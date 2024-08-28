Британские журналисты забывают, что первыми ограничения ввели американские политики

По мнению целого ряда экспертов, торговая война между Китаем и США подрывает основы глобальных рынков, а также сильно осложняет доступ тех или иных товаров на прилавки магазинов. Под чутким руководством из Вашингтона многочисленные союзники вводят собственные санкции и ограничения, что наносит ущерб не только крупным компаниям, но и бьёт по кошелькам рядовых потребителей. Сильные мира сего заигрались, а каждый следующий ход приводит к ещё более губительным последствиям. Что любопытно, многие крупные страны даже не пытаются руководствоваться собственными интересами. Например, несколько дней назад Канада приняла решение ввести торговые пошлины на электрокары из Китая. Аналитики полагают, что это приведёт к падению инвестиций в канадскую экономику со стороны китайского бизнеса, но сегодня Трюдо такие мелочи не волнуют. Премьер работает в команде с США и ЕС, поэтому делает даже то, что наносит прямой урон собственной экономике.

Существующие сегодня торговые отношения крайне сложные и складывались десятилетиями. Свободный рынок и конкуренция привели к тому, что Европа, Канада и США поставляют на китайский рынок множество продуктов, но давление на Пекин приводит к формированию ответных ограничений. Например, уже совсем скоро сокращение экспорта в Поднебесную на себе ощутят европейские фермеры. После того как Украина начала ввозить сельхозпродукты в ЕС без пошлин и ограничений, дела у этих ребят идут довольно плохо, ну а проблемы на китайском рынке способны разорить значительную часть европейских фермеров. Ожидаются массовые забастовки по всей Европе, но такие мелочи вряд ли смогут остановить протекционистскую политику Брюсселя. По данным The Financial Times, Китай ещё только готовится к введению ответных мер, но уже принятые решения оказывают сильное влияние на мировые рынки. Отмечается, что экспортные ограничения на германий и галлий, введённые в 2023 году, привели к значительному подорожанию не только этих металлов, но и целого спектра товаров.

Ну а поскольку Китай контролирует 94% рынка галлия и германия, то купить эти металлы больше негде. Некоторые импортёры уже испытывают дефицит, что привело к росту цен на 115% в Европе. Так, если в 2023 за 1 килограмм германия давали 1200 долларов, то сегодня придётся заплатить не меньше 2600 долларов. Стоимость Галлия росла медленнее. Вначале металл подорожал на 300 долларов, а после прибавил ещё 530 долларов, что привело к повышению стоимости на 75%. Напомним, с 1 августа прежде чем закупать галлий и германий требуется получить специальную экспортную лицензию. Сделать это бывает непросто, а очень часто на согласование всех документов уходит 2-3 месяца. Всё это сильно затрудняет подписание долгосрочных контрактов, а рынок уже испытывает дефицит. Пока производство смежных продуктов держится за счёт накопившихся запасов, но ещё более жёсткие ограничения со стороны Пекина могут привести к полному прекращению экспорта. Эксперты отмечают, что в последние месяцы Китай формирует стратегический запас редкоземельных элементов, тогда как союзники США вынуждены стоять в очереди на экспортную лицензию, получая меньше, чем рассчитывали. В настоящее время галлий и германий не используются для производства полупроводников, но крайне важны для микросхем питания, радиочастотных усилителей, светодиодов и других ключевых компонентов. Особенно страдают производители волоконно-оптической продукции и военной техники, а также оборудования для систем ночного видения. Всё это военный сектор, для которого ограничения со стороны Пекина стали неприятным сюрпризом.

Авторы The Financial Times полагают, что Китай готовится к очередному ценовому скачку. Для этого на мировом рынке будет создаваться дефицит редкоземельных элементов, а многие импортёры заявляют, что получают только 50% от размещённых заказов. Ну а поскольку торговая война продолжается, то обе стороны вводят всё более суровые меры. Например, в США и Европе наносят удар по китайскому рынку электрокаров. Всё тот же Трюдо заявил, что китайцы не соблюдают международных правил, но так и не смог пояснить, какие правила были нарушены. Поставки проводятся по глобальным каналам, а китайские производители идут по стопам своих европейских коллег. Как уже было сказано, Пекин намерен ударить по европейским фермерам, а недавно ввёл экспортные ограничения на продажу сурьмы. А вот это уже проблема, поскольку данный материал используется не только для производства оружия, но и в полупроводниковой отрасли. Специалисты пишут, что сегодня Китай поставляет на мировой рынок больше 60% всех редкоземельных элементов, но в некоторых категориях владеет монопольным правом. В теории, ссориться с Пекином для Вашингтона невыгодно, но здравый смысли давно покинул тёмные кабинеты Белого дома.