Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Украинские хакеры используют ИИ для взлома и выявления целей по камерам наблюдения в Курской области
Для того чтобы защититься от взлома, достаточно сменить стандартный логин и придумать сложный пароль

В первые дни вторжения украинской армии в Курскую область российские журналисты отмечали, что противник слишком хорошо ориентируется на местности и часто знает о присутствии российских войск на том или ином направлении. Кто-то полагал, что причина в разведывательных дронах, то и дело летающих над населёнными пунктами, но со временем стало очевидно, что ВСУ взламывает камеры видеонаблюдения, получая доступ к крайне опасным для российской группировки данным.

По информации МВД РФ, злоумышленники настолько активно занимаются взломами, что в результате могут видеть не только частный сектор и дороги общего назначения, но и фиксировать передвижение колонн армии РФ по стратегическим трассам. Наиболее остро проблема стоит в Брянской, Курской и Белгородской областях, но объектом наблюдения могут стать и другие регионы. 

В рамках сообщения, опубликованного в официальном Telegram-канале «Вестник Киберполиции России», рассказывается о попытках определения IP-диапазона камер наблюдения, а после о взломах и подключениях к наименее защищённым устройствам в указанных выше регионах. Российские специалисты уверены, что сбор и обработка информации курируется украинскими спецслужбами, а данные напрямую используются при планировании военных операций и нанесения ударов по российским войскам и объектам. По словам главы департамента расследований T.Hunter, сегодня украинские хакеры используют в своей работе искусственный интеллект. Игорь Бедеров полагает, что таким образом удаётся фильтровать огромное количество мусорного контента, обращая внимание только на важные детали, имеющие тактическое и даже стратегическое значение. Эксперт по кибербезопасности уверен, что таким образом умные алгоритмы играют на стороне ВСУ, отслеживая перемещение российских войск, определяя численность подразделений и даже идентифицируя определённых военнослужащих. 

Проблема становится всё более серьёзной, ведь для выявления подключённых к сети камер злоумышленники используют IP-адреса, доступ к которым можно получить из общедоступных баз данных. Чаще всего доступ к такой информации имеют провайдеры, ну а при помощи специализированного программного обеспечения появляется возможность выявить камеры, имеющие наиболее удачное расположение. Существуют платные сервисы, способные группировать активные камеры по типу и производителю, некоторые из подобных устройств защищены намного хуже, чем другие. Российские специалисты подчёркивают, что украинская сторона не тратит силы на взлом, предпочитая брать количеством. Для этого используются стандартные логины и пароли. Выяснилось, что многие владельцы камер даже не подумали всё это сменить, а очень часто доступ к панели администратора вообще не защищён. Эксперты по информационной безопасности в настоящее время не готовы в полной мере оценить масштаб проблемы, но предполагают, что тысячи камер в России могут быть взломаны. Отмечается, что данные о количестве взломанных камер могут иметь производители, на получение такой информации уйдут месяцы, если китайские компании вообще согласятся сотрудничать. Предполагается, что каждая десятая камера, подключённая в настоящее время в России, имеет стандартный логин и пароль или вовсе лишена защиты. 

Представители компании T.Hunter утверждают, что в 2021 году в России находилось порядка 6 тысяч незащищённых камер, а с тех пор всё могло стать только хуже. Эксперты приходят к выводу, что некоторые из таких камер располагаются на критически важных объектах инфраструктуры, включая промышленность и энергетику. Специалисты предупреждают, что при установке камер часто не учитываются аспекты информационной безопасности, поэтому нет ничего удивительного в том, что противник использует недочёты российской стороны в своих целях. В связи с этим представители МВД России рекомендуют всем жителям России усилить настройки безопасности на своих камерах. Для того чтобы обезопасить себя, достаточно придумать более сложный логин и пароль, а инструкция о том, как это сделать для того или другого бренда, находится в свободном доступе в интернете. 

