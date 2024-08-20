Многие небольшие мастерские ставят китайские комплектующие даже в самые дорогие смартфоны

Несколько лет назад был у меня один знакомый, который владел компьютерным магазином. Контактировал я с ним редко, но иногда без него было просто не обойтись, поскольку он напрямую знал поставщиков, доставляющих комплектующие в наш город. Это позволяло брать видеокарты и процессоры по оптовым ценам, что намного выгоднее, чем обращаться в розницу. Так вот, довольно долго компьютерный магазин приносил прибыль, пока вдруг в дверь не постучался коронавирус. Клиентов стало мало, хотя в последние годы дела то и дело ухудшались. Причина в том, что всё больше людей отказалось от компьютеров, предпочитая читать последние новости на смартфонах. Довольно долго мой знакомый отчаянно боролся с надвигающимися переменами, но в какой-то момент решил стать участником системы, открыв сервис-центр по ремонту смартфонов. Поскольку сам он неоднократно чинил свои старые мобильные телефоны, то дело для него не стало серьёзным вызовом. Пришлось закупить кустарного оборудования и китайских комплектующих, ну а особенно часто приходили владельцы смартфонов производства Apple.

Чинил аппараты он бойко, хотя первое время и сломал несколько комплектующих. К счастью, заменить детали было не сложно, ну а со временем он всё же начал пристойно вести дела. Денег за свои услуги мой знакомый брал немного, что тут же сделало его мастерскую популярной. Все клиенты знали о том, что он использует китайские детали, но сознательно шли на эксперименты. Словом, народ был доволен, хотя иногда случались казусы, ведь некоторые телефоны выходили из строя подозрительно быстро. Я не помню, чтобы кто-то жаловался, но в данном случае важен сам факт. Мой знакомый уверял, что все мастерские в нашем городе действуют также, а разница лишь в том, что он честно говорит о том, что использует китайские детали, тогда как остальные делают это нелегально. К чему я это всё: ремонт смартфона – это сложная процедура, доверять которую первому встречному всё же не стоит. По мнению экспертов, если ваш аппарат приказал долго жить, то это не значит, что его нужно выбрасывать. Многое зависит от того, насколько телефон старый, ну а относительно новые смартфоны можно и нужно чинить.

Прежде всего эксперты советуют не ходить в небольшие мастерские, доверяя ремонт исключительно мастерам из сервисных центров. Изучите карту города и найдите специалистов, которые осуществляют деятельность недалеко от вашей работы, учёбы или места проживания. Крупные компании пытаются охватить как можно большее количество клиентов, поэтому подписывают договора с ведущими поставщиками, что позволяет им иметь доступ к правильным комплектующим. Если у вас обычный китайский Xiaomi, то его уже не испортить запчастями из Поднебесной. Ну а в случае, если вам приходится чинить iPhone, то было бы всё неплохо избавить себя от неприятных сюрпризов. Если не считать, что вам поставят какой-то мусор, то возникают также сомнения в квалификации мастера. А ведь для работы ещё и требуется дорогостоящее оборудование, без которого вероятность вторичной поломки сильно возрастает. Может быть и так, что горе-специалист сделает только хуже, после чего восстановление в сервисном центре обойдётся вам недёшево.

Некоторые люди полагают, что сервисным центрам выгодно отказывать посетителям в гарантии. Возможно, где-то такие прецеденты и происходят, но по большей части подобные мастерские получают деньги напрямую от производителей и поставщиков, поэтому заинтересованы в том, чтобы клиентов было как можно больше. Не стоит забывать, что некоторые смартфоны и планшеты разбираются намного сложнее, чем другие. Без должной квалификации мастер может нанести вред другим комплектующим, но вы об этом никогда не узнаете. Учитывая тот факт, что на рынок регулярно поступают десятки и даже сотни аппаратов, то многие имеют свои особенности ремонта. Не может один мастер, который привык полагаться на чуйку, чинить абсолютно любые гаджеты и даже не смотреть инструкции в интернете. Обычно мастера авторизованных сервисных центров проходят дополнительное обучение, что позволяет им обладать актуальными знаниями. Ну и эксперты отмечают, что иногда сбой смартфона может быть связан с программной частью. Обновите операционную систему, проверьте свой телефон на вирусы и удалите ненужные программы. Часто этого оказывается достаточно, ну а всё остальное стоит доверять специалистам. Не каждый работник кустарной мастерской хочет вас обмануть, но риск слишком высок, а шансы потерять данные должны волновать каждого пользователя.