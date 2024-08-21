Всё это верно до тех пор, пока увлечение не становится зависимостью

Чрезмерное увлечение видеоиграми относится к одному их типов зависимостей, ну а с данной проблемой человечество знакомо очень давно. Многие учёные приходят к выводу, что зависимость от видеоигр сильно напоминает аналогичные нарушения психики, возникающие во время чрезмерного употребления алкоголя и наркотических веществ. Очень часто скорость развития болезни происходит намного быстрее, чем ранее было принято считать, а вытянуть человека из виртуальной реальности бывает очень сложно. По всему миру открыты клиники, куда могут самостоятельно или по совету родственников приехать зависимые от видеоигр люди, а лечение нередко сопровождается рецидивами. Словом, всё как с алкоголизмом и наркотической зависимостью, что позволяет использовать многовековой опыт для решения новой проблемы.

По мнению некоторых учёных, видеоигры имеют определённые отличия от традиционных зависимостей, поскольку несут определённые позитивные стороны. Убедиться в предположениях удалось во время эпидемии коронавируса, о чём рассказали японские исследователи. В рамках научной статьи описывается масштабная работа, охватывающая около 100 000 жителей Страны восходящего солнца. Возраст респондентов начинался от 10 лет и достигал 69, а исследование выявило интересные данные о влиянии видеоигр на психическое здоровье. Оказалось, что игры и даже само владение игровой консолью могут способствовать улучшению психологического состояния, но в данном случае очень важно не перейти незримую границу, после пересечения которой видеоигры превращаются в настоящий кошмар для зависимого человека. Исследование проходило с 2020 по 2022 годы и должно было выявить связь между играми и уровнем благополучия. Геймеров спрашивали о том, насколько они довольны своей жизнью, уделяя много времени виртуальным развлечениям.

Что любопытно, исследование совпало с дефицитом консолей на рынке во время пандемии. Это привело к появлению так называемых лотерей, в рамках которых только победители могли купить Nintendo Switch и PlayStation 5 за свои деньги. В лотереях участвовали 8192 человека, благодаря чему исследователи смогли сравнить показатели благополучия у 2323 победителей с теми, кто не выиграл право купить консоль. Результаты показали, что победители лотереи, которые получили доступ к новым игровым консолям, имели более низкие уровни стресса и считали себя счастливыми. Показатели удовлетворённостью жизнью оставались высокими до тех пор, пока тот или иной геймер не проводил за играми больше трёх часов в сутки. После этого учёные стали замечать ухудшение показателей благополучия и даже развитие депрессии. Стоит отметить, что исследование имело свои особенности, поскольку проводилось во время пандемии. Вполне возможно, что сложная социальная обстановка могла оказать влияние на испытуемых, а значит в привычных условиях геймеры будут вести себя иначе. Не учитывали исследователи и разницу между жанрами игр, что также способно оказать влияние на психическое состояние человека.

Ранее учёные уже доказали, что видеоигры могут способствовать снятию стресса и улучшению социальных связей, а также развитию когнитивных навыков, таких как пространственная навигация и решение проблем. Одна из проблем заключается в негативных долгосрочных последствиях для организма. Это может быть снижение физической активности, нарушение сна и питания, а также снижение успеваемости. Для того чтобы минимизировать возможные негативные эффекты от игр, эксперты рекомендуют придерживаться сбалансированного подхода:

Ограничивать время за компьютером или игровой приставкой. Регулярно устанавливать временные рамки, чтобы игры не мешали другим важным занятиям, таким как сон и физическая активность.

Выбирать игры осознанно. Обращать внимание на игры, способствующие развитию полезных навыков, избегая тех, которые могут провоцировать агрессию или чрезмерную конкуренцию.

Следить за режимом питания и сна. Было бы неплохо вести нормальный образ жизни, когда увлечения не наносят вред режиму сна и питания, не говоря уже о работе и других социальных контактах.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже классифицировала игровое расстройство как психическое заболевание, а в Японии известен феномен хикикомори, представляющий собой тяжёлую форму социальной изоляции. Десятки тысяч людей годами не выходят на улицу, проводя в виртуальном мире всю свою жизнь.