#сво #технологии
1
Показать комментарии (1)
Российские подразделения освободили еще 12 квадратных километров на Покровском направлении
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Семнадцатилетний студент собрал термоядерный реактор для своей дипломной работы
41
В России запустят новое современное высокоэффективное текстильное производство
2
Xiaomi выпускает роутер AX3000E с Wi-Fi 6, игровыми и интеллектуальными функциями
+
В России могут заблокировать не только Youtube, но и Telegram
13
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
14
На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
+
Половина владельцев Tesla в США снова пересаживаются на авто с двигателем внутреннего сгорания
5
Планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra получат аналогичную Galaxy S24 Ultra зарядку
+
Legal Dive: Nvidia столкнётся с коллективным иском из-за обучения ИИ контентом из YouTube
2
Пропускная способность одного из сложнейших участков БАМа возросла вдвое
+
Samsung переходит на литографию High-NA наряду с Intel и тем самым опережает TSMC
+
Генератор кадров LSFG 2.3 проверили в Black Myth: Wukong - вдвое больше fps на бюджетных видеокартах
1
УАЗ обновил «Буханку», представив новые двигатели и цены на модели
6
SellCell: Большинство покупателей не могут позволить себе iPhone 16 из-за высокой стоимости
2
Смартфон Nubia Z70 Ultra может получить первый в отрасли 1.5K-дисплей с камерой под экраном
1
Золото выросло до более чем $2500 за унцию, но биткоин остается лучшей инвестиций
+
Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
+
South China Morning Post: Китай хочет решить проблему с охлаждением гиперзвуковых ракет
+
ВС России показали кадры с остановленной колонной украинских десантников в Курской области
+
Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября
+

Популярные статьи

"Чужой: Ромул", "Бордерлендс" - "дно" уже близко (обзор фильмов)
17
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
31
О глобальном кризисе на вторичном рынке игровых видеокарт
10
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
326
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
+
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
18
Кому сегодня нужен HDD на 14 Тб, и нужно ли отказываться от жёстких дисков в 2024 году
21
Собираем очень недорогой офисный ПК — рабочую лошадку, на которой еще и поиграть можно
4
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Совершенствую новый способ распространения ПО для дистрибутива Chimbalix
13

Сейчас обсуждают

Алексей Полянский
12:50
7600х3д не представляю даже. Ультра имба какая то)
Линейка Arrow Lake-S получит восьмиядерные процессоры Core Ultra 3 и заменит серию Core i3
Данил Дементьев
12:47
Если для поиграть, то на сборку под любое разрешение хватит r5 5600 (самая оптимальная платформа по цена/производительность). Разница по цене с платформой на r5 7500f под 20к, что лучше в видяху влож...
Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
SlyBiBi
12:46
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
SlyBiBi
12:46
Очередной кликбейтовый вброс от рекламо-дрочера Зеро-Бубли. Не ведитесь на это провокационное чмо!
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Сергей Анатолич
12:45
Собрала? Как грибы, что ли? Ей заплатили из фондов дем партии как единому кандидату. Небыло её то другому деньги дали бы.
Reuters: Харрис за месяц собрала на собственную предвыборную кампанию 500 млн долларов
Clamwult
12:45
Ты просто тупой чтобы осознать что разницы в ФХД с ТАА, или ДЛСС нет
ТОП-5 процессоров стоимостью до 15 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
Gamandril
12:42
Можешь заценить как дофига сказано про AE-7. В линуксе это означает чуть больше телодвижений, но это далеко не все что нужно сделать. Если выставить 32 бита ничего хуже не станет - просто будет заполн...
Про звуковые карты на примере Creative AE-7
Илья Гранин
12:41
На плойке шикарно заходит и очень стабильно
Hunt: Showdown 1896 протестировали с 16 видеокартами — RTX 4090 не может обеспечить 60 fps в 4K
Сергей Анатолич
12:41
Интересно, что это за камеры которые смотрят туда где наши войска находятся (может даже замаскированы). Я так понимаю это сов секретные объекты. Какие камеры на хрен?
Украинские хакеры используют ИИ для взлома и выявления целей по камерам наблюдения в Курской области
Script Script
12:40
А если в скором времени еще 7600X3D выйдет, да по нормальной цене - там и другие core ultra нагнутся. Интел что-то совсем сливается.
Линейка Arrow Lake-S получит восьмиядерные процессоры Core Ultra 3 и заменит серию Core i3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем