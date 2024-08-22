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Bublik1
AMD намерена отложить выпуск бюджетных материнских плат на чипсетах B850 и B840
Доступны будут только самые дорогие на базе X870 и X870E

10 сентября состоится мероприятие, в рамках которого AMD планирует представить несколько новинок. Известно, что речь идёт о новой линейке материнских плат, а также серии процессоров Ryzen 9000X3D, созданной на базе технологии 3D V-Cache. Последние пока не подтверждены, но инсайдеры уверены в том, что анонс будет полным и порадует не только энтузиастов, но и рядовых геймеров. Причина в том, что серия Ryzen 9000 оказалась разочаровывающей, предлагая минимальный прирост быстродействия между поколениями. Всё это уже привело к тому, что все четыре процессора пользуются незначительным спросом, но отказываться от планов руководство AMD не намерено.

Похоже, Лиза Су снова решила экономить, пытаясь повысить маржу за счёт целого ряда ограничений. Оказывается, в рамках презентации покажут только флагманские чипсеты X870 и X870E, тогда как B850 и B840 перенесут на январь 2025 года. Это значит, что первыми в продажу поступят наиболее дорогие материнские платы нового поколения. Для бюджетных вариантов создаётся искусственный дефицит, но всё это не остановит продвинутых пользователей. Всё дело в том, что абсолютно все материнские платы 600-й серии уже получили новую версию BIOS, а значит могут стать основой для процессоров нового поколения. Вполне возможно, что купленный вами экземпляр долгое время пролежал на складе и был выпущен задолго до выхода необходимого патча. Это значит, что первым делом вам потребуется обновить BIOS, после чего можно приступать к установке операционной системы. 

Как уже было сказано, AMD продолжает экономить на мелочах, а в этот раз решила сильно ограничить потенциал бюджетных материнских плат. Напомним, в прошлом поколении процессоры с теплопакетом выше 65 не могли устанавливаться на материнские платы с чипсетом А620. А между тем речь шла о самой недорогой линейке на рынке, купить которую планировали многие рядовые пользователи. Со временем количество совместимых процессоров стало увеличиваться, ну а бюджетный аналог А620 в виде В840 продолжает разочаровывать. Никакой поддержки интерфейса PCIe 4.0 не предусмотрено, хотя Intel реализовала эту возможность даже на самой бюджетной серии материнских плат. Доступен разгон исключительно оперативной памяти, а владельцам придётся довольствоваться не самой свежей USB 3.2. Купившие материнскую плату на чипсете В850 могут рассчитывать на PCIe 5.0, но только в том случае, если конечный производитель материнской платы такую поддержку реализовал. В итоге стоимость материнских плат с PCIe 5.0 окажется заоблачной, а PCIe 4.0 не будет. 

В теории можно было бы на этом чипсете реализовать доступ к PCIe 4.0, поскольку пятое поколение пока интересует единицы энтузиастов, но вместо этого придётся делать выбор между дорогими материнскими платами и старым интерфейсом PCIe 3.0. Даже в случае покупки максимально прокачанной материнской платы на базе В850 рассчитывать на доступ к графическому интерфейсу пятого поколения не стоит, ведь поддержки там нет и не будет. Полноценная реализация всех технологий присутствует только на флагманских чипсетах, но цены на материнские платы в этом сегменте превышают все разумные пределы. Это не первый раз, когда AMD занимается глупой экономией. Очень часто подобные попытки оборачиваются против самого производителя, ну а Лиза Су плохо учится на своих ошибках. К счастью, все находящиеся сегодня в продаже материнские платы будут дешевле новинок, но нам всё равно придётся выбирать, ведь с PCIe 4.0 у красных всё сложно. 

#amd #процессоры #материнские платы
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По неофициальным данным, AMD Ryzen 9000X3D представят в январе следующего года
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