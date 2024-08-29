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Bublik1
AMD выпустит игровой процессор Ryzen 5 7600X3D под сокет АМ5, но купить его будет сложно
Инсайдеры полагают, что стоить такой камень будет 249 долларов

Настольные процессоры серии Ryzen 9000 вызвали разочарование среди экспертов и рядовых покупателей. От AMD ожидали более значительных изменений, но порой разница между поколениями вообще не фиксируется. На этой неделе вышел официальный патч для Windows 11, позволяющий повысить быстродействие новинок, а в результате разница между Ryzen 7 7700Х и Ryzen 7 9700Х составляет 11% в игровых сценариях. Это не так плохо, как было вначале, но Ryzen 7 7800X3D остаётся самым быстрым игровым процессором на рынке. Поскольку Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9700Х стоят примерно одинаково, то геймеры предпочитают первый, оставляя новинку лежать на прилавках. Пока решить данную проблему Лиза Су не может, ну а на подходе следующее поколение настольных процессоров Intel. Учитывая целый спектр накопившихся проблем, от Core Ultra 200 уже никто ничего не ждёт, но тесты инженерных вариантов внушают скромный оптимизм. 

Архитектура Arrow Lake ещё может удивить геймеров, ну а пока интерес обеих компаний сосредоточен вокруг решений до 300 долларов. Именно здесь сосредоточены основные доходы, поскольку такие процессоры продаются массово и генерируют значительную часть прибыли. Как стало известно, AMD планирует выпустить крайне любопытный камень, скоростные показатели которого понравятся рядовым геймерам. Речь идёт о 6-ядерном Ryzen 5 7600X3D, который предложит отличную производительность по выгодной стоимости. На этот раз тётушка Су решила оставить платформу АМ4 в покое, поскольку камень будет работать с материнскими платами с сокетом АМ5 и расположится между Ryzen 5 7600 и Ryzen 5 7500F. Оценивать быстродействие пока слишком рано, поскольку тестов в сети нет. Инсайдеры полагают, что камень будет стоить 249 долларов, предлагая повышенную игровую производительность с TDP 65 Вт. Благодаря этому Ryzen 5 7600X3D можно будет устанавливать на бюджетные материнские платы с чипсетом А620. 

Предполагается, что камень будет работать на тактовой частоте 5 ГГц, но окажется доступен нескольким партнёрам AMD. Это так называемые ОЕМ-сборщики готовых систем, а значит ожидать появление процессора в свободном доступен не приходится. Вполне вероятно, что успешный запуск и высокий спрос вынудят руководство AMD расширить выпуск Ryzen 5 7600X3D, но пока всё это не больше, чем инсайдерская теория. На фоне процессоров нового поколения камень смотрится интересно, предлагая отличную скорость в играх, но не стоит забывать, что в продаже есть решения, созданные под сокет АМ4. Например, здесь и сейчас вы можете купить Ryzen 7 5700X3D за 22 тысячи рублей. В переводе на американскую валюту – это 245 долларов, но на рынке США купить 8-ядерный камень можно ещё дешевле. Скорее всего, Ryzen 5 7600X3D окажется не более чем на 10% быстрее, ну а в играх с использованием видеокарт за 400 и 600 долларов заметить разницу не получится. Учитывая тот факт, что Ryzen 7 5700X3D отлично подходит для апгрейда и стоит дешевле, убедить геймеров купить Ryzen 5 7600X3D окажется непросто. Вполне возможно, что со временем AMD просто прекратит выпуск успешного процессора с сокетом АМ4, как это уже случилось с Ryzen 7 5800X3D. Технология 3D V-Cache выглядит перспективно, ну а выпуск совершенно нового камня, способного работать с оперативной памятью DDR5, вызывает некоторые сомнения. По крайней мере пока, ведь мы не знаем, насколько быстрым окажется Ryzen 5 7600X3D, и как он будет принят рядовыми геймерами. По данным инсайдеров, продажи стартуют в сентябре, а значит ждать осталось недолго. 

#amd #процессоры #ryzen 5 7600x3d
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