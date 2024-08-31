Предположим, что у вас нет денег на покупку мощной видеокарты, которая будет тянуть все игры на высоких настройках графики, обеспечивая отличную производительность и длительный жизненный цикл. Что же, можно обратить внимание на вторичный рынок, где всегда на выбор доступно множество интересных предложений. Многие геймеры просто ограничивают свои аппетиты, тогда как ещё десять лет назад выход из сложившийся ситуации был совершенно другим. Вам требовалось купить не самую плохую видеокарту, а после разгонять её при помощи целого ряда популярных утилит. В некоторых случаях удавалось существенно повысить быстродействие, но сегодня к такому способу прибегает всё меньше геймеров.

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Причина в том, что большая часть видеокарт уже выжата с завода, ну а модели с повышенными тактовыми частотами стоят очень дорого и в целом невыгодны. Представьте себе, что вы решили проверить старый способ повышения количества кадров в играх, купив не самую свежую GeForce GTX 1650. Именно таким образом поступил автор канала NJ Tech. Он повысил тактовую частоту графического ядра на целых 180 МГц, а также умудрился поднять частоты видеопамяти на 1500 МГц. Тесты даны в сравнении со стоковым вариантом, где разгон не применялся. Главная задача заключалась в том, чтобы добиться приличного буста в актуальных играх с помощью разгона и пары бесплатных утилит.

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Что же, есть одна хорошая и масса плохих новостей. Прежде всего выяснилось, что штатные средства разгона позволяют выжать из видеокарты около 10% производительности. На первый взгляд кажется, что это настоящая победа экономии и разума над переплатой лишних денег, но в реальности выясняется, что дополнительные 10% ни на что не влияют. Как видите, во многих играх GeForce GTX 1650 обеспечивает 30-40 кадров в секунду, ну а после разгона получается всего на 3-5 fps больше. В популярных шутерах старая видеокарта ещё способна обеспечить приличную картинку, но в требовательных блокбастерах скромный буст окажется заметен только в том случае, если вы играете с включённым счётчиком fps.

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Всё это значит, что попытка разгона бюджетной видеокарты с целью догнать и перегнать более дорогие модели – это бесперспективная задача. GeForce GTX 1650 слишком медленная и давно устарела. Сегодня за такую видеокарту просят порядка 18 тысяч рублей, ну а найти её на вторичном рынке можно ещё дешевле. В целом ряде сцен видеокарта демонстрирует постоянное падение фрамрейта ниже 20 кадров в секунду, ну а это значит, что жизненный цикл её подошёл к концу. Разгон не оказывает заметного воздействия на указанные выше показатели, ну а всё это сильно разочарует любителей экономии.

На самом деле в продаже есть и другие видеокарты, покупка которых позволит решить часть проблем с низким фрамрейтом. За 22 тысячи доступна GeForce GTX 1660 SUPER. Здесь вас ждёт 6 Гб видеопамяти, ну а многие эксперты уверены, что именно 4 Гб становятся бутылочным горлышком для GeForce GTX 1650. Как бы там ни было, но GeForce GTX 1660 SUPER позволяет во многих требовательных новинках поднять количество кадров в секунду выше 50 единиц, но стоит всего на 4 тысячи дороже, чем просят за GeForce GTX 1650. В теории вы даже можете попробовать такую видеокарту разогнать, но рассчитывать больше чем на указанные выше 10% не следует.

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Если вы испытываете острую нехватку средств, то идеально подходит GeForce RTX 3050. Эта видеокарта имеет поддержку трассировки лучей и технологии масштабирования, ну а эта функция во многих сценах позволяет повысить фрамрейт почти в 2 раза. DLSS 2.0 далека от идеала, поскольку использование её приводит к потере качества, но вы точно получите стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 1080р. Для многих геймеров этого будет достаточно, тогда как заплатить придётся всего 24 тысячи рублей.

Ну и решить все свои проблемы вы сможете за счёт покупки GeForce RTX 4060. Видеокарта NVIDIA нового поколения в данном сегменте появится очень нескоро, поэтому хороших альтернатив у геймеров нет. Большая часть моделей GeForce RTX 4060 стоит дороже 30 тысяч рублей, ну а у перед нами прекрасная возможность сэкономить немного денег. Такая видеокарта тянет все игры в 1080, но обойдётся вам недёшево. Любой работающий геймер может себе позволить GeForce RTX 4060, ну а школьникам и студентам остаётся только прилежно учиться, пытаясь убедить родителей в том, что игры не мешают развитию.

А вот у AMD в данном сегменте всё очень плохо. Доступна Radeon RX 6500 XT, которая хорошо себя показывает только в том случае, если у вас в наличии материнская плата с поддержкой PCIe 4.0. В случае, если вы владеете старым компьютером, то быстродействие Radeon RX 6500 XT окажется даже ниже, чем предлагает GeForce GTX 1650, ну а это настоящий технологический провал. Видеокарты NVIDIA не славятся лучшим соотношением между ценой и производительностью, но Radeon RX 6500 XT выбивается из правил, указывая на то, к каким печальным последствиям приводят попытки производителя экономить на мелочах.

Radeon RX 7600 способна неплохо конкурировать с GeForce RTX 4060, но данная модель стоит на целых 5 тысяч дороже, поэтому брать такую видеокарту AMD мы вам не советуем. Учтите, что GeForce RTX 4060 обладает лучшей энергоэффективностью и потенциально лучше покажет себя во время разгона. Как мы могли убедиться, дополнительные 10% порадуют только ваше эго, но не окажут никакого влияния на скоростные показатели компьютера. Если вас не устраивает быстродействие GeForce GTX 1650 – купите GeForce RTX 4060. К сожалению, это самый разумный и эффективный выход из положения. Как уже было сказано выше, можно изучить предложения на вторичном рынке, но и там есть подводные камни, а полноценную гарантию беспочвенные заявления неизвестного продавца не заменят.



