Для того чтобы защититься от взлома, достаточно сменить стандартный логин и придумать сложный пароль

В первые дни вторжения украинской армии в Курскую область российские журналисты отмечали, что противник слишком хорошо ориентируется на местности и часто знает о присутствии российских войск на том или ином направлении. Кто-то полагал, что причина в разведывательных дронах, то и дело летающих над населёнными пунктами, но со временем стало очевидно, что ВСУ взламывает камеры видеонаблюдения, получая доступ к крайне опасным для российской группировки данным.

По информации МВД РФ, злоумышленники настолько активно занимаются взломами, что в результате могут видеть не только частный сектор и дороги общего назначения, но и фиксировать передвижение колонн армии РФ по стратегическим трассам. Наиболее остро проблема стоит в Брянской, Курской и Белгородской областях, но объектом наблюдения могут стать и другие регионы.

В рамках сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале «Вестник Киберполиции России», рассказывается о попытках определения IP-диапазона камер наблюдения, а после о взломах и подключениях к наименее защищённым устройствам в указанных выше регионах. Российские специалисты уверены, что сбор и обработка информации курируется украинскими спецслужбами, а данные напрямую используются при планировании военных операций и нанесения ударов по российским войскам и объектам. По словам главы департамента расследований T.Hunter, сегодня украинские хакеры используют в своей работе искусственный интеллект. Игорь Бедеров полагает, что таким образом удаётся фильтровать огромное количество мусорного контента, обращая внимание только на важные детали, имеющие тактическое и даже стратегическое значение. Эксперт по кибербезопасности уверен, что таким образом умные алгоритмы играют на стороне ВСУ, отслеживая перемещение российских войск, определяя численность подразделений и даже идентифицируя определённых военнослужащих.

Проблема становится всё более серьёзной, ведь для выявления подключённых к сети камер злоумышленники используют IP-адреса, доступ к которым можно получить из общедоступных баз данных. Чаще всего доступ к такой информации имеют провайдеры, ну а при помощи специализированного программного обеспечения появляется возможность выявить камеры, имеющие наиболее удачное расположение. Существуют платные сервисы, способные группировать активные камеры по типу и производителю, некоторые из подобных устройств защищены намного хуже, чем другие. Российские специалисты подчёркивают, что украинская сторона не тратит силы на взлом, предпочитая брать количеством. Для этого используются стандартные логины и пароли. Выяснилось, что многие владельцы камер даже не подумали всё это сменить, а очень часто доступ к панели администратора вообще не защищён. Эксперты по информационной безопасности в настоящее время не готовы в полной мере оценить масштаб проблемы, но предполагают, что тысячи камер в России могут быть взломаны. Отмечается, что данные о количестве взломанных камер могут иметь производители, на получение такой информации уйдут месяцы, если китайские компании вообще согласятся сотрудничать. Предполагается, что каждая десятая камера, подключённая в настоящее время в России, имеет стандартный логин и пароль или вовсе лишена защиты.

Представители компании T.Hunter утверждают, что в 2021 году в России находилось порядка 6 тысяч незащищённых камер, а с тех пор всё могло стать только хуже. Эксперты приходят к выводу, что некоторые из таких камер располагаются на критически важных объектах инфраструктуры, включая промышленность и энергетику. Специалисты предупреждают, что при установке камер часто не учитываются аспекты информационной безопасности, поэтому нет ничего удивительного в том, что противник использует недочёты российской стороны в своих целях. В связи с этим представители МВД России рекомендуют всем жителям России усилить настройки безопасности на своих камерах. Для того чтобы обезопасить себя, достаточно придумать более сложный логин и пароль, а инструкция о том, как это сделать для того или другого бренда, находится в свободном доступе в интернете.