйдет новая архитектура. Многие эксперты полагают, что от успеха Arrow Lake и всей серии Core Ultra 200 будет зависеть судьба компании. Сложно сказать, как Intel докатилась до такой жизни, но всё это доказывает простой факт: неэффективное руководство способно уничтожить даже самую мощную и стабильную компанию на рынке. В последние годы Intel активно избавлялась от балласта, увольняя тысячи наименее значимых сотрудников и распродавая целые отделения. По мнению аналитиков, если не случится чуда, то компании грозят ещё более опасные последствия. В Bloomberg пишут, что Intel переживает самое трудное время за 56-летнюю историю и находится на грани развала. Руководство компании уже обратилось к специалистам Morgan Stanley и Goldman Sachs Group, пытаясь сделать долговременную стратегию более понятной для инвесторов. Не исключено, что будет принято решение отказаться от литографического подразделения, оставив за собой только разработки процессоров и других технологий. К такому решению многие инвесторы давно подталкивают Intel, ну а если это действительно случится, то рынок потеряет ключевого производителя, способного не только придумывать, но и реализовывать инновационные идеи. 

Как уже было сказано, в последние годы Intel не до инноваций. Впервые за свою историю производство настольных процессоров следующего поколения было передано тайваньской TSMC. Там же будет выпускаться настольная графика следующего поколения, а о прорывном технологическом процессе Intel20 уже никто не вспоминает. Именно поэтому неясно, что предпримет американская компания в 2025 для выхода из кризиса, и сможет ли она начать выпуск процессоров на собственных мощностях. Эксперты напоминают, что в последний год Intel активно скупала самые передовые литографы нидерландской ASML. Дошло до того, что на рынке сформировался дефицит, ну а многомиллиардные инвестиции могут стоить Intel слишком дорого. Предполагается, что пока инвесторы и руководство попытаются избегать разделения компании. А вот реализовать или закрыть наименее прибыльные отделения Intel способна. Например, если графическое подразделение второй раз продемонстрирует разочаровывающие показатели, то от него точно избавятся. 

Особенно интересно выглядят слухи относительно поглощения со стороны более крупной компании. На страницах Bloomberg утверждается, что руководство Intel такой вариант также рассматривает, но журналисты не готовы назвать того, кто способен купить такой дорогостоящий актив. Можно предположить, что это точно будет не AMD. Сегодня капитализация этой компании достигает 235 миллиардов долларов, а значит нужного количества денег Лиза Су не найдёт. Кроме того, проблемы обязательно возникнут в рамках антимонопольного законодательства, поскольку в случае объединения AMD сосредоточит под своим контролем почти весь мировой рынок настольных и серверных процессоров. В качестве предполагаемого инвестора называется NVIDIA. Дженсен Хуанг мог бы легко купить Intel даже за свои собственные средства, но не сможет этого сделать из-за антимонопольного законодательства. Крупным американским фондам тонущий актив не интересен, ну а китайцам доступа к высоким технологиям не дадут. Будущее Intel зависло в воздухе, ну а удастся ли компании решить все текущие проблемы, мы узнаем совсем скоро. 

#intel #полупроводники #технологии
1
Показать комментарии (1)
Власти Нидерландов запретили ASML обслуживать все ранее поставленные в Китай литографы
Производство обновлённого семиместного электромобиля Tesla Model Y в Китае начнётся в следующем году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Специалисты приступили к установке последней опоры самого длинного из мостов Транссиба
7
Из-за ареста Павла Дурова ОАЭ замораживают покупку у Франции 80 истребителей Rafale
4
Huawei представила умные часы Watch GT 5
2
На Netflix вышло аниме «Терминатор зеро», которое считается лучшим произведением во вселенной со времён второго фильма
6
Часовщик из России Константин Чайкин установил мировой рекорд, создав ультратонкие часы
+
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
3
Украинский дрон "Чаклун" рассыпался при попытке тарана российского дрона-разведчика Zala
1
Украинский танк Challenger 2 застрял с британскими журналистами во время съёмок
1
Ученые разработали новые подходы для склеивания древесины и металла без клея
+
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
1
На российском заводе «Автотор» приступили к производству электромоторов для автомобилей
+
В Приморье готовятся спустить на воду первый построенный на местной верфи ярусолов
+
Американский сенатор обеспокоен тем, что Intel будет одновременно получать субсидии и сокращать персонал
1
Армия США закупает дроны-камикадзе Switchblade на сумму в $1 миллиард
1
Информатор сообщает об отказе Samsung выпускать складной смартфон под названием Galaxy Z Fold6 Slim
+
Росатом подписал 60-летний контракт на обслуживание атомной станции «Аккую» в Турции
+
CD Projekt Red планирует выпустить Cyberpunk 2 раньше ремейка The Witcher
9
GeForce GTX 1060 6 ГБ начала заметно опережать версию на 3 ГБ в современных играх
7
Олимпиада в Париже нанесла удар по отелям столицы, а туристов уже никто не ждёт
3
Новый рестайлинговый Hyundai Ioniq 6 был впервые замечен с брендингом N перед официальным дебютом
+

Популярные статьи

Мистические фильмы эпохи VHS
6
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
6
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
12
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
78
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
48
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
9
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
38
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
11
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
9
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
1

Сейчас обсуждают

Жора Петросян
13:49
Умножаем 100 долларов на указанные выше 2 миллиона и получаем 2 миллиарда )))
Почему Hamster Kombat так и не вышел на биржи, и чем завершится очередная виртуальная авантюра
Cherep LldCldu
13:46
ТП писаки
Epic Games радует геймеров новой акцией: две игры стоимостью 80 долларов теперь раздают бесплатно
vl
13:35
ещё лучше 12100F +H610, процессор по-шустрее и PCI-E 4.0 есть, тем более, что есть и недорогие платы под DDR5 чуть дороже 8к.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
Наиль Билалов
13:34
Какое то утопическое будущее рисуете. Голубые нефанаты никогда не примут никакую реальность кроме ими выдуманной, и срачи в комментариях будут идти до скончания веков. Ну а я тем временем осознанно дл...
AMD Ryzen 7 9700X «Zen 5» на 2% быстрее процессора Ryzen 7 7800X3D с 3D V-Cache в играх
Alex Palex
13:33
какая же бездарная трата денег...
Сербия заказала у Франции 12 истребителей Rafale за $3,3 млрд
NoName
13:26
Даже без допилингов камни отличные ,чего не скажешь про конкурентов 😗
AMD выпустит патч, улучшающий межъядерную и межчиповую задержку Ryzen 9000 Zen 5
Midnight Sun
13:22
https://i.postimg.cc/0Q6Y3xDf/1.png
Украинский F-16 мог быть сбит ЗРК Patriot во время отражения массированного обстрела
Midnight Sun
13:20
https://i.postimg.cc/0Q6Y3xDf/1.png
МИД Украины Кулеба сообщил о задержке Западом поставок ЗРК Patriot
Эдуард Кузнецов
13:13
"На зло бабушке отморожу уши" . Гдето я уже такое видел, вводить санкции проитив себя самих. А, это называется - бомбить В....)
Из-за ареста Павла Дурова ОАЭ замораживают покупку у Франции 80 истребителей Rafale
Артём Николаев
13:13
Буквально сегодняшняя новость: https://www.rbc.ru/crypto/news/66d171e79a79475b1e34e3ef https://www.okx.com/ru/help/okx-to-list-hmstr-hamster-kombat-for-spot-trading-and-deliver-pre-market
Почему Hamster Kombat так и не вышел на биржи, и чем завершится очередная виртуальная авантюра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем