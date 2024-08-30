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Bublik1
На предстоящих выборах на востоке Германии партия Шольца может не пройти минимальный 5% барьер
Аналитики отмечают усиление оппозиции и ожидают сокрушительной победы AfD

Несмотря на то, что стена между восточной и западной Германией пала больше тридцати лет назад, эксперты уверяют, что регионы, входившие в состав бывшей ГДР, сильно отличаются от тех, что первоначально стали частью ФРГ. Различия заметны в культурных традициях, повседневных предпочтениях и социальных связях. Например, в ГДР ощутимо чище, чем в ФРГ на улицах почти нет бездомных, а власти больше внимания уделяют социальной политике. В таких регионах выше рождаемость, а также наблюдается разница в заработных платах. Крупные компании предпочитают платить своим работникам одинаковые суммы денег по всей Германии, но местный бизнес в бывшей ГДР чувствует себя не так вольготно и не демонстрирует сверхдоходы. В бывшей ГДР сосредоточено несколько депрессивных регионов, которые не способны обеспечить своё существование и нуждаются в постоянных дотациях. Ну а всё это и многое другое оказывает влияние на политические предпочтения местного населения. Политологи отмечают, что годы в составе Восточного блока не прошли незаметно, а очередные выборы лишь увеличат раскол между двумя частями единой Германии. 

Ожидается оглушительная победа сил, так или иначе демонстрирующих заинтересованность в разрешении украинского конфликта и даже симпатизирующих российской позиции по данному вопросу. По мнению авторов Politico, в Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии победу одержат пророссийские силы, ну а в двух регионах это случится уже в это воскресенье. Особенно беспокоит Берлин партия «Альтернатива для Германии» (AfD), которую многие называет откровенно пророссийской. AfD имеет все шансы одержать победу во всех трёх землях, особенно на фоне растущей популярности нового левого альянса под руководством Сары Вагенкнехт (BSW), который также демонстрирует ощутимый рост поддержки среди электората. Входящие в коалицию партии среди жителей этих регионов не пользуются популярностью, а неспособность Берлина решить социальные и экономические вопросы толкает избирателей в сторону оппозиции. 

Эксперты констатируют, что налицо восстановление российского влияния в значительной части бывшей ГДР. Учитывая всё возрастающий разрыв между востоком и западом страны, результаты выборов могут ещё больше дестабилизировать и без того шаткую трёхстороннюю коалицию Берлина, состоящую из СДПГ, «Зелёных» и СВДП. Власти сделали всё, чтобы подорвать репутацию оппозиционных партий, но не добились значительных результатов, продолжая терять политические очки. На страницах Politico пишут, что успех пророссийских партий на востоке Германии может стать личной победой для В. Путина, который не раз говорил о тёплых чувствах к Германии, возникших во времена службы в Дрездене. Согласно опросам, дружественные Москве политические силы, включая крайне правых и левых, могут набрать не менее 50% голосов в трёх регионах, а в Тюрингии этот показатель и вовсе достигает 65%. Эксперты пишут, что не все оппозиционные силы придерживаются пророссийских взглядов. И всё же, эти партии объединяет единая позиция, в рамках которой ответственность на развязывание украинского конфликта приписывается прежде всего НАТО. Представители таких партий уверены, что мирное разрешение было возможно, но европейские элиты под давлением из Вашингтона отказались говорить с Москвой. 

Входящие в коалицию партии не демонстрируют роста числа приверженцев. Так, СДПГ, «Зелёные» и СВДП претендуют на 12% голосов в Саксонии и Тюрингии и 27% в Бранденбурге. Такой спад в поддержке традиционных партий является беспрецедентным для восточной части Германии, где всегда голосовали за центристские силы и старались держаться как можно подальше от радикализма. Социологи полагают, что жители бывшей ГДР думают, что после объединения их фактически колонизировали, оказывая давления на политическую и социальную сферы. В последние годы протестные настроения усиливаются, поскольку значительная часть высших чиновников в регионе до сих пор приходит на свои посты из западной части страны. Ожидается, что в результате предстоящих выборов «Зелёные» и СВДП могут не преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в региональные парламенты. Таким образом доминирующие десятилетиями партии окажутся отрезанными от центров принятия решений. Учитывая федеративный уклад Германии – это приведёт к самым негативным для Берлина последствиям. 

Одной из ключевых фигур на востоке Германии считается Михаэль Кречмер. Он стоит во главе Саксонии и входит в состав ХДС. Политик выступает за сокращение затрат на военную помощь Украине и активно поддерживает идею мирных переговоров. Его позиции укрепляют положение ХДС в Саксонии, но даже это не позволит опередить AfD, представители которой имеют ещё более негативное мнение относительно финансирования Киева. Большую тревогу у официального Берлина вызывает Сара Вагенкнехт, возглавляющая левое движение в Германии. Она не раз резко проходилась по действующим властям, обвиняя их в пособничестве США и разрушении глобального миропорядка под покровительством Байдена. В случае победы AfD на предстоящих выборах, Германия может столкнуться с серьёзными последствиями. Партия набирает силу, а победа в нескольких регионах позволит ей получить ещё больше голосов в колеблющихся землях. Эксперты полагают, что рост влияния AfD может оказать влияние не только не внешнюю политику Германии, но и привести к изменениям на политическом Олимпе в целом ряде европейских государств. 

#аналитика #политика #германия #шольц #afd
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