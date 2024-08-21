КНР в настоящее время контролирует порядка 50% производства сурьмы

Уже не так важно, кто в США пришёл к мысли ужесточить доступ Китаю к технологическому сектору. Ещё не так давно обе страны демонстрировали рост товарооборота и считались партнёрами, ну а сегодня торговая война захлёстывает множество сфер и оказывает негативное влияние на мировую экономику. Идея функционеров из Белого дома заключалась в том, чтобы отрезать Китай от ключевых технологических направлений и вынудить отказаться от планов освоения полупроводниковой отрасли. При этом в Вашингтоне почему-то верили, что китайцы согласятся исполнять роль сырьевого придатка, позабыв о своих амбициях и потенциале. Многие эксперты полагают, что более агрессивные действия со стороны дядюшки Сэма нам ещё только предстоит увидеть, ожидая завершения торговой войны только к концу следующего десятилетия. Вполне возможно, что всё случится намного быстрее, поскольку Китай переходит к ответным мерам, способным нанести серьёзный удар по гегемонии Запада и вынудить американское правительство пойти на переговоры.

Как стало известно, с 15 сентября начнут действовать экспортные ограничения на вывоз из Поднебесной сурьмы, являющейся ключевым материалом, используемым в производстве полупроводниковых изделий. Уже совсем скоро импортёры вынуждены будут получать специальное разрешение со стороны властей КНР, ну а опыт говорит о том, что сделать это американским компаниям станет трудно. Согласно официальных данных, в настоящее время Китай выпускает до половины сурьмы, обеспечивая себе лидерство на ключевых рынках. Ограничения также коснутся и других продуктов, имеющих отношение к производству и дальнейшей переработке сурьмы. Это значит, что после 15 сентября импортёры не смогут закупать сырую руду, сам металл и другие химические соединения, в состав которых входит сурьма. Это многочисленные оксиды и гидроксиды сурьмы, широко применяемые не только при создании высокопроизводительных чипов, но и в других областях промышленности. В списке значится антимонид индия, а также целый ряд сверхтвёрдых материалов, включая синтетические алмазы и кубический нитрид бора. Всё это нанесёт удар по полупроводниковой отрасли США, Южной Кореи и Тайваня и может сделать выпуск чипов нерентабельным. Одновременно с этим под экспортный контроль попадут технологии, необходимые для производства указанных выше материалов и металлов.

Напомним, сурьма обладает уникальными свойствами, делающими её незаменимой в ряде отраслей. Она используется в производстве закалённых сплавов для оружия, а также играет важную роль в создании полупроводников, дисплеев и антипиренов. В полупроводниковой индустрии сурьма применяется для легирования кремния, что повышает проводимость и эффективность материалов. Антимонид индия, сложный полупроводниковый материал на основе сурьмы, отличается высокой подвижностью электронов и чувствительностью к инфракрасному свету, что делает его востребованным в инфракрасных детекторах, тепловизионных камерах и других оптоэлектронных устройствах. Учитывая тот факт, что сегодня на долю Китая приходится до 50% всего рынка сурьмы, то введение экспортного контроля способно привести к повышению цен на сырьевых биржах. Представители Министерства торговли КНР заявляют, что новые меры соответствуют международным нормам и не направлены против конкретных стран или регионов. Якобы, главная цель заключается в обеспечении стабильных международных поставок, что важно для национальных интересов Китая. Словом, мы видим всё те же заявления, что делает Белый дом, рассказывая о заботе об окружающей среде и мире во всём мире.

Эксперты уверены, что действия Поднебесной направлены прежде всего против США, ну а подтекст очевиден. Учитывая, что Вашингтон не намерен останавливаться на достигнутом, продолжая ограничивать доступ Китая к полупроводниковым технологиям, сырьевая атака на американскую экономику может иметь опасные последствия. Напомним, ранее правительство КНР ввело аналогичные ограничительные меры на экспорт галлия, германия и графита, что уже повлияло на стоимость этих материалов на глобальном рынке. В настоящее время о полном запрете речь не идёт, но пока и дядюшка Сэм не использовал весь потенциал санкций. Возможно, обе стороны придерживают более серьёзные ограничения на будущее, ну а из-за этого пострадают крупные технологические компании по всему миру. Повышать цены на процессоры сегодня не может ни один лидер рынка, а удар по кошельку американских бизнесменов – это худшее, что может сделать Китай. Реакция может быть непредсказуемой, но наладить производство указанных выше материалов не так просто. Многие глобальные игроки отмечают, что нет смысла сегодня инвестировать миллиарды долларов в производство, ведь в любой момент КНР может снять ограничения, что сравни разорению, ведь девать полученную продукцию будет некуда. Некоторые политики в США осознают бесперспективность противостояния и призывают отменить все санкции. Громче других слышны голоса сенатора из Калифорнии, где расположено несколько крупных полупроводниковых производств.