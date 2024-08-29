Многие гости Олимпиады в этом году привезут в чемоданах много неприятных сюрпризов

Олимпийские игры в Париже вызвали бурные дискуссии по всему миру. Кто-то оказался недоволен церемонией открытия, тогда как другие заявляли о самом ужасном приёме спортсменов за всю историю. Члены сборных то и дело писали о плохих кроватях, крошечных номерах и ужасном питании. Ехать на стадионы приходилось по несколько часов, ну а всё это только часть проблем, ведь несладко пришлось и рядовым жителям Парижа. Весь центр оказался перекрыт, тогда как многие не успели получить специальные удостоверения, разрешающие проход в собственные дома. В сети писали о людях, вынужденных спать под открытым небом, а после требующих соблюдения своих прав у здания Ратуши. Наиболее пострадавшей считается туристическая отрасль столицы. Владельцы отелей отмечают, что в 2023 году могли рассчитывать на более чем 90% занятость номеров, тогда как во время Олимпиады только 65% всех комнат оказались востребованы. Некоторые фиксируют трёхкратное падение туристического потока, а из-за начала Паралимпиады ситуация стала ещё более сложной. Доходы снижаются, ну а власти игнорируют требования владельцев отелей.

В качестве причины называется целый спектр проблем, но некоторые владельцы гостиниц скромно указывают на слухи о клопах. Как оказалось, многие люди по всему миру отказались от посещения Парижа, поскольку слышали о нашествии вредителей и побоялись привезти клопов к себе домой. Что любопытно, власти некоторых стран предпринимали повышенные меры, проводя полную дезинфекцию всех посетивших летние Олимпийские игры 2024 года. Туристам запрещали покупать мягкие игрушки и одежду, надеясь таким образом избежать нашествия клопов. Похоже, волноваться не нужно, ведь вредители никуда из Парижа уезжать не хотят, о чём сегодня пишут местные журналисты. По данным компании Agence Nuisibles, начало осени считается самым горячим периодом, когда борьба с вредителями выходит на новый уровень. Количество клопов начинает увеличиваться летом, когда компании, специализирующиеся на борьбе с вредителями, получают намного больше вызовов, чем в зимний и весенний периоды времени. На этот раз проблема коснулась не только Парижа, но и других регионов Франции. Особенно заметен рост в регионе Лилля, где количество вызовов по удалению клопов продолжает увеличиваться.

Представители клининговых компаний призывают туристов быть бдительными, ведь домой они могут вернуться с незваными гостями, которые годами будут доставлять неудобство, вызывая аллергию и другие заболевания. Клопы в чемоданах стали новой реальностью для Франции, ну а миллионы туристов, которые в этом году посетят эту страну, только усложнят и без того не самую простую проблему. Поскольку туристы продолжают прибывать, то ожидать спада нашествия вредителей не приходится. Проблему усугубляют студенты и многочисленные сезонные работники, которые осенью возвращаются в Париж. Летом в общежитиях было тихо, ну а начало учебного года уже много лет приводит к увеличению числа вредителей. Глава парижской клиниговой компании Kosmos 3D приводит крайне любопытные цифры. По его словам, уже много лет он тратит солидные суммы на рекламу в социальных сетях. На этот раз делать этого не приходится, поскольку наблюдается четырёхкратный рост вызовов от клиентов в черте города. Владелец Kosmos 3D считает, что людей у него пока достаточно, но осенью придётся нанимать больше специалистов.

Всё это не значит, что нужно отказываться от поездки в Париж, но было бы неплохо соблюдать простые правила гигиены. Прежде всего рекомендуется после прибытия домой сразу же постирать все вещи. Делать это нужно при температуре 60 градусов Цельсия. Если доступа к стиральной машине пока нет, то нужно положить одежду в морозильную камеру на 72 часа. За это время погибнут даже самые стойкие клопы. Эксперты отмечают, что важно сделать всё это сразу же после приезда домой. Если вы будете игнорировать проблему клопов, то уже совсем скоро вредители дадут о себе знать. Увы, но собственными усилиями проблему решить уже не удастся, ну а избавление от клопов будет стоить очень дорого и вынудит на несколько дней покинуть дом. Вещи всё равно придётся постирать, ну а хороших советов для жителей Парижа у экспертов нет. Олимпиада привела к всплеску паразитов, а решать данную проблему придётся годами.