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Bublik1
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
В ближайшие годы ожидается настоящий взрыв популярности Linux, поскольку Windows 10 завершает жизненный цикл осенью 2025

Осенью 2025 года Windows 10 завершит свой жизненный цикл и присоединится к большому количеству устаревших операционных систем. Всё это не значит, что пользоваться самой популярной ОС будет невозможно. На самом деле ещё какое-то время все программы будет запускаться без проблем, но со временем давление со стороны Microsoft приведёт к вполне ожидаемым результатам. Нечто подобное мы уже видели на примере Windows ХР и Windows 7, поэтому можем предугадать, чем всё в итоге закончится. Пожалуй, до конца 2026 никаких значимых изменений не предвидится. Игровые студии будут выпускать новинки для Windows 10, а актуальные версии популярного ПО поддерживать старую операционную систему на плаву. Одна из причин заключается в том, что разработка подобных продуктов длится несколько лет, поэтому удалять поддержку той или иной операционной системы никто не будет. А вот уже к началу 2027 ожидаются самые неприятные сюрпризы. 

Первыми откажутся выпускать новинки для «Десятки» игровые студии, но окончательный исход ожидается после решения Google не делать больше новых версий Chrome. Как только браузер на Windows 10 перейдёт в режим ожидания, то операционную систему перестанут поддерживать и другие игроки на рынке цифровых услуг, а в итоге к концу 2027 её покинет большая часть пользователей. Бизнес начнёт отказываться от старой ОС намного раньше, поскольку здесь особую важность играют обновления безопасности. Работать с дырявой операционной системой никто не станет, ведь финансовые потери в ходе взлома могут на несколько порядков превысить стоимость покупки нового железа и миграцию баз данных. Переход не будет простым, поскольку Windows 11 предъявляет более высокие требования к компьютерам, а в результате аналитики ожидают нового витка популярности операционных систем на базе Linux. Согласно недавно опубликованным данным, на конец июля 2024 операционные системы с ядром Linux занимают порядка 4.45% глобального рынка, что стало настоящим рекордом. Для сравнения, ровно два года назад Linux имела долю, не превышающую 2.76%, тогда как уже летом 2023 достигала 3.12%. Можно констатировать, что за два года рыночная доля ОС на базе ядра Linux увеличилась в 1.6 раза, что свидетельствует о кардинальных изменениях на рынке. 

На первый взгляд 4.45% могут показаться несерьёзными, но в реальности всё обстоит немного иначе. Большая часть дистрибутивов распространяется на бесплатной основе, а разработчики не проводят масштабных рекламных компаний. Доходы генерируются за счёт пожертвований и создания решений для бизнеса и на несколько порядков уступают прибыли Microsoft. Аналитики ожидают, что уже к 2025 году рыночная доля операционных систем на базе Linux достигнет 5% доли, ну а самые значительные изменения произойдут после того, как Windows 10 потеряет официальную поддержку. Причина в том, что Windows 11 имеет высокие требования к компьютерам, а переход на новую операционную систему обойдётся крупным компаниям в десятки и даже сотни миллионов долларов. Намного выгоднее установить на тысячи компьютеров одну из версий Linux, получая не только регулярные патчи безопасности, но и экономя довольно приличные суммы денег. Кроме того, большая часть программного обеспечения под Linux распространяется на условно-бесплатной основе, ну а поддержка со стороны разработчиков достигает десяти лет. Причин для перехода на Linux множество, а эксперты отмечают высокую гибкость и открытость данной операционной системы делающие её привлекательной для крупных корпораций и в целом для бизнеса. 

Не стоит забывать, что в последнее время Microsoft сильно усложнила процесс установки операционной системы Windows 11. Теперь требуется создать учётную запись на сайте, ну а это отнимает время и человеческие ресурсы. Даже обычные пользователи недовольны подобным решением, ну а для компании, на балансе которой находится несколько тысяч компьютеров, переход на новую операционную систему окажется ещё более сложным и затратным. В Linux ничего подобного нет, а особенно привлекает возможность работать с современным ПО без необходимости замены железа. Удивительно, но даже старые компьютеры, выпущенные 15 лет назад, имеют поддержку со стороны драйверов, тогда как в Windows 11 такие процессоры и видеокарты работать не могут. Есть ещё macOS, но переход на данную ОС невозможен без покупки компьютера производства Apple. Это сводит логику экономии к нулю, поэтому шансов у macOS не очень много. Добавим, что многие дистрибутивы Linux не уступают Windows 11 по защищённости и превосходят по функциональности. Долгое время главным минусом Linux оставалось отсутствие игр, но не так давно Valve выпустила программный комплекс под названием Proton. Он отвечает за запуск игр, которые были изначально разработаны для Windows. Кстати, в России дела у Linux идут не так хорошо, как на глобальном рынке. Эта ОС установлена на 2.41% всех компьютеров, ну а Windows пользуется огромным спросом. Всё это происходит несмотря на санкции со стороны Microsoft и уход американской компании с рынка РФ.

#windows 10 #linux
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