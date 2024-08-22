Мошенникам удалось убедить тысячи людей купить мемкоин, а после вывести все деньги на холодные кошельки

В последние годы наблюдается повальная истерия, когда миллионы людей со всего мира пытаются инвестировать свои деньги в криптовалюты. Многие выбирают наиболее стабильные активы, но есть люди, которые не готовы ждать, пока Bitcoin подорожает до $1 миллиона. Эти ребята хотят получить всё и сразу, поэтому вкладывают свои средства в мемкоины, шансы заработка в которых стремительно приближаются к нулевым. Известно, что в рамках блокчейна Solana существует платформа Pump.Fun, позволяющая любому человеку создать собственную криптовалюту. После этого можно пытаться продавать свой актив, ну а армии инвесторов пытаются угадать, какой токен станет популярен в ближайшие недели и даже дни. Всего на Pump.Fun было создано 1.82 миллиона мемкоинов, а количество наивных инвесторов продолжает увеличиваться. Аналитики проанализировали всю доступную статистику и пришли к выводу, что шанс угадать успешный токен равен 0.12%. Даже в обычном казино вероятность выигрыша равна 2.6%, поэтому эксперты не советуют связываться с подобными активами.

Мало того, все крупные компании уверяют, что никогда не станут рекламировать криптовалюты, но армии любителей лёгких денег продолжают стучаться в закрытые двери. Несколько лет назад по миру прошла целая волна, когда хакеры взламывали аккаунты популярных личностей и от их имени советовали вкладывать средства в тот или иной актив. Некоторые мошенники и вовсе просили переводить им деньги лично, обещая увеличить количество монет в 10 раз. Неясно, кто во всё это верил, но даже сегодня количество наивных хомяков не снижается. Любопытная история случилась с официальным каналом McDonald's в одной из социальных сетей. Хакеры взломали аккаунт, а после уговорили тысячи подписчиков сделать инвестиции в мусорный токен. За всем стояла группа India_X_Kr3w, ну а на канал было подписано 5 миллионов человек.

Мошенники заявили, что McDonald's хочет провести эксперимент и предлагает своим клиентам инвестировать в токен Grimace, находящийся на указанной выше площадке Pump.Fun с блокчейном Solana. За несколько часов тысячи людей купили монеты, что привело к резкому взлёту рыночной капитализации. Если первоначально курс Grimace не превышал несколько тысяч долларов, то на пике популярности он достиг $25 миллионов. Хакеры не смогли вывести все средства, но 700 тысяч им всё же удалось заработать. Все полученные деньги они разбросали на 100 кошельков, после чего сообщили подписчикам McDonald's о факте взлома. Всё это продолжалось несколько часов, но удивление вызывает тот факт, что сама McDonald's всё это время никак на взлом не отреагировала. Похоже, сотрудники компании плохо справляются со своими обязанностями, ну а наивные инвесторы потеряли все свои деньги. Представители McDonald's признали факт взлома и даже восстановили контроль над аккаунтом. Они извинились перед подписчиками, но признали, что сделать ничего не могут.

Напомним, прежде чем инвестировать средства в криптовалюту, как следует подумайте головой. В сети полно мошенников, но есть и приличные стартапы. При этом никто вам не сможет гарантировать, что все ваши деньги не сгорят, ведь криптовалюты считаются высокорискованными активами. Эксперты советуют не делать необдуманных инвестиций и всегда советоваться с близкими. Было бы неплохо изучить тему, прежде чем тратить свои сбережения, ну а доверять сомнительным заявлениям пусть и на популярном канале – это и вовсе глупость. Всем инвесторам, купившем мусорный токен Grimace, деньги уже никто не вернёт, поэтому нужно делать всё, чтобы снизить риски до минимума.