Причина в запуске новых сборочных цехов и увеличении количества выпускаемых машин в год

Минобороны РФ нехотя публикует информацию о количестве выпущенных самолётов. Особенно мало данных о Су-57, ну а обычно сводки о модернизации и поставках истребителей ограничиваются самим фактом без указания подробностей. И всё же, иногда в прессу попадают ценные сведения, на основе которых и делают выводы эксперты. В начале 2024 сообщалось, что в 2023 году было собрано 12 истребителей пятого поколения, тогда как в 2022 – всего шесть. За счёт перехода на более зрелое производство планировалось увеличить количество готовых машин в 2024 в 2 раза. Таким образом именно Су-57 должен был стать лидером в РФ по количеству выпущенных самолётов, опередив по этому показателю Су-34М.

Несколько лет назад сообщалось, что до 2028 планируется собрать 76 машин пятого поколения, но до недавнего времени такие планы казались невыполнимыми. Как стало известно, на авиационном заводе в Комсомольском-на-Амуре построены новые мощности для сборки истребителей. Открытие производства приурочили к 90-летию КнААЗ, а сегодня на предприятии занимаются созданием топливной системы и бортового радиоэлектронного оборудования. В ближайшее время будет оборудован ангар, в котором смогут проводиться наземные испытания СУ-57, а всё это позволит открыть путь к серийному выпуску самолётов пятого поколения. Отдельно отмечается, что власти наметили крупную реконструкцию производственных мощностей предприятия. Программа рассчитана на много лет и предполагает участие внутреннего капитала предприятия и инвестиций со стороны правительства РФ.

Мощности в Комсомольском-на-Амуре ещё не готовы для массового выпуска нового истребителя, но эксперты полагают, что план по созданию 76 машин к 2028 удастся выполнить раньше. Если предположить, что на начало 2024 Россия располагала 20 единицами, а в 2024 выпустит 22 машины, то только за 2025, 2026 и 2027 может сойти с конвейера 66 истребителей. Прибавив всё это получится более 100 самолётов, что позволит повысить потенциал российской авиации в наступательном и оборонительном планах. Как уже отмечалось выше, точных данных на эту тему нет, но в Министерстве обороны не скрывают, что Су-57 используется в СВО. Отмечается, что истребитель способен поражать цель на расстоянии сотен километров, что делает его полезным для нанесения ударов по самолётам противника.

Эксперты отмечают, что в настоящее время только Израиль решился использовать авиацию пятого поколения в реальных боевых действиях. Между тем американские F-35 применяются с близкими к нулевым рискам, поскольку в секторе Газа нет установок ПВО, способных сбивать самолёты такого класса. Работа авиации ЦАХАЛ производится при участии разведки США, ну а в результате пока ни одна машина не была потеряна. Россия также использует Су-57 в СВО, но делает это не слишком явно, поскольку потеря истребителя пятого поколения ударит по имиджу страны, вызывая разочарование союзников и победные реляции со стороны противников.