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Bublik1
Олимпиада в Париже нанесла удар по отелям столицы, а туристов уже никто не ждёт
Заполненность гостиниц в Париже достигала 65%, что намного ниже показателей 2023 года

Не секрет, что Олимпиада обходится принимающей стране очень дорого. Выделяются огромные средства, которые могли пойти на развитие технологий и социальную сферу. И всё же, желающих принимать главное спортивное соревнование четырёх лет становится всё больше, а значит всё не так просто. Эксперты отмечают, что проведение Олимпиады – это крайне выгодная экономическая инвестиция. Так, сегодня Сочи превратился в настоящий спортивный центр региона, а количество туристов достигает пика в летнее время года. Сложно сказать, насколько быстро окупаются инвестиции, но бывают примеры, когда всё идёт не так, как ожидалось. Речь о летней Олимпиаде в Париже, ставшей настоящим разочарованием для десятков миллионов людей по всему миру. И дело не в скандальной церемонии закрытия и даже не в многочисленных скандалах с мужчинами, выступающими против женщин. 

Всё началось с грандиозного переселения. Тысячи полицейских под дулами пистолетов выселили бездомных из центра Парижа и отправили их в приюты в соседних регионах. Опасаясь террористической угрозы были приняты беспрецедентные меры, а в результате весь центр оказался перекрыт. Местные жители вынуждены были получить специальное разрешение, ну а туристам и вовсе проход на некоторые улицы оказался запрещён. Во время проведения Олимпиады большую выручку получают гостиницы. Обычно все номера заполнены, а высокие цены позволяют за короткое время заработать целое состояние. При этом туристы готовы тратить деньги на дополнительные развлечения, ну а всё это в избытке есть в Париже. Как выяснилось, никакого туристического бума во Франции не было. Согласно информации Le Figaro, значительная часть номеров пустовала, а официальные заявление властей не имеют ничего общего с реальным положением вещей. По итогам Олимпиады власти Парижа написали, что столицу посетили примерно 15 миллионов туристов, вот только владельцы отелей смотрят на такие цифры с неподдельным удивлением. 

Главы гостиниц подсчитали, что число иностранных туристов оказалось всего на 8% выше, по сравнению с 2023 годом, вот только это никак не повлияло на доходы. Париж ежегодно принимает миллионы французов, но на этот раз жители других регионов предпочли смотреть игры по телевизору. Показатели посещаемости удручающие, ну а ожидать улучшение дел не приходится. Представители туристической индустрии полагают, что дела будут идти ещё хуже, ведь усиленные меры безопасности никуда не делись. Сегодня начинаются соревнования среди паралимпийцев, а все туристы разъехались. Стадионы пустые, а гостиницы бьют тревогу. По данным владельцев одного из отелей в центре Парижа, заполняемость во время Олимпийских игр достигала 65%, что намного ниже, чем было в 2023 году. Сегодня забронировать номер можно даже за несколько дней, а соревнования не оправдали ожиданий бизнеса. 

Если сравнивать с августом 2023 года, то доходы упали в 2-3 раза, но это ещё не конец, ведь поток туристов сможет восстановиться только к началу октября. Многие туристы не хотят ехать в Париж, опасаясь нашествия клопов, тогда как другие решили, что все отели будут заняты. После того как стало известно о суровых ограничениях десятки тысяч туристов отменили бронь, выбирая более комфортные места для летнего отдыха. Некоторые отели пострадали больше других, а сегодня профсоюз туристической отрасли пытается помочь тем, у кого поток туристов снизился на 60-80%. Некоторые аналитики полагают, что восстановления туристического потока не будет до весны 2025 года, а одна из причин кроется в аресте Павла Дурова. Многие люди разочарованы в решении президента Франции, поэтому выберут для посещения страну, где нарушение демократических свобод не наблюдается. Многие российские эксперты пишут, что в Европе давно нет демократии. Отчасти эти люди правы, но сами европейцы уверены, что они живут в демократическом обществе. Именно поэтому попытки элит открыто нарушать свободы людей встречают негативную реакцию, а в некоторых случаях местные даже выходят на акции протеста. Чаще всего подобные проявления демократии не влияют на решения властей. Например, представители туристического профсоюза Франции призывали правительство провести Олимпиаду в нескольких городах и не перекрывать центр Парижа. Макрон посчитал проблему несущественной, ну а сегодня целая отрасль оказалась в кризисе, поскольку туристов нет и не предвидится. 

#олимпиада #олимпиада-2024
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Российские школьники победили на первой Международной олимпиаде по ИИ в Болгарии
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