Несмотря на то, что во многих странах детям запрещено носить с собой смартфоны в школу, подрастающее поколение продолжает наслаждаться высокими технологиями, а родители покупают мобильные телефоны даже первоклассникам. Некоторые учёные считают технологии вредными для учебного процесса, тогда как другие видят в смартфонах нечто большее.

Проблема в том, что мы пока не готовы использовать весь потенциал технологий, поэтому ничего лучше ограничений не придумали. Даже если родители соглашаются со школьными правилами, дома у большинства детей всё равно есть свой мобильник. С его помощью дети могут общаться в мессенджерах, размещать страницы в социальных сетях и получать нужную информацию из интернета. Многие эксперты полагают, что только от родителей зависит, пойдёт ли ребёнок правильным путём, или будет использовать технологии не по назначению.

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Прежде всего нужно отметить, что смартфоны попадают к детям несколькими способами. Чаще всего это аппараты, которыми ранее пользовались сами родители. Согласитесь, что купить себе новенький гаджет под предлогом необходимости передать свой старый мобильник ребёнку – это прекрасная возможность, позволяющая убить сразу двух зайцев. Не всегда на руках есть нужная сумма денег, поэтому некоторые родители отправляются на вторичный рынок, где доступен огромный выбор. Многие обращаются за новинками в магазины, но это уже зависит от благосостояния семьи.

Какой способ вы бы не выбрали, важно знать несколько важных моментов. Прежде всего помните, что вашего ребёнка отчасти будут оценивать по его смартфону. Если вы намерены дать ему старый кнопочный аппарат, который ждал своего часа на полке последние 15 лет, то лучше не делайте опрометчивого шага. Смартфон давно вышел за пределы обычной звонилки, а без интернета никакого смысла в старой трубке нет. Если речь идёт о первом телефоне, то он не должен быть слишком дорогим. В обращении присутствует масса полностью стеклянных аппаратов. Это красиво, но непрактично и может привести к лишним растратам. Именно поэтому отдавайте предпочтение телефонам, тыльная сторона которых изготовлена из пластика.

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Даже в этом случае нужно использовать силиконовый чехол, позволяющий снизить шансы повреждения экрана при падении. Обязательно установите защитное стекло, но будет неплохо поставить и качественную плёнку из гидрогеля. Она обладает высокой прочностью и способна восстанавливать небольшие царапины. Поясните своему ребёнку, что новый телефон ему после утери или поломки старого никто не купит, а также старайтесь своих обещаний придерживаться.

Рекомендации по брендам мы вам давать не будем, но на характеристики стоит обращать внимание. Так, внутри должно быть от 64 Гб физической памяти и не меньше 4 Гб оперативной памяти. Лучше, если встроенный накопитель будет от 128 Гб, но это обязательно приведёт к росту стоимости телефона. Современные устройства имеют качественные дисплеи, но сильно разнятся в области установленных батарей. Именно поэтому убедитесь в том, что аккумулятор поддерживает быструю зарядку. 9 Вт – это очень медленно, ну а 33 Вт могут стоить дорого. Ищите что-то среднее и внимательно изучите потенциал аккумулятора, если смартфон не новый. Старая батарейка будет быстро разряжаться, что сделает использование телефона некомфортным.

Обращайте внимание на год выпуска и версию операционной системы. Помните, старый iPhone, выпущенный 5 лет назад, не может быть лучше нового телефона на Android за 300 долларов. Технологии движутся довольно быстро, ну а подростки сильно зависимы от мнения окружающих и часто не способны отличить красивый маркетинг от реальной действительности. Если вам удастся его убедить в том, что iPhone 10 – это не самый лучший выбор, то можете себя поздравить. Ну а в случае, если аргументы не помогают, купите ребёнку то, что он просит. Подержанные телефоны не очень дорогие, ну а иногда нужно давать детям шанс встретиться с собственными ошибками.

Любой современный смартфон дороже 200 долларов будет работать идеально, а разница кроется лишь в скорости зарядки, качестве дисплея и камерах. Для первого телефона не критично, ну а более требовательные подростки сами знают, что им нужно. В случае, если у вас хватило денег только на бывший в употреблении аппарат, то не ставьте на него банковские приложения. Чаще всего операционная система не обновлялась годами. Дети не обращают внимания на опасности, подключаясь к любой бесплатной сети. Мошенники ищут лёгкую добычу, ну а деньги на цифровой карте могут быть окончательно потеряны.

Блокировать поступающий контент или нет, решайте сами. При желании можно поставить пароль на каждую программу. Также рекомендуется не привязывать свою пластиковую карту к магазину приложений. Многие дети не способны контролировать свои растраты, а платить за всё придётся лично вам. Флагман может поднять статус вашего ребёнка в классе, но также способен вызвать остро негативную реакцию со стороны других детей. Цену определяете только вы, поэтому помните обо всех вышеперечисленных переменных. Учите ребёнка цифровой грамотности. Если вы и сами не знаете о том, что это такое, то самое время повысить свои знания, ведь технологии не будут ждать, когда вы проснётесь от спячки и начнёте двигаться вперёд